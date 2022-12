[株式会社ジャパンデザイン]



「温泉総選挙(運営事務局:株式会社ジャパンデザイン、本社:東京都渋谷区、温泉総選挙総合プロデューサー/代表取締役/社会起業家:山下 太郎)」は、12/21(水)20:00より“温泉好きによる温泉好きのための番組”「FUN温泉」第7回目の配信を行います。

今回は、温泉紀行ライター 飯出敏夫氏をゲストに「最も記憶に残る“温泉百名山”6選」というテーマでお届けいたします。飯出氏が10月に出版された著書「温泉百名山」の中で 最も記憶に残る温泉・山のエピソードを公開! 裏話もたっぷりお伺いします!

どなたでも無料でご参加いただけますので、温泉好きの方のみならず、温泉のことをもっと知りたい方、山好きの方など、お気軽にご参加ください。





◆「FUN温泉」とは

毎月第3水曜日20:00より、温泉総選挙事務局が開催している温泉好きのための温泉好きによる番組。

毎回、温泉業界の著名人をゲストに迎え、知っているようで知らない「温泉」に関するアレコレをお届けしています。世の中の“温泉ファン”を増やすべく、視聴者のみなさまにもチャットやQ&A、投票などでご参加いただき、まさに温泉のごとくじわじわと業界のみならず日本全体を温めてまいります!



◆第7回「FUN温泉」詳細

【日時】2022年12月21日(水)20:00~21:30

【テーマ】最も記憶に残る“温泉百名山”6選

【出演者】

ゲスト:飯出敏夫氏(温泉紀行ライター)

レギュラー陣:遠間和広(温泉ソムリエ協会家元)/北出恭子(温泉家)/山下太郎(温泉総選挙総合プロデューサー)

【参加費】無料

【参加方法】申込不要。下記URLより当日ご参加ください。

https://us06web.zoom.us/j/89158852438?pwd=NHZaSlpXMFBFaERLNXZzM1RGNC9ZUT09

ウェビナーID:891 5885 2438

パスコード:973903

【内容】

・テーマトーク

・今月のPICKUP温泉

→ゲスト・レギュラー陣がおススメ温泉(宿)をご紹介するコーナー

(事前にSNSに投稿いただいた視聴者からのおススメ温泉(宿)もご紹介します!)



★「今月のPICK UP温泉」参加方法★

「今月のPICK UP温泉」コーナーでは、SNS(Instagram or Twitter)に事前に投稿いただいた、視聴者の

みなさまのおススメ温泉もご紹介いたします!

1.「温泉応援」(@onsenouen_info)アカウント(Instagram or Twitter)をフォロー

2.熱いコメントに、3つのハッシュタグ(#温泉応援 #FUN温泉 と#おすすめの温泉・宿ホテル名)をつけ、

事前にSNS(Instagram or Twitter)に投稿!

※12/21(水)お昼12:00までの投稿を、紹介対象といたします。

※全ての投稿を紹介することはできません。

※鍵アカウントでは参加いただく事ができません。

※本投稿で、「温泉応援キャンペーン企画」の応募も完了となります。

抽選でオリジナル宿泊券が当たるキャンペーンです。詳しくはこちらをご覧ください。

URL:https://snscp.onsen-ouen.jp/



■ 「温泉総選挙」 とは

「温泉総選挙」は、2016年よりスタートした官民一体で温泉情報を発信するサイトであり、応援投票による国民参加型の地方活性化プロジェクトです。

温泉地ごとに、特徴やアピールしたい項目の部門にエントリーしていただき、国民の皆様の投票によって各部門の受賞温泉地を決定いたします。また、エントリーいただいた温泉地の中から、省庁賞(環境大臣賞・地方創生担当大臣賞・総務大臣賞・観光庁長官賞)や特別賞を決定し、部門賞と併せて表彰式にて表彰しております。

公式ホームページ:https://kanko.onsen-ouen.jp/



