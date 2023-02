[DeNA]

第一弾「北海道編」札幌発のスープカレー専門店「Suage」が協賛





株式会社ディー・エヌ・エー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:岡村 信悟)が運営するライブコミュニケーションアプリ「Pococha(ポコチャ)」は、地域にゆかりのあるライバーが、その地域の商品や魅力を発信する、Pococha地域応援プロジェクト「Sell Me Goods!~地域編~」を始動し、第一弾として2月1日(水)~2月3日(金)に「Sell Me Goods!~北海道編~」を開催します。





https://local.sell-me-goods.pococha.com



ライブコミュニケーションアプリ「Poccoha」では、「Sell Me Goods!」と題して、ライブ配信枠内でライバー、リスナーが一緒になり商品のPR方法を考え、実際にライブ配信を通して商品をPRするイベント「Sell Me Goods!」を実施しています。



Pococha地域応援プロジェクト「Sell Me Goods!~地域編~」は、地域にゆかりのあるライバーが、全国のリスナーに対して、その地域の商品やその地域の魅力を発信することで、地域振興に寄与できるのではないかという想いから始動した、地域特化型の商品PRイベントです。イベント内ではライバーとリスナーが一緒になり、地域の協賛企業商品のPR方法を考え、配信ランク毎に商品購入者数等を競い合います。入賞したライバーには、地域メディアへの出演権や協賛企業とのタイアップ機会などがプライズ(賞品)として提供されます。



地域編の第一弾として、北海道札幌市内に5店舗を構える、札幌発のスープカレー専門店「Suage」の商品をPRする「Sell Me Goods!~北海道編~」を2月1日(水)~2月3日(金)に開催します。入賞したライバーには、HBC北海道放送の番組出演権をはじめ、協賛企業の商品が提供されます。



Pococha地域応援プロジェクト「Sell Me Goods!~地域編~」は、Pocochaで形成されている熱量の高いコミュニティの力を通じた地域振興のための活動と位置付けており、今後も全国各地で定期的に開催していく予定です。



■北海道スープカレーSuageについて

Suageは2007年創業。札幌の小さなお店からスタートしたスープカレー専門店です。地元札幌のみならず、全国各地、海外のお客様からもご愛顧いただき、現在では札幌市内に5店舗を構えるようになりました。2019年からは、渋谷店を皮切りに東京エリアにも4店舗展開、そして海外は、韓国・シンガポール・台湾などに出店をしており、これからも世界にSuageの味を広めていきたいと考えています。

ビジョンに「スープカレーを、特別な日常食へ」を掲げ、北海道で愛されているスープカレーへのリスペクトを持ち、「新たな選択肢」としてのスープカレーがある世の中をつくり「特別な日常食」となることを目指します。





■株式会社すあげ 齋藤 右京氏コメント

弊社は元々広告宣伝などにあまり力を入れてきておらず、お客様の口コミのおかげで今でも営業を続けられていると思っております。そんな中、今回の企画は札幌にゆかりのあるライバーの方が商品のPRをしてくださるとのことに大きな意味を感じています。より信憑性のある確かな情報がライバーのファンの方々に届くのではないかと思いました。地元にゆかりがあり、Suageを知ってくださっているライバーさんの確かな情報で興味を持ってくださった全国の方々が商品を手に取り、感動し、実際に来札し、スープカレーだけではなく、札幌の食に触れていただくことによって札幌の魅力をもっと全国へ広めていきたいです。Suageとしては、スープカレーを日本のスタンダードな食文化、日常的に食卓へ並ぶ食文化にしたいという目標に向けた第一歩としたいと思っています。







■Pocochaとは ( https://www.pococha.com/ )

Pococha(ポコチャ)は、株式会社ディー・エヌ・エーが運営するライブコミュニケーションアプリです。ライバー(配信者)、リスナー(視聴者)による双方向コミュニケーションで、一緒にライブ配信を盛り上げます。「Live Link Life ~今この瞬間をいつまでも~」をコンセプトに、一般の方からモデル、歌手まで、様々な個性溢れるライバーたちが毎日配信中。いつでも気軽に配信を楽しむことができます。熱く応援してくれるファンに出会い、ファンとの繋がりを大切にした、アットホームなコミュニティ・プラットフォームとして、ライバー・リスナーの両者にとって居心地のよい場を提供しています。2017年1月にサービスを開始し、日本、米国、インドでサービス展開をしています。2022年9月末時点で日本国内で累計429万以上ダウンロードされています。



■DeNAについて

DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」のミッションのもと、エンターテインメントと社会課題領域の両軸で事業を展開しています。 ゲームを中心としたエンターテインメント領域で培った課題解決メソッドを応用し、社会保障費軽減に向けた持続可能なヘルスケアサービスや、スポーツを軸とした賑わいのあるまちづくりのほか、社会のさまざまな課題解決を支援しています。 サービス開発だけでなく、AIを含めたデータの高速利活用と独自の顧客行動分析を通じ、利用継続率の向上を図り、新たな付加価値を生み出すサービス運営が強みです。 また、パートナー企業や官公庁とのアライアンス事業も積極的に展開し、お互いの強みを生かした課題解決とビジネス成長を目指しています。 主な事業領域はゲーム、スポーツ、ライブストリーミング、ヘルスケア・メディカル、オートモーティブで、バーチャルからリアルな事業まで、一貫して社会に新たなDelightの創造・提供を届けていきます。1999年創業、東証プライム市場上場(銘柄コード:2432)。詳細はhttps://dena.com/jp/story/



