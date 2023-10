[学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校]

新メンバー「羽月風花」が加入し、「LaV」はますますパワーアップ。4人組になってから初となるグッズがお目見え



JIKEI COMグループの東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校(TSM)高等課程から誕生したバーチャルアイドルプロジェクト「SO.ON project LaV」。この秋、「LaV」のオリジナルグッズに新たなラインナップが加わりました。







「SO.ON project LaV(ソーオン プロジェクト ラブイ)」は、JIKEI COMグループの全国高等課程・高等専修学校に通うリアル女子高生たちによる「SO.ON project」から誕生した、新しい時代の新しいアイドルの形を最新テクノロジーで表現するバーチャルアイドルユニットです。



YouTube配信やバーチャルイベントへの出演をはじめ、幅広いフィールドで活動を展開する「LaV」。「姫乃果実(ひめの・このみ)」「小熊千歌(おぐま・ちか)」「黒川光希(くろかわ・みつき)」に加え、2023年秋には4人目のメンバーとして「羽月風花(はづき・ふうか)」が登場。新体制となり、これまで以上にバーチャル空間で愛されるユニットをめざします。



2023年10月、「LaV」のオリジナルグッズが続々と登場。SO.ON project TOKYO 期間限定STORE(https://soprotokyo.official.ec/)のほか、全国各地で開催される「SO.ON project」の放課後ライブでも好評販売中。放課後ライブでお買い求めいただくと特典券が付きます。放課後ライブの最新情報は「SO.ON project」公式サイト(https://www.so-on-project.jp/)などでご案内しています。



◆SO.ON project LaV アクリルスタンド



全3種類(「姫乃果実」「小熊千歌」「黒川光希」)

各1,800円(税込)

サイズ|縦:75mm×横:100mm、アクリル3mm厚

\\躍動感あふれるポーズがポイント。台座部分はハート形のピンクダイヤモンドをモチーフにした「LaV」のロゴマーク//







◆SO.ON project LaV ハンドタオル

1種類のみ

1,000円(税込)

サイズ|縦:200mm×横:200mm

\\4人組になってから初となるオリジナルグッズ//



















◆SO.ON project LaV 缶バッジ

全16種類

各200円(税込)

サイズ|直径:57mm

\\「LaV」がSDキャラクターになった! イラストレーター・湯浅あゆさん(https://twitter.com/yuasa_ayu)による描きおろしです。絵柄は全部で16種類です//











▼▼「SO.ON project LaV(ソーオン プロジェクト ラブイ)」は、3Dライブやイベント出演、商品PRをはじめ、さまざまなコラボ案件を募集しています。くわしくは下記までお問い合わせください▼▼

contact@so-on-project.jp



SO.ON project LaV(ソーオン プロジェクト ラブイ)とは







「SO.ON project」は、JIKEI COMグループの全国の高等課程・高等専修学校に通うリアル女子高生たちによるアイドルユニット。歌手、ダンサー、女優など、さまざまな

夢や目標を持ったメンバーが授業の一環としてアイドル活動を行っています。2021年9月、「バーチャル空間で活躍するアイドル」をコンセプトに「SO.ON project LaV」がデビューし、4人のメンバーが活動しています。楽曲配信やVTuber専門情報誌への登場のほか、メタバース空間での総合音楽イベントへの参加、中国の動画共有サイトへのアカウント開設など、インターネットを中心に活躍しています。

〈公式サイト〉https://www.so-on-project.jp/lav/

〈YouTube〉「SO.ON project LaV チャンネル」https://www.youtube.com/channel/UClSUzxuLIZZUATC1xVsXLoA

〈X(旧 Twitter)〉https://twitter.com/SOONprojectLaV

〈BiliBili〉「SOONprojectLaV的个人空间-哔哩哔哩」 https://b23.tv/Q0puI5B



滋慶学園COMグループ 学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 概要







1987年の開校以来、音楽&エンターテインメント業界とともに「即戦力」となる人材を育成し、輩出している音楽&エンターテインメントの総合専門学校です。業界が求める力を持った人材を育成するために、第一線の企業やプロフェッショナルとともに行う実践授業「企業プロジェクト」を通じて、コンサート制作、楽曲制作、バックダンサー出演、テレビ・ラジオ・舞台出演など、リアルな仕事の現場でスキルを磨きます。また、業界の第一線で活躍しているプロフェッショナルが講師を務めているので、常に業界の最先端が学べる環境が整っています。





〒134-0088

東京都江戸川区西葛西3-14-8

0120-532-314

koutoukatei@tsm.ac.jp

高等課程:https://www.tsm-koutoukatei.jp/

専門課程:https://www.tsm.ac.jp/





〒550-0013

大阪府大阪市西区新町1-18-11

0120-121-906

osminfo@osm.ac.jp

https://www.osm.ed.jp/





〒060-0001

北海道札幌市中央区北1条西8-2-75

0120-27-6200

info@ssm.ac.jp

https://www.ssm.ac.jp/usc/





〒650-0032

兵庫県神戸市中央区伊藤町107-1

0120-117-540

info@music.ac.jp

https://www.music.ac.jp/highschool/





〒812-0032

福岡県福岡市博多区石城町21-2

0120-717-263

fsminfo@fsm.ac.jp

https://fsmk.ed.jp/





〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄3-19-15

0120-329-758

koutoukatei@nsm.ac.jp

https://www.nsm.ac.jp/usc/





〒984-0051

宮城県仙台市若林区新寺2-1-11

0120-482-132

info@sendai-com.ac.jp

https://www.sendai-com.ac.jp/



