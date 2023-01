[株式会社ギークピクチュアズ]

2024年のピンクパンサー生誕60周年に向けて日本市場で新商品を発売するほか様々な活動を展開



株式会社ギークピクチュアズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小佐野 保)のコンテンツ 事業に特化したクリエイティブユニット GEEK WONDERSは、2024年に60周年を迎える歴史ある世界的人気キャラクター「ピンクパンサー」の日本市場におけるサブライセンス権を、メトロ・ゴールドウィン・メイヤー(MGM)のオフィシャルエージェントであるIMG社を介し取得したことをお知らせいたします。









GEEK WONDERSは2023年6月から始まるピンクパンサーの60周年イヤーに向けて、日本国内における商品化のサブライセンス、自社グッズの企画・発売や、イベント企画の実施などを行っていく予定です。







ギークピクチュアズ 代表取締役 小佐野 保のコメント



今回当社が、国内のみならず世界中で愛されているキャラクター「ピンクパンサー」の誕生60周年の記念すべき年を前に、日本におけるサブライセンス権を獲得できたことは非常に光栄なことに思います。これから皆さんにはこれまで見たことのなかった新しい形でピンクパンサーと触れ合う機会を楽しんでいただきたいと思っています。ぜひご期待ください。







ピンクパンサーとは







MGMのアイコン的キャラクター「ピンクパンサー」は50年以上前に同名の伝説的探偵シリーズのオープニングとエンディングクレジットでデビュー。以来人気を博し、テレビシリーズ、特別番組、コミック、グッズにも広がる。「ピンクパンサー」は常に新しい世代によって発見され、すべての年代にアピールする魅力を持ち、MGMの最も有名なフランチャイズのひとつである。



「ピンクパンサー」商品化、催事に関するお問い合わせは、ぜひ下記までご連絡ください。



ライセンス窓口:株式会社ギークピクチュアズ 杉崎悠紀 080-4163-2172 佐々木ひかり 080-7644-7907

E-MAIL:geekwonders_info@geekpictures.co.jp

Webサイト:https://geekwonders.jp/character/pinkpanther



THE PINK PANTHER TM & (C) 1964 – 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.







GEEK WONDERSについて







キャラクターIPやNFT、WEB COMICなど新時代のコンテンツクリエイティブ事業を主軸に、アーティストやクリエイターの支援&マネージメント、コンテンツ企画開発から運用までの知見を活かした企業プロモーション活動のサポートを行う。



ホームページ :https://geekwonders.jp/

オンラインストア:https://geekwondersstore.jp/







IMGについて



IMGはスポーツ、ファッション、イベント及びメディアにおけるグローバルリーダーです。世界有数のアスリートやファッションアイコンのマネージメント、年間数百回のライブイベントの所有・運営、スポーツ及びエンターテイメントメディアの主要な独立系プロデューサー及びディストリビューターであります。IMGは更にライセンシング、スポーツトレーニングやリーグ開発にも特化しています。IMGはスポーツとエンターテイメントの世界的企業であるEndeavorの子会社です。







メトロ・ゴールドウィン・メイヤーについて



メトロ・ゴールドウィン・メイヤー(MGM)はすべてのプラットフォームにわたる映画およびテレビコンテンツの制作とグローバル配信に特化したリーディングエンタテインメント企業。同社はプレミアム映画およびテレビコンテンツを世界で最も多く保有し、アメリカのプレミアムケーブルおよび衛星テレビネットワークのEPIX社の親会社。さらに、MGMは多数のテレビチャンネル、デジタルプラットフォーム、インタラクティブベンチャーにも投資しており、配信用のプレミアム短編コンテンツを作成しています。詳細については、https://www.mgm.com/ まで。





-----------------------------------------------------------------------------------

[ 会社概要 ]

■株式会社ギークピクチュアズ

・所在地:東京都渋谷区神宮前2-27-5

・代表者:小佐野 保

・設立:2007年2月5日

・資本金:6,000万円

・事業内容:TVCM・映画・ミュージックビデオなどマルチメディアにおける映像コンテンツの企画・制作、キャラクターIPコンテンツ、NFT、WEBCOMICの開発・運用および著作権の管理、企業サポート、クリエイターのマネージメント、イベント・セールスプロモーションの企画制作、グラフィック・アニメーション・CGIコンテンツなどの企画制作、デジタルメディアの企画・運営、音楽著作権の管理・利用の開発および楽譜の出版

・ホームページ:https://geekpictures.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/23-11:16)