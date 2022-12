[株式会社ZOZO]

~ 自分の「似合う」が見つかる体験型の店舗として、ZOZO独自のAI × プロのスタイリストによる超パーソナルスタイリングサービスを無料で提供 ~



ファッションEC「ZOZOTOWN」(https://zozo.jp/)を運営する株式会社ZOZO(本社:千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO:澤田 宏太郎)は、「『似合う』で、人は笑顔になる」というコンセプトのもと、ZOZO初のリアル店舗(※1)「niaulab by ZOZO」(以下、似合うラボ)を本日12月16日(金)表参道にオープンし、自分の「似合う」が見つかる超パーソナルスタイリングサービスを提供します(※2)。似合うラボは服を売らない体験型のリアル店舗で、「似合う」を見つけるために、ZOZO独自の「niaulab AI by ZOZO」(以下、似合うラボAI)とプロのスタイリストの知見を掛け合わせ、2時間以上一人のお客様に貸切で、スペシャルな体験を無料で提供します。似合うラボは完全予約制で、本日12月16日(金)より2月分の応募受付を開始します。今後は原則として毎月1日に翌月分の体験応募受付を開始します。









似合うラボは「試着室に飛び込む」というコンセプトで、お客様一人ひとりが自分の「似合う」に向き合える空間です。店舗の中央には体験の中心となる試着室を構えており、また、空間を仕切るカラフルなカーテンは角度によって見え方が異なる透過性のある素材を使用し、重なりあうことで生まれる色味が多様で無限な「似合う」を表現しています。外から中が見えないように設計された外観には、プライベートな空間で自分の「似合う」を見つけてほしいという想いが込められています。





創業25年目を迎えた今年5月、経営戦略「MORE FASHION × FASHION TECH」に、新たに「ワクワクできる『似合う』を届ける」を追加(※3)した当社は、「似合う」の解明こそが、お客様のニーズを満たし、当社ビジネスのさらなる成長の鍵になると考えました。当社は似合うラボを通じて、似合うラボAIによるコーディネート提案やプロのスタイリストによるスタイリング提案、お客様のファッションに関するお悩みや体験後の購入実績など、リアルだからこそ得られる様々な知見を蓄積していきます。そして、それらのデータをZOZOTOWNやWEARといった既存サービスに活かし、一人ひとりに「似合う」スタイリングをレコメンドするなど、サービスの利便性向上につなげてまいります。





当社は、ファッションを愛する全ての皆さまにワクワクできる「似合う」を届け、「ファッションを買うならZOZO」から「ファッションのことならZOZO」へと進化してまいります。そして企業理念である「世界中をカッコよく、世界中に笑顔を。」を実現してまいります。



















<「似合うラボ」の3つの特長>

1. 2時間以上貸切のリアル店舗でのスペシャルな体験

「試着室に飛び込む」というコンセプトで作られた表参道のリアル店舗では、あらゆるお客様の「似合う」を見つけるため、似合うラボに来店されるお客様の好みに合いそうなアイテムを含め、ZOZOTOWNで取り扱う幅広いブランドのアイテムの中から常時700点以上をご用意。リアル店舗は、2時間以上一人のお客様に貸切でご利用いただけます。プロのスタイリストがお客様に似合うスタイリングをご提案し、プロによるヘアメイクの後、写真撮影をおこない、スタイリングのポイントが書かれたカードとお写真をお渡しするという一連のスペシャルな体験を、無料で提供します。



2. ZOZO独自の似合うラボAIによるコーディネート提案

当社のファッションコーディネートアプリ「WEAR」が持つ、約1,300万件のコーディネートデータをもとに構築された似合うラボAIが、お客様への事前のカウンセリングシートの回答結果をもとに、好みに合いそうなコーディネートを3パターン提案しスマートミラーに表示。この似合うラボAIで提案されたコーディネートを参考に、プロのスタイリストとヘアメイクと一緒になりたい姿を深堀りしていく。似合うラボAIには、ZOZO研究所(※4)による「似合う」の研究が活用されています。



3. プロのスタイリストによるスタイリング提案

経験豊富な「プロのスタイリスト」がZOZOTOWNから厳選された常時700点以上のアイテムから、3スタイリングをご提案。似合うラボAIのテクノロジーの力に、プロのスタイリストによるファッションの知見を掛け合わせ、お客様の「似合う」を見つけていく。



(※1)常設店舗としては今回が初

(※2)2022年11月9日付け当社のプレスリリース:ZOZO初のリアル店舗を表参道にオープン、自分の「似合う」が見つかる超パーソナルスタイリングサービス「niaulab by ZOZO」を開始(https://corp.zozo.com/news/20221109-niaulab_by_zozo/)

(※3)2022年5月18日付け当社のプレスリリース:創業25年目を迎えるZOZO、新たに経営戦略として「ワクワクできる『似合う』を届ける」を追加(https://corp.zozo.com/news/20220518-20904/)

(※4)「ファッションを数値化する」をミッションに2018年に発足したZOZOグループの研究開発機関





<「似合うラボ」の体験の流れ>

1.LINEの専用アカウントから似合うラボに応募

2.当選者はカウンセリングシートでファッションに関するお悩みやお好みを回答

3.当日、似合うラボAIが提案する3つのコーディネート画像をもとに、プロのスタイリストがお客様に3つのスタイリングをご提案

4.お気に入りのスタイリングで、プロによるヘアメイクを行なう

5.フォトグラファーが写真を撮影

6.お帰りの際、スタイリングのポイントが書かれたカードや写真、お土産をお渡しする







<超パーソナルスタイリングサービス「niaulab by ZOZO」について>





名称:niaulab by ZOZO

概要:似合うラボAIとプロのスタイリストの知見を掛け合わせ、スペシャルな体験を無料で提供する超パーソナルスタイリングサービス

場所:東京都渋谷区神宮前 4-25-15 エスポワール表参道ビル 地下1階

設計:株式会社DAIKEI MILLS

施工:株式会社ディー・ブレーン

オープン日:2022年12月16日(金)

応募受付開始日:2022年12月16日(金)

体験開始日:2023年2月1日(水)

URL:https://niaulab.com/ ※本サービスは18歳以上(成人)が対象です





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/16-11:16)