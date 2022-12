[株式会社Freewill]

~大切な人やお世話になった人へ、エシカルなギフトセットで感謝を伝えよう~



ICTとデザインの力でサステナブルな世界の実現を目指す株式会社Freewill (本社:東京都港区、代表取締役:麻場 俊行(Toshi Asaba)が運営する買い物をするだけで森が増えるエシカルマーケット「tells market」にて、12月1日~12月26日迄ポイント3倍になるクリスマスキャンペーンを開催中です。













クリスマスキャンペーンに参加するだけで、無意識に地球貢献ができる



エシカルなモノ、コトを伝えるエシカルオンラインマーケットtells marketでは、お買い物で溜まったポイント(クリスマス期間限定で100円当たり3SeC)をお買い物に使うこともできれば、失効したポイントは社会課題を解決する活動をする団体に自動的に寄付される仕組みになっています。





アンバサダーによる一押しクリスマス限定ギフトの購入が可能







どんな商品を選んだら良いかわからない、そんな方にはアンバサダ一押しギフトを参考にしてみてはいかが?



あなたの大切な人を想う気持ちに寄り添うお気に入りのアイテムがきっと見つかるはず。



【Healing Gift】

「自身ヨガや瞑想が好きで、より深い癒しを与えてくれる品々を選ばせていただきました。慌ただしく過ぎていく日々の中で、自分と向き合う時間、自分や大切な人を癒す時間の大切さを改めて感じています。すべて自然由来の原材料、100%オーガニックで作られた蜜蝋キャンドルの灯火は、眺めているだけで心が穏やかになっていくのが分かります。(Chiemi Ueki /Designer)」



https://tells-market.com/gift/gift-sets/B9EBRGlPMUet



【good look,good mood!】



「The most important thing about this gift set is how makers of each item has love and respect for nature and people. This love is translated and transmitted in their products. They put their mind into the happiness and satisfaction of the buyer, by making sure the production process is as ethical as possible.(Contens marketer/Yllah okin)」



https://tells-market.com/gift/gift-sets/RdtTKpMwdHiH



【青春時代を想起させるクリスマスギフト】



「環境と人に良い影響を与えるものづくりを目指して紡がれた、最高に気持ちいニットストール! 特に上質な、カシミアやシルク、モヘア、アルパカ、オーガニックコットンなど肌に優しく、価値の高い素材などを中心に再利用され、一本一本、手作業で丁寧に織り込まれています。 身に纏えば、その肌触りにうっとりしてしまうことでしょう。(Toshi Asaba/Freewill CEO)」



https://tells-market.com/gift/gift-sets/kYW7h4D5xEA3





■tells marketについて

買い物をするだけで森が増えるエシカルオンラインマーケット「tells market」は「エシカルには物語がある」をコンセプトに「後世に語り継ぐべき」ブランドや商品を扱っています。作り手や職人さんの想い、社会課題の解決、伝統文化の継承、環境への配慮、地域への貢献、原材料、製造工程などを伝えることを重視しており、買い物をすると付与されるコインは失効すると「森の苗木」として地球課題解決に取り組む団体に寄付されます。ファッション・アクセサリ・キッチン&ダイニングなど全国から有数のブランドが出店中。

https://tells-market.com/



■Freewill会社概要

所在地:〒107-0061 東京都港区北青山一丁目4-5 VORT青山一丁目Dual's301

代表:麻場 俊行(Toshi Asaba)

HP:https://www.free-will.co

Sustainable eco Society公式サイト:https://sustainable-eco-society.com/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社Freewill 広報担当:湯本

会社代表:03-6721-1840

メールアドレス:pr@free-will.co



