[ハイアット ホテルズ アンド リゾーツ]

~唯一無二のラグジュアリーなライフスタイル体験で力強い成長を維持~



ハイアット ホテルズ コーポレーション(https://hyatt.com )(本社:米国イリノイ州シカゴ、社長兼最高経営責任者:マーク・ホプラメジアン、以下「ハイアット」)はこのほど、ハイアットの3つの独立系ホテルのコレクションブランド(インディペンデント・コレクション)に属する「アンバウンド コレクション by Hyatt」「デスティネーション by Hyatt」「JdV by Hyatt」について、2025年までの拡大計画を発表しました。

日本では2023年中に「アンバウンド コレクション by Hyatt」ブランドの2軒目となるホテルが東京で開業の予定です。インディペンデント・コレクションでは、現代の旅行者が求める豊かな体験を新鮮かつ刺激的な形で提供し、それぞれのデスティネーションならではのラグジュアリーなライフスタイルが体験できる多様な施設を拡充します。

















ハイアットの「インディペンデント・コレクション」ブランドのグローバル・ブランドリーダー、ケイティー・ジョンソンのコメント:

「3つのブランドを合わせて世界に100軒以上あるインディペンデント・コレクションの各ホテルは、それぞれにユニークなストーリーを持つ個性的なホテルが揃っており、いずれも唯一無二といえる体験を提供しています。例えば、アンバウンド コレクション by HyattブランドのRancho Pescadero(メキシコ)では、養蜂や空中ヨガが体験でき、また、デスティネーション by HyattのSchloss Roxburghe Golf Hotel(英国)では、地元ケルソ―の街並みや歴史に触れることができます。主要なレジャー市場でインディペンデント・コレクションのホテルをさらに開業し、世界規模で新たなラグジュアリーホテルおよびライフスタイルホテルを拡充できることを嬉しく思います」。



ハイアットの最高成長責任者、ジム・チューのコメント:

「計画的な長期成長戦略とオーナー様との密接な連携により、ハイアットは5年にわたり業界トップレベルの客室純増数を維持しています。また、ラグジュアリーやレジャーを求めるお客様へのサービスを充実し、受賞歴のあるロイヤルティ プログラム、ワールド オブ ハイアットは過去12カ月だけで20%成長し、オーナー様に過去最高水準の高い収益をもたらしました」。



ハイアットのインディペンデント・コレクションの開業および開発予定は次のとおり。



▼「アンバウンド コレクション by Hyatt」ブランド(https://www.hyatt.com/ja-JP/brands/unbound-collection )のホテル

2023年以降の開業予定ホテル:





NUMU(メキシコ/サンミゲル・デ・アジェンデ)

2023年初頭に開業予定。ハイアットが初めてサンミゲル・デ・アジェンデに開業する客室数44室のユニークなブティックホテルで、お客様は世界文化遺産に登録された街の美しさや歴史を堪能できます。ホテル内には3つのダイニングがあり、Apple Walletでルームキーを管理できる新しい機能を備えています。

Grand Hansa Hotel(フィンランド/ヘルシンキ)

2023年夏に開業予定。ハイアットのブランドとして初めてフィンランドに開業するホテルで、客室数は224室(スイート5室含む)。ヘルシンキの中心地に位置し、伝統とモダンなエレガンス、そしてラグジュアリーが融合しています。キーレスな利便性と高級なアメニティでお客様にワンランク上の体験をお届けします。

Noor-Us-Sabah Palace(インド/ボパール)

2025年に開業予定。ボパールで最も古く最も人気のあるホテルの一つであるこのホテルは、大規模な改装を行い、歴史ある客室数60室のヘリテージホテルとして生まれ変わります。

ホテル名称は後日発表(スイス/クラン・モンタナ)

2023年12月に開業予定。客室数41室のブティックホテルは、格式が高く、年間を通して楽しめるスイスアルプスの山岳リゾートとして定評のあるクラン・モンタナに位置しており、館内でスイスシャレー料理をお楽しみいただけます。クラン・モンタナは欧州で最も有名なゴルフトーナメントの一つが開催される地としても有名です。

ホテル名称は後日発表 (東京)

2023年に開業予定。



2022年に開業したホテル:





2022年3月Kissel Uptown Oakland(米国/カリフォルニア州オークランド)

2022年4月Hotel La Compañia(パナマ/パナマシティ)

2022年8月Magma Resort Santorini(ギリシャ/サントリーニ島)

2022年9月La Zambra(スペイン/マラガ)

2022年10月富士スピードウェイホテル(静岡県)

2022年11月Grayson Hotel(米国/ニューヨーク州ニューヨーク)

2022年11月Rancho Pescadero(メキシコ/ロスカボス)





▼「デスティネーション by Hyatt」ブランド(https://www.hyatt.com/ja-JP/brands/destination-by-hyatt ) のホテル

2023年以降の開業予定ホテル:





Banyan Cay Resort and Golf(米国/フロリダ州ウエスト・パームビーチ)

2023年夏に開業予定。18ホールのコースを楽しめるゴルフリゾートで、フロリダにおける「デスティネーション by Hyatt」ブランドの新たな展開となります。2つの美しいリゾートプール、3つのレストラン、フルサービスの専用スパを完備。

The Grand Resort Qingchengshan(中国/四川省)

客室数231室のこのホテルは、2千年以上の歴史を持つ道教の発祥地の一つである青城山と、秦の時代に建設された水路工事の歴史的遺産である都江堰の2つのユネスコ世界遺産に隣接しています。壮大な景観に恵まれた人気のデスティネーションです。



2022年に開業したホテル:





2022年6月Austria Haus(米国/コロラド州ベイル)

2022年7月7Pines Sardinia Resort(イタリア/サルデーニャ島)

2022年11月Schloss Roxburghe Golf Hotel(英国/ケルソ―)





▼「JdV by Hyatt」ブランド(https://www.hyatt.com/ja-JP/brands/jdv-by-hyatt )のホテル

2023年以降の開業予定ホテル:





The Pell(米国/ロードアイランド州ミドルタウン)

2023年初頭に開業予定。ロードアイランド州で初めての「JdV by Hyatt」ブランドのホテルで、ニューポートの有名なビーチや邸宅、歴史的名所、遊歩道、ワイナリーへのアクセスもよく、港町を満喫することができます。ホテルでは、ライブラリーでくつろいだり、レストラン「The Helmway」で、アメリカ東海岸料理や厳選されたカクテルメニューをお楽しみいただけます。

FirstName Bordeaux(フランス/ヌーヴェル)

2023 年初頭に開業予定。147室の豪華な客室を擁するこのホテルは、快適な空間とモダンなアメニティを備え、お客様は素晴らしい街の景観を楽しむことができます。歴史的な港町の中心部に位置するこのホテルは、お客様がご自分のペースで地元の楽しさを発見できるホテルです。

FILA HOUSE Shanghai(中国/上海)

2024年に開業予定。世界初のFILAブランドのホテルとして、地元のホテルシーンに活気ある新しい体験をもたらします。

Ronil(インド/バガ)

インドのバガにある3つのハイアットのホテル(Alila Diwa Goa、Grand Hyatt Goa、Hyatt Centric Candolim Goa)に新しく加わる客室数125室のホテル。2つのレストランと2つの屋外プールを備え、海岸でのレジャーをお楽しみいただけます。

2022年10月、ハイアットはリンドナー・ホテルズとドイツ全域および中・東欧の主要都市において、リンドナー・ホテルズ&リゾーツおよびミー・アンド・オール・ホテルズのブランドについて独占協業契約を締結しました。これにより、ハイアットのポートフォリオに30以上の活気あるホテルが加わり5500室が追加される予定です。これらのホテルのほとんどがJdV by Hyattブランドに含まれ、近い将来、ワールド オブ ハイアットに加わる予定です。



2022年に開業したホテル:





2022年11月EPISODE Hsinchu(台湾/新竹市)





ハイアットのインディペンデント・コレクションについてはこちら(https://www.hyatt.com/ja-JP/brands/hyatt-independent-collections )をご覧ください。



以上



※ 本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアット ホテルズ コーポレーションおよび(または)その関連会社を指す用語として使用されています。



ハイアット ホテルズ コーポレーションについて

ハイアット ホテルズ コーポレーション(本社:米国イリノイ州シカゴ)は、私たちの存在意義を「人を思いやると人は最高の状態になれる」と定める世界有数のホスピタリティー企業です。2022年9月30日現在、世界6大陸の72カ国で1200以上のホテルやオールインクルーシブ施設を展開しています。ハイアットが展開するブランドには、タイムレス・コレクションとして「Park Hyatt(R)」「Grand Hyatt(R)」「Hyatt Regency(R)」「Hyatt(R)」「Hyatt Residence Club(R)」「Hyatt Place(R)」「Hyatt House(R)」「UrCove」、バウンドレス・コレクションとして「Miraval(R)」「Alila(R)」「Andaz(R)」「Thompson Hotels(R)」「Hyatt Centric(R)」「Caption by Hyatt」、インディペンデント・コレクションとして「The Unbound Collection by Hyatt(R)」「Destination by Hyatt™」「JdV by Hyatt™」、インクルーシブ・コレクションとして「Hyatt Ziva(R)」「Hyatt Zilara(R)」「Zoëtry(R) Wellness & Spa Resorts」「Secrets(R) Resorts & Spas」「Breathless Resorts & Spas(R)」「Dreams(R) Resorts & Spas」「Vivid Hotels & Resorts(R)」「Alua Hotels & Resorts(R)」「Sunscape(R) Resorts & Spas」があります。また関連会社では、ロイヤルティプログラム「World of Hyatt(R)」のほか「ALG Vacations(R)」「Unlimited Vacation Club(R)」「Amstar DMC」「Trisept Solutions(R)」を運営しています。詳しくはhttps://www.hyatt.com をご覧ください。



アンバウンド コレクション by Hyattについて

アンバウンド コレクション by Hyattは独立したホテルを単に取り揃えたコレクションではなく、語るべきストーリーに彩られた唯一無二のホテルを慎重に「キュレーション」したブランドです。アンバウンド コレクション by Hyattのホテルは例えば、現代の驚異のような、あるいは歴史の中の宝石のような、それとも活力を与える静養のような、筋書の無い非日常に浸る旅をお届けします。Facebook、Instagramで、@UnboundxHyatt をフォローしてください。ハッシュタグ「#UnboundxHyatt」を付けた写真の投稿もお待ちしています。



デスティネーション by Hyattについて

「デスティネーション by Hyatt」ブランドはホテル、リゾート、レジデンスからなる多様な独立系ホテルのコレクションであり、それぞれのホテルがデスティネーションに宿る真髄を具現化していることで結びついています。高級ホテルから最高級ホテルまで、いずれも没入できる発見と本物のデザインで満たされ、温かみのある親しみやすいサービスを提供する場となるよう意図的に作られています。デスティネーション by Hyattというロケーションがホストとしてお客様を人と場所につなぎ、どのデスティネーションもお客様ご自身の場所であるかのようなSense of Belongingを提供します。詳しくはhttps://www.destinationhotels.com をご覧ください。デスティネーション by HyattブランドのInstagram @destinationhotels、Twitter @Destination、 Facebook @DestinationHotelsをフォローしてください。



JdV by Hyattについて

陽気で若々しいJdV by Hyattブランドは、私たちが家と呼ぶ都会の中の地元コミュニティーを反映した活気あふれる独立系のホテルコレクションです。「JDV (Joie de Vivre=生きる喜び) by Hyatt」という名のとおり、それぞれのホテルがお客様と地元コミュニティーをつなぎ、ホテルでの滞在=暮らし、人生の喜びを祝します。そして、それぞれのスピリットとスペースの中にお客様を迎え入れ、一人一人の滞在を真にお一人だけの体験として提供します。Facebook、Instagram、Twitterで、@JDVHotelsをフォローしてください。詳しくはhttps://www.jdvhotels.com をご覧ください。



