LINEのID連携を活用し、「単調な売り込みではない」LINE公式アカウントを目指す



株式会社ソーシャルPLUS(所在地:東京都港区、代表取締役:岡田 風早)が提供するアプリ「CRM PLUS on LINE」は、株式会社yutoriが運営するECサイト「YZ STORE(ワイジーストア)」における、ECサイトとLINE公式アカウントの連携活用ツールとして採用されました。



アプリ導入後約1年が経過した2023年11月末時点で、LINE公式アカウントの友だちは0人から27,000人に増加し、そのうち半分以上の方がLINEのID連携も行っています。









YZ STORE( https://yz-store.com/ )は、『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』『Younger Song』など、株式会社yutoriが展開する21のストリートブランドを1サイトに集結させた公式ECサイトです。SNSの累計フォロワー数は300万人(2023年11月時点)を超え、Z世代を中心に熱狂的なファンに支持されています。YZ STOREは、マルチチャネルコマースプラットフォーム「Shopify」の最上位プラン「Shopify Plus」で構築されており、2022年11月にオープンされました。



「単調な売り込みではない」LINE公式アカウント運営を目指して(株式会社yutori:濱田様)



yutoriはInstagramやTikTokでのSNSの活用に注力しており、「今SNSを見ている世代が日々どれだけの情報量の中で生活しているか」を身をもって知っています。興味がない情報はもちろん、売り込み色の強いメッセージも気に留めてもらえません。



「では、YZのLINE公式アカウントはどうあるべきか?」と考えた時に、再入荷通知や発送通知など、お客様自身がほしいと思っているメッセージや、「これ気になってたんだよね」「この商品も可愛い!」と感じてもらえるようなメッセージを届けられるようにしたいと考えました。そして、こうしたLINEのメッセージ配信を実現するには、ECサイト上の会員IDとLINEのユーザーIDが連携されている必要があります。このID連携促進とメッセージ配信の実現を目的に導入したのがShopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」です。導入から約1年が経過し、LINE公式アカウントの友だちは27,000人に増加、そのうち半分以上の方がLINEのID連携も行ってくれています。



LINEのID連携を行っている方には、再入荷通知や発送通知、カートリマインド通知など、お客様の行動をきっかけにしたメッセージ配信を中心に行っています。再入荷通知からの購入率は15~20%、カートリマインド通知からの購入率は10~15%で推移しており、配信の費用対効果は高いです。昨今はブックマーク代わりにとりあえずカートに入れてサイトを離れる方も多いので、LINEが思い出すきっかけになっているのではないかと思います。

お客様それぞれが必要としている情報を、適切なタイミングでお届けできるように、個別最適していくことが重要だと考えています。





今後はよりお客様ひとりひとりの趣向に合った提案のできるLINE公式アカウントにできるよう、購入したブランド・商品での出しわけなどにもチャレンジしていく予定です。



LINEログインの活用で、LINEのID連携を効果的に促進(株式会社ソーシャルPLUS:岡田)



「LINEのID連携を促進して、ECサイト上の行動データでLINEのメッセージを出しわけたい」というニーズは、弊社が企業のLINE活用支援を始めた2016年頃から増え続けています。ただ、この施策が成功するかどうかは、「LINEのID連携を行うことで、ユーザー目線で明確なメリットがあるかどうか」で分かれます。



yutori様では、LINEのID連携を行ったユーザー様に「LINEアカウントで簡単にログインできる」「再入荷通知をLINEでも受け取れる」といったメリットを提供しています。クーポンなどの一時的な金銭的インセンティブは用いていないため、「YZ STOREが好きで、これからも買い物しようと思っている人」とLINEで繋がれる設計になっており、その結果が「LINEのID連携率50%以上・ブロック率約5%」という数字にも表れています。





YZ STORE LINE連携サービスの紹介ページ( https://yz-store.com/blogs/release/line%E9%80%A3%E6%90%BA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%A7%8B より)



【株式会社yutori 企業概要】



2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『genzai』『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は152万人(2023年11月時点)を超える。2022年2月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で13店舗(2023年9月時点)を展開中。“TURN STRANGER TO STRONGER” と掲げ、アジア最大のストリートカンパニーへ成長することを目指します。



・yutori web:https://yutori.tokyo/

・YZ STORE:https://yz-store.com/



■BRAND

・『9090』:https://www.instagram.com/9090s_/

・『Younger Song』:https://www.instagram.com/younger__song/

・『centimeter』:https://www.instagram.com/centimeter_store/

・『My Sugar Babe』:https://www.instagram.com/mysugarbabe_official/



Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」について



Shopifyで構築したECサイトに導入いただけるShopifyアプリです。LINE公式アカウントだけでは実現しづらい、ECサイト上の顧客・購買データと連携した配信を可能にします。



LINEログインなど6種のソーシャルログインやLINEミニアプリ(会員証)も導入可能。既にLINEに関連したツールをご利用中の場合でも、当アプリはLINEのWebhook URL設定が不要のため併用可能です。初期設定無料サポートも行なっています。



サービスサイト:https://crmplus.socialplus.jp



【株式会社ソーシャルPLUS 企業概要】



株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。LINEのID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しています。LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されており、「Technology Partner」コミュニケーション部門では最上位ランクの「Premier」に認定されました。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。

会社名:株式会社ソーシャルPLUS



所在地:東京都港区南青山1丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F



代表者:代表取締役 岡田 風早(おかだ かざはや)



事業内容:ID連携・ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業



URL:https://www.socialplus.jp







