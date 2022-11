[有限会社GM corporation]

有限会社GMコーポレーション(本社:大阪市、代表取締役 岡村祐子)は、2022年11月10日(木)よりエディオンなんば本店(大阪府大阪市中央区難波3-2-18)にて「エレクトロン ラボ」の取り扱いを開始いたします。







頭皮ケアからボディケアまで、進化した低周波美容機器『デンキバリブラシ(R) 2.0 +ボディ』をはじめ、 “実感をともなう美容体験”を追求したプロダクトを展開する「エレクトロン ラボ」。

この度、「エレクトロン ラボ」の全アイテムをエディオンなんば本店で取り扱いを開始いたします。



エディオンなんば本店は、なんば駅前広場目の前の好立地。

4階ビューティーコーナーで展開しています。他のアイテムと比べてみたいという方にもおすすめです。

スタッフにお声かけいただくと商品知識を持ったスタッフが対応しますので、いつでも安心してお試しいただけます。



『デンキバリブラシ(R) 2.0 +ボディ』、『デンキバリブラシ(R)』、『エネボール™』などの「エレクトロン ラボ」すべての商品が体験可能です。





店舗紹介







エディオンなんば本店

▪️住所:〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-2-18 4階 ビューティーコーナー

▪️営業時間:10:00~21:00

▪️電話番号:06-6630-6733



※限定店舗のみの取り扱いとなります。

詳しくは取扱店一覧をご確認ください。

https://www.gm-beauty.jp/shop_list/





取扱商品





◆DENKI BARI BRUSH(R) 2.0 +BODY(デンキバリブラシ(R) 2.0 +ボディ)





フェイスアタッチメントで、顔・頭・デコルテケア。ボディアタッチメントで、腕・腹・脚・全身ケア。アタッチメントの交換で、全身をいきいきと健やかに導く。機能とスタイルをシンプルに研ぎ澄ませ、進化したブラシ型の低周波美容機器。2022年度グッドデザイン賞 受賞。



価格:217,800円(税込)

MADE IN JAPAN



同梱物:デンキバリブラシ本体、フェイス アタッチメント、ボディ アタッチメント、デンキバリブラシ ローション 200ml、専用充電ケーブルセット、取扱説明書





◆DENKI BARI BRUSH(R) (デンキバリブラシ(R))





サロンクオリティの頭皮ケアを実現する、ブラシ型の低周波モバイル美容機器。 発売から13年を迎える、エレクトロンのロング&ベストセラーアイテムです。細やかな刺激が、頭はもちろん、顔、首、肩、デコルテなど身体の気になる部分にはたらきかけ、いきいきと美しく導きます。



価格 : 168,300円(税込)

MADE IN JAPAN



同梱物:デンキバリブラシ、デンキバリブラシ ローション 200ml、専用充電ケーブルセット、取扱説明書





◆LOTION FOR DENKI BARI BRUSH(デンキバリブラシ ローション)





デンキバリブラシ(R)の効果を最大限に体感できる全身用ミスト化粧水。微弱な電流をスムーズに流しやすくするデンキバリブラシ(R)に欠かせないアイテムです。頭皮、お顔周りだけでなく、全身にご使用いただけます。



内容量:200ml

価格 : 6,380円(税込)





◆ ENE BALL™(エネボール™)





3つのパワーで肌の根本にはたらきかける、超実感フェイシャルケア。年齢とともに変化する顔まわりの肌環境を高めたいすべての方にお届けする、業務用エステ機器のラジオ波(RF)応用技術から生まれた、おうちで手軽に使用可能なRF電子美顔器。



価格:88,000円(税込)

MADE IN JAPAN



同梱物:エネボール™本体、専用ポーチ、専用充電ケーブル、取扱説明書

※エネジェル80g、クリアエネセラム9ml各1本が別添されています。





◆ FACE GEL FOR ENE BALL™(エネジェル)





微弱電流を伝わりやすくして、弾むようなハリ肌へ導く。マイナスの電気を帯びた活性電子水™をベースにした専用ジェル。『エネボール™』マグネティック RFモード時に使用します。



容量:80g

価格:3,630円(税込)





◆ CLEAR ENE SERUM(クリアエネセラム)





肌本来の美しさを呼び覚まし、クリアな明るい肌へ導く。イオン濃度が高く、優れた浸透力*を発揮する活性電子水™をベースにした専用美容液。『エネボール™』ガルバニックEPモード時に使用します。

(*角質層のすみずみまで)



容量:30ml

価格:7,700円(税込)





ブランド紹介







” SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.

すべての肌に、驚きを。 ”



『 ELECTRON(エレクトロン)』は、結果が出なければ選ばれない、厳しい目を持った美容のプロの世界で培った美容機器メーカーとしてのこだわり・ノウハウと、独自のテクノロジーとサイエンスの調和から生まれました。

今までにないほどの美の実感を、年齢・性別を超えてみなさまへお届けします。



『 ELECTRON(エレクトロン)』は、『 ELECTRON COSMETICS(エレクトロン コスメティクス)』と『 ELECTRON LAB(エレクトロン ラボ)』の2ラインで展開。



化粧品として、より身近に・より手軽に。

美容体験として、より深く・より心地よく。



商品ラインナップなど詳細ページはこちらから。

https://shop.el.gm-beauty.jp/



【公式SNS】

・Instagram:https://www.instagram.com/electron_beauty/

・Twitter:https://twitter.com/electron_beauty

・LINE:LINE内で「エレクトロン」で検索

・TikTok:https://www.tiktok.com/@electron_beauty



【ご注意】不正なインターネット販売、模倣品にご注意ください。

『デンキバリブラシ(R)』『エネボール™』は、顧客サービスを徹底するため、保証書とシリアルNo.で管理をしております。正規販売店以外のインターネット転売品や個人売買などの各種オークションサイトなどでご購入した製品は、メーカー保証対象外となります。

また、『デンキバリブラシ(R)』は有限会社GMコーポレーションの登録商標であり、製品構造における特許を取得している独自製品です。近年、同一名を語る類似品、模倣品が多数流通しておりますので、お客様が安心して製品をお使いいただけるよう、今後も知的財産の保護、模倣品対策活動に積極的に取り組んでまいります。



知的財産の輸入差止申立情報詳細はこちら

https://www.customs.go.jp/mizugiwa_search/chiteki/tokkyoken/4000-1173.html







有限会社GM CORPORATION について





『 ELECTRON(エレクトロン)』ブランドで、ブラシ型の低周波モバイル美容機器『デンキバリブラシ(R)』、活性電子水™(整肌成分)をベースに、独自の加工を施した新感覚のスキンケア製品を展開。年齢・性別を超えて多くの方がより美しく、健やかになる ” 実感を伴う美容体験のデザイン ” を追求するメーカーです。



有限会社 GM CORPORATION

2005年3月7日設立

本社 大阪市北区豊崎3-6-8 TOビル

代表取締役 岡村祐子



【製品に関するお問い合わせ先】

有限会社GMコーポレーション

TEL:06-6375-7170 MAIL:info@gm-beauty.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-11:46)