視聴行動分析サービスを提供するニールセン デジタル株式会社(東京都港区、代表取締役社長 宮本淳)は、スマートフォン視聴率データ「ニールセン モバイル ネットビュー(Nielsen Mobile NetView) 」をもとに、 「フードデリバリーサービス」の利用状況を発表しました。





- 2022年より、外食を目的とした「飲食店情報サービス」の利用者数が増えている中でも、「フードデリバリーサービス」は利用者数を維持

- 性年代別の「フードデリバリーサービス」の利用者数は、男女とも35歳以上が3年連続で増加

- 性年代別の「フードデリバリーサービス」の利用頻度は、女性35-49歳で最も多く月に5回



2021年8月より2022年10月までの「ニールセン モバイル ネットビュー(Nielsen Mobile NetView) 」によると、「飲食店情報サービス」において、今年の8-10月のスマートフォンからの利用者数は、昨年の同時期と比べて45%増加していました。一方で、外食する機会が増加してきたことで、利用者数の減少が懸念される「フードデリバリーサービス」は、昨年同時期と同程度の利用者数を維持していました(図表1)。







次に、「フードデリバリーサービス」の利用者数を性年代別に見ると、男女とも18-34歳では2021年と比べて利用者数が減少していましたが、35歳以上では利用者数が3年連続で増えていました(図表2)。







最後に、「フードデリバリーサービス」における2022年の利用頻度を性年代別に見ていくと、女性35-49歳が最も多く5回となっていたものの、他の性年齢でも3-4回は利用しており、大きな差は見られませんでした(図表3)。











ワクチン接種の普及や政府による行動制限の緩和が進む中で、人々の外食の利用が大きく増えているにもかかわらず、フードデリバリーサービスの利用者数は昨年と同程度を維持していました。つまり、経済活動が平時に戻りつつある現在でも、コロナ禍で一度使い始めたフードデリバリーサービスに対する需要が継続していることが分かりました。食品、飲料業界の関係者としては、消費者のニーズに合わせた商品開発やコミュニケーションメッセージの構築を行っていくには、消費者の食事全般に関する行動として、今回見たようなフードデリバリーサービスや他の関連サービスの利用状況を把握しておくことが重要です。また、社会情勢により各サービスの利用状況が常に変化することもあるため、今後も引き続き関連業界の市場動向を把握していく必要があります。





ニールセン デジタル株式会社は、ニールセン・グローバル・メディアの日本法人として、視聴者分析と広告分析およびメディア分析のソリューションを通じて、お客様のビジネスにおける重要な意思決定を支援するデータ、分析、インサイトを提供しています。





