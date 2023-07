[AB InBev Japan 合同会社]

極上のリラックスタイムを体現した沖縄のビーチに約10,000人が来場







カットライムを挿して飲むスタイルで世界中から愛され続けている「コロナ エキストラ」は、ビーチフェスティバル「CORONA SUNSETS FESTIVAL 2023」を、2023年7月15日(土)、16日(日)の2日間、沖縄 豊崎海浜公園で開催いたしました。2019年の開催から4年ぶりの復活となった「CORONA SUNSETS FESTIVAL 2023」は、これまでも大切にしてきた”リラックス”と“サンセット”をテーマに、国内でも有数のサンセットスポットでもある豊崎海浜公園のビーチを彩り、美しいサンセットと極上の音楽を10,000人の来場者に届けました。

ハンモックやリラックスエリア、アウトドアサウナなどのワークショップ、沖縄県内で活躍するレストランのフードやコロナ エキストラを使ったオリジナルカクテルなど音楽以外も充実し、地球上で最もサスティナブルなビーチフェスティバルとして会場内における全ての使い捨てプラスチックの撤廃や、フードメニューの50%以上に国産食材を使用/フードメニューの25%以上にプラントベースメニューを採用するなど、環境配慮を心がけイベントを開催しました。

最高のリラックスを演出!サンセットを盛り上げる総勢21組の豪華アーティストたちが集結!





「CORONA SUNSETS FESTIVAL 2023」には総勢21組のアーティストが集結。サンセットタイムを飾ったのは、初年度の2015年から出演する平井 大と、メンバー全員がマルチプレイヤーとして活躍し、結成10周年を迎えたMoonchild。メインステージの巨大なマンダラと海に沈む夕陽をバックに、最高のサンセットタイムを演出しました。初日のラストはコンテンポラリーR&B/ソウル・グループとして活躍するDurand Jonesが飾り、今年4回目の出演となるNulbarichが最終日のフィナーレに登場。その他、Miles Medina、Nightmares On Wax、Mark Westなど国内外でも活躍する豪華DJ陣や、 yonawo、chilldspot、DURDN、離婚伝説など新進気鋭のアーティストたちが幅広い音楽ジャンルとパフォーマンスで会場を盛り上げました。



会場限定のワークショップやアクティビティも充実!TTNE監修 フィランド式サウナがビーチに出現!





「CORONA SUNSETS FESTIVAL 2023」はライブパフォーマンスの他にも、会場内で体験できるワークショップも充実。オリジナルTシャツのリメイクや、今年新たに加わったコブマスターとサコッシュクージーの「パラコードワークショップ」など、ここでしか作れないオリジナルグッズのワークショップを楽しみました。さらに2019年に大人気だった“TTNE”アウトドアサウナが、さらにパワーアップして登場!フィンランド発、世界No.1サウナブランド「Harvia」のバレルサウナとオリジナルテントサウナは開場早々に予約枠が完売するほど人気を博し、真夏のビーチで「ととのう」贅沢なひとときを提供しました。





“地球上で最もサスティナブルなビーチフェスティバル”を目指し、来場者と一緒に取り組むSDGs







コロナ エキストラは、世界14ヵ国で開催されている「CORONA SUNSETS FESTIVAL」ワールドツアー全てにおいて“パラダイスを守る”というブランドのミッションを守り続けています。そして国際NGO団体「オーシャニック・グローバル」とパートナーシップを組み、彼らが認定するサスティナブルな取り組みを支援する評価基準「ブルー・スタンダード」において、最高水準である3つ星を獲得を目指しています。

ドリンクカップからストロー、食器、調理器具、カトラリー、保冷剤、リストバンドまで、会場内における全ての使い捨てプラスチックを撤廃。”プラスチックフリー”な環境での開催を徹底しました。プラスチックカップの代わりに今回特別に用意されたBall社のアルミニウムカップは、紙コップよりも再生率が高く、再利用にかかるエネルギーが低いというだけではなく、高いデザイン性も来場者から大変好評でした。またペットボトルの持ち込みを禁止しマイボトル持参を促し、会場内には無料のウォーターサーバーを設置しました。

さらに、国産食材、プラントベースメニューを積極的に採用したバラエティー豊かなフェスフードも充実。各フードブースは終日多くのお客様で賑わい、来場者の方々と一緒に“地球上で最も持続可能なフェスティバル”実現に取り組みました。



【開催概要】

イベント名:CORONA SUNSETS FESTIVAL 2023(コロナ サンセット フェスティバル 2023)

開催日程:2023年7月15日(土)・16日(日)

開催時間:7月15日(土): OPEN13時 / CLOSE 23時

7月16日(日): OPEN13時 / CLOSE 21時

開催会場:沖縄 豊崎海浜公園(沖縄県豊見城市豊崎5−1)

出演アーティスト:

7月15日(土) Durand Jones/Nightmares On Wax/平井 大/Miles Medina/離婚伝説/ Blue Vintage/SAIRU/DJ REN/Mark West/peeto/宇田川別館バンド/gb

7月16日(日) Moonchild/Nulbarich/C&K/yonawo/chilldspot/tonun/DURDN/Naoki Serizawa/Yui & The Mahadhi Bohemians

年齢制限:20歳未満入場禁止 ※ご入場時に顔写真付きの身分証明書(免許/パスポート/外国人登録証明書 等)のご提示が必要です。

主催:AB InBev Japan(エービーインベブ ジャパン)合同会社

公式サイト:https://www.corona-extra.jp/sunsets-fes/

SNS:

Instagram(https://www.instagram.com/corona/)

Twitter(https://twitter.com/CoronaExtraJPN)

YouTube(https://www.youtube.com/@CoronaExtraJPN)

コロナ エキストラ LINE公式アカウントID / @coronaextra_jpn

【チケット情報】

チケット料金:1日券 ¥8,800(税込)※当日券 ¥9,800(税込)/2日券 ¥15,000(税込)



