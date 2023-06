[株式会社バンダイ]

涼むだけじゃもったいない!? 持つだけで推し活が熱くなる!



フラットガシャポン(R)新商品シリーズ『うちわっしょい』

第1弾は「ワンピース」「アイドルマスター ミリオンライブ!」「ANGEL BLUE」の3種

全国のフラットガシャポン自販機にて8月第1週から順次発売





株式会社バンダイ ベンダー事業部(本社:東京都台東区)は、「ガシャポン(R)」史上初めて、うちわが商材となったフラットガシャポンオリジナル新商品シリーズ「うちわっしょい※」の展開を開始します。「うちわっしょい」シリーズ第1弾として『ワンピース 涼風うちわ』 (1回500円・税10%込、全6種)、『アイドルマスター ミリオンライブ! うちわ』 (1回500円・税10%込、全6種)、『ANGEL BLUEうちわコレクション』 (1回500円・税10%込、全6種)を発売します。

本商品は、平面商材が払い出されるガシャポン自販機 「フラットガシャポン(R)」専用商品で、透け感のある素材で夏にぴったりの、全長約26.5cmのうちわです。実物サイズのうちわ商品は「うちわっしょい」シリーズがガシャポン(R)史上初の展開となります。

今回はガシャポン(R)史上初となるうちわアイテムが生活のあらゆるシーンで活躍できることを目指し、世代を問わず多くの方々から愛されている作品「ワンピース」や「アイドルマスター ミリオンライブ!」、平成元年にデビューし当時の小中学生から絶大な人気を博したファッションブランド「ANGEL BLUE」から、多数のデザインをそろえました。

うちわの丸型の中でそれぞれのデザインを最大限に生かすため、細部にもこだわったラインアップです。夏を涼やかにするだけでなく、イベントや“推し活”などを彩り、気分やムードを盛り上げてくれる商品となっています。

「うちわっしょい」シリーズは、今後も新たな商品を発売する予定です。新アイテムの展開にぜひご注目ください。



※商標登録出願中





新シリーズ『うちわっしょい』 2023年8月第1週から順次発売



※画像をご使用の際は、下記のクレジットを近傍に必ず表示してください。

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO.,LTD.





■商品ラインアップ









1.ルフィ&ゾロ&お玉 2.ウソップ&サンジ&ロビン&フランキー 3.カイドウ&キング

4.キング&バオファン 5.エース&ヤマト 6.?????



※画像をご使用の際は、下記のクレジットを近傍に必ず表示してください。

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション











1.春日未来<ペールライト・オーシャン> 2.最上静香 <Catch my dream> 3.伊吹 翼 <Believe my change!>

4.田中琴葉 <秋の匂いに包まれて> 5.白石 紬 <本音のギフト> 6.桜守歌織 <この時代を楽しんで>



※画像をご使用の際は、下記のクレジットを近傍に必ず表示してください。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.













1.デザインA 2.デザインB 3.デザインC

4.デザインD 5.デザインE 6.デザインF



※画像をご使用の際は、下記のクレジットを近傍に必ず表示してください。

(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO.,LTD.







■担当者コメント

『ワンピース 涼風うちわ』

株式会社バンダイ 担当者コメント

ワンピース×うちわ×ワノ国編として、和テイストの描き下ろし、ワノ国登場キャラクターにこだわり、今回の商品化に至りました。イラストも複数キャラクターを描き下ろしいただきましたので、ぜひお好きなワンピースのキャラクターと一緒に夏を涼しく過ごしていただければと思います。

作品概要



原作は週刊少年ジャンプで絶賛連載中の、尾田栄一郎作による少年マンガ。

1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、1999年よりTVアニメーション放送開始。以来、常に高い人気を誇るロングシリーズ。2022年7月22日に連載25周年を迎えた。

これまでにゲームなどの数多くのメディアミックス作品、関連商品が生まれ、関連イベントも途切れることがない。





『アイドルマスター ミリオンライブ! うちわ』

株式会社バンダイ 担当者コメント

透ける素材を生かし、白版を引いてアイドルのイラスト部分はよりキレイに見えるようにしつつ、背景はクリアにすることで、奥行きや涼しげな印象の商品となるようこだわりました。TVアニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」放送開始に先駆けて、2023年8月18日(金)から全国の映画館にて全話数先行上映として待望のアニメ化を控えているため、今回は、春日未来さん、最上静香さん、伊吹翼さんをメインとしたラインアップとなっています。ライブイベント、劇場、ご自宅などさまざまな場所でご活用いただけるとうれしいです。

作品概要



2013年に『アイドルマスター』シリーズのソーシャルゲームとして誕生し、アプリゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」(通称:ミリシタ)でリリースされている「ゲーム原作」のコンテンツ。

プレイヤーはプロデューサーとなり、765プロダクション所属の個性豊かな52人のアイドルたちと共に、トップアイドルを目指す。

2023年2月には10周年を迎え、8月18日より全国の劇場にてTVアニメ全12話の先行上映決定!



・アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ公式HP

https://millionlive-theaterdays.idolmaster-official.jp/

・ミリシタ公式Twitterアカウント

https://twitter.com/imasml_theater

・ブランド公式Twitterアカウント

https://twitter.com/imasml_765PRO

・アイドルマスター ミリオンライブ! アニメ公式サイト

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/

・アイドルマスター ミリオンライブ! 10周年特設サイト

https://millionlive-10th.idolmaster-official.jp/





『ANGEL BLUEうちわコレクション』

株式会社バンダイ 担当者コメント

平成カルチャーブームの波に乗り、当時大流行したANGEL BLUEを、コレクションしたくなるようなデザインで商品化しました。平成らしい当時のデザインを目指すべく虹色などのカラフルなデザインにこだわった本商品は、ANGEL BLUEの代表的キャラクター『ナカムラくん』を大きくデザインしており、目立つこと間違いなしです!お祭りやイベントの際に使っていただければと思います。

「ANGEL BLUE」とは



1989年に誕生し、1990年代から2000年代前半にかけてメインキャラクターである『ナカムラくん』を中心に、小中学生の女子から人気を博した。最近では復刻アイテムが注目されている。







■「フラットガシャポン(R)」とは



「フラットガシャポン(R)」は、ガシャポン(R)史上初の最大A4サイズ・厚み1cmまでの平面商材が出てくるガシャポンマシンです。既存のカプセルトイ自販機(※)の商品補填カー トリッジ(オプションケース)を交換することで、厚み1cmまでの平面商材が販売可能になります。何が出てくるか分からないガシャポン(R)の「ドキドキ・ワクワク」はそのままに、サイズや厚みのバリエーション豊かな商材を販売しており、2022年2月の導入開始から、クリアファイルや色紙、カレンダーなど約80商品(2023年6月時点)を展開しています。

「フラットガシャポン(R)」自販機詳細:https://gashapon.jp/flatgashapon/

(※)「フラットガシャポン(R)」の使用に当たっては、バンダイ製カプセルトイ自販機「ガシャポンステーション」が別途必要となります。







■「ガシャどこ?PLUS」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック!



「ガシャどこ?PLUS」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を 確認することが可能です。気になるアイテムを売っているお店や近くのお店の販売状況を簡単検索!ぜひご活用ください。



ガシャどこ?PLUS:

https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php











※本資料に記載されている情報は2023年6月8日現在のものです。

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

※「フラットガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)BANDAI



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/08-11:46)