大河ドラマ「どうする家康」の放送を機に、大河絵「徳川元康」を公開!



株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:松田洋祐、以下スクウェア・エニックス)は、本格戦国シミュレーションカードゲーム『戦国IXA』にて、徳川家康の生涯を描く2023年大河ドラマ「どうする家康」の放送を機に、本日2023年1月8日(日)、大河絵「松平元康」を公開したことをお知らせいたします。







大河絵公開中の戦国IXA公式Twitter:https://twitter.com/IxaPr



本大河絵は、イラストレーターしいたけ氏による新規描きおろしの武将イラストです。『戦国IXA』では、2023新春☆特大イベントを開催中の他、2023年新春「徳川家康」特別企画として、今後も大河絵の公開や、特別なキャンペーンを開催予定です。



■『戦国IXA』とは

『戦国IXA』は、プレイヤーが好きな大名家に所属して天下統一を目指すゲームです。数多く登場する武将は様々なビジュアルで描かれ、誰もが知っている有名な武将はもちろんのこと、戦国ファンにはたまらないマニアックな武将も多数登場します。2010年に PC ブラウザゲームとして登場し、スマートフォンでもプレイできるように最適化され、数多くのプレイヤーと共に発展してまいりました。面倒なインストールがなく、インターネットにつながる環境さえあれば、いつでもどこでもパソコン、スマートフォンで楽しむことができます。



■サービス概要

タイトル名:戦国IXA(イクサ)

ジャンル :ブラウザゲーム・WEBゲーム

料金 :アイテム課金制(基本プレイ無料)

開発・運営:株式会社スクウェア・エニックス

コピーライト:(C) 2010-2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.



動作環境 :

●パソコン

Microsoft Edge95.0、FireFox65.0、GoogleChrome72.0以降

●スマートフォン、タブレット

iOS 13.0 以上、またはAndroid10.0 以上を搭載したスマートフォン・タブレット端末



Yahoo!ゲーム:https://sengokuixa.jp/

ハンゲ:http://sengokuixa.hange.jp/

ゲソてん:https://s.sengokuixa.jp/top

my GAMECITY:https://g.sengokuixa.jp/top

mixiゲーム:https://m.sengokuixa.jp/top

DMM GAMES:https://d.sengokuixa.jp/



株式会社スクウェア・エニックスについて

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ/サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ(累計出荷・ダウンロード販売本数8,500万本以上)、「ファイナルファンタジー」シリーズ(同1億7,300万本以上)、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。(https://www.jp.square-enix.com)



※SQUARE ENIX およびSQUARE ENIX ロゴ、ドラゴンクエスト/DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー/FINAL FANTASY、スペースインベーダー/SPACE INVADERS その他の社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



