[モノック株式会社]

2022年11月16日(水) ~11月26日(火) 「OIL in LIFE」が開催するPOP UP SHOPに参加。



モノック株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 : 小澤 一郎)とキュウセツAQUA株式会社国東クリーブガーデン(本社 : 福岡県福岡市 代表取締役社長:大野 征博)の共同開発スキンケアブランド「Qlive for skin(クリーブ フォースキン)」が伊勢丹新宿店 本館地下2階 ビューティアポセカリーにて開催される「OIL in LIFE」のPOP UP SHOPに登場します。



ビタミンEをたっぷり含んだ摘みたてのエキストラバージンオリーブオイルと

別府温泉に含まれるオーガニック認定の温泉成分RG92を配合した大分生まれのオリーブオイル美容液です。











OIL in LIFE POP UP SHOP





■日程

■場所

伊勢丹新宿店 本館地下2階 ビューティアポセカリー

所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間:午前10時~午後8時

※イベントの内容は、都合により変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。







Qlive for skin







『新鮮なオイルが肌を守る、摘みたてスキンケア』

年代、性別を問わず、それぞれの人の肌のために。

無添加*、無着色、酸度わずか0.1%以下の新鮮なオイルを使用しています。

*無添加…アルコール、防腐剤、紫外線吸収剤、タール系色素不用



商品名:クリーブ フォースキン オリーブオイル セラム

内容量:20ml

販売価格:7,480円 (税込)

公式サイトURL:https://qliveforskin.com/





商品詳細



1. 天然由来成分の美容液





年代、性別を問わず、ご使用いただける無添加*、無着色、酸度わずか0.1%以下のオイルを使用しています。

2. 人の肌に最も適したオリーブ品種*





「クリーブ フォースキン オリーブオイル セラム」は、ビタミンEをたっぷり含むレッチーノという品種を使用しています。化粧品用に苗から育て、手摘みで実を収穫後、12時間以内に農園で搾油した美容成分豊富なエキストラバージンオリーブオイル美容液です。*当社比



3. オーガニック認定の温泉成分





別府の研究機関で発見された、別府温泉に含まれる天然の美容成分RG92*を配合。90℃の高温で噴き出す温泉の中でも生きられる成分が、肌を外的環境から守ります。エコサート認証のオーガニック成分です。



【ご使用方法】

洗顔後のお顔、乾燥の気になる身体へ、適量をスポイトに取り、やさしくお肌へ塗ってください。

乾燥の気になる手元や髪、赤ちゃんのお肌にもご使用いただけます。



■公式サイトURL:https://qliveforskin.com/

■公式Twitter:https://twitter.com/qlive_forskin

■公式Instagram:https://www.instagram.com/qlive_forskin/



