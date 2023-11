[株式会社MOTTERU]

iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズに対応。※iPhone 14シリーズにも対応



株式会社MOTTERU(モッテル)(本社:神奈川県海老名市、代表取締役:櫻田良太)は、大人気のシリコンケーブル USB-C to Lightningに新色「アーモンドミルク」を追加し、2023年11月10日からMOTTERU公式オンラインショップなどで販売を開始します。







● 製品概要

MOTTERUのシリコンケーブルは、まるで赤ちゃんの肌のようになめらかで、ずっと触っていたくなるような手触りです。MOTTERUらしい優しくかわいらしいカラーリングは、今までのケーブルになかったカラーコーディネートを楽しむことができます。しなやかで断線に強く、50,000回の屈曲試験をクリアした耐久性も特徴です。

今回は、iPhoneを急速充電可能な「USB-C to Lightning」に上品でしっとりとした新色「アーモンドミルク」が追加されました。他商品で展開しているアーモンドミルクカラーは、ファンの多いカラーです。同色や、お好みのお色でモバイルバッテリーや充電器とあわせてお楽しみください。







● USB-C to Lightning(1m・2m)

MOTTERUダイレクト価格:2,100円(税込)

製品ページ:1m(MOT-SCBCLG100):https://motteru.co.jp/model/mot-scbclg100/

2m(MOT-SCBCLG200):https://motteru.co.jp/model/mot-scbclg200/

既存カラー:スモーキーブラック・ペールアイリス・パウダーブルー・ピスタチオ・ラテグレージュ

新色カラー:アーモンドミルク





● 製品特徴

・やわらかく、絡まない

まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。





・赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。

専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。





・可愛いのにしっかり強い

断線の原因につながるコネクタ根元部分を強化することで、50,000回の折り曲げに耐える強化構造を実現しました。





・25分で50%の充電可能

USB Power Delivery対応の端末と対応充電器の組み合わせで25分で50%の充電が可能です。

※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器や充電器がUSB Power Delivery対応である必要があります。





・MOTTERU人気のケーブルバンドが付属

やわらかいのでまとめやすく、持ち運ぶ時も便利です。付属のケーブルバンドはシリコン製。オリジナルカラーの組み合わせでご用意しました。マジックテープと比較して、ホコリやゴミが付着しづらく、水洗いができて長く清潔にお使いいただけます。





・長く安心して使えるように

長く安心して使ってほしいので、保証期間を2年にしました。







株式会社MOTTERUについて https://motteru.co.jp/

株式会社MOTTERU(モッテル)は、2020年に神奈川県海老名市で設立された「品質・質感・デザイン」にこだわったデジタルアクセサリーの会社です。誰もが持ちたくなるプロダクトをクリエイティブな発想とテクノロジーで実現し、人々の暮らしを華やかに、そして人々の役に立つことが私たちのミッションです。設計・開発・製作・検査などをこだわりながらも、変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、「誰もが持ちたくなるようなプロダクト」の開発を進めていきます。また、MOTTERUでは、品質を高めるためのプロセスを徹底し、お客様の声と共に最新のテクノロジーと技術力で商品を市場に投入することを第一に考えます。



製品についてのお困りごと・故障はMOTTERUサポートまでご連絡ください。

MOTTERUはお客様に寄り添ったサポートを目指しています。



MAIL:support@motteru.co.jp

TEL:046-200-7090

平日10時~12時/13時~18時

友達追加でLINEからお問合せ LINE ID:@131jjnre

平日10時~12時/13時~18時



