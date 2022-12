[株式会社GameWith]

株式会社GameWith(本社:東京都港区、代表取締役社長:今泉卓也、以下「当社」)の子会社である株式会社DetonatioN(以下、「DetonatioN」)が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」は、TEAM GAMEWITHとのチームの統合を契機に、新たに4社とのスポンサー協賛契約の締結をお知らせいたします。







■株式会社DetonatioN 代表 梅崎伸幸コメント

このたび、チーム統合とリブランディングに合わせ、新たに4社の企業様とスポンサー契約を結べることを大変嬉しく思います。

今回の契約を契機に、一層の力を入れて選手の活動環境を整備し、世界で戦えるチーム作りに邁進してまいります。

eスポーツ界隈を盛り上げる取り組みにも精力的に取り組んでまいりますので、今後もDetonatioN FocusMeの活躍に期待いただきますようお願いいたします。



■合同会社Endian リラクゼーションドリンク「CHILL OUT(チルアウト)」





eスポーツは、長時間に渡り集中力を要求されるなど想像以上にエネルギーを消費するスポーツです。本番でベストなパフォーマンスを発揮するためには、適度な休息が必要不可欠です。リラクゼーションドリンク「CHILL OUT」は、休息時間の新しい選択肢です。「CHILL OUT」と過ごす休息で、選手たちが今まで以上のパフォーマンスを発揮してくれることを期待しております。



CHILL OUT マーケティング担当 池田翔志朗様コメント:

集中力を保つために適度な休憩が必要なことは広く知られていますが、熱中しているとつい時間を忘れてしまうもの。そんなとき、CHILL OUTが気持ちを切り替えるきっかけになれば嬉しいです。適度なリラックスタイムを挟みつつ、切磋琢磨する選手のみなさんのご活躍を楽しみにしています。



CHILL OUT リザクゼーションドリンク:https://butfirstchillout.com/

CHILL OUT シリーズ商品紹介:https://butfirstchillout.com/product/



■外為ファイネスト株式会社





外為ファイネストは国際的な金融グループ「ハンテックホールディングス」の一員で、日本国内にてFXに特化した事業を展開しております。

自動売買にも対応した世界標準のトレードシステム「メタトレーダー」を利用した取引が可能となっており、FXのプロフェッショナルを満足させうる取引環境が整えられています。



外為ファイネスト株式会社コメント:

このたび、プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」とスポンサー契約をさせていただき、大変光栄に存じます。外為ファイネストは「革新的でグローバルな金融サービスを提供し、お客様と社会から信頼される企業を目指す」をミッションに掲げ、安全で快適なFX取引環境の提供を目指しています。

DetonatioN FocusMeは、日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとしてプロゲーミング界をけん引し、世界で戦える選手の育成にも注力していることから、その活動に賛同しスポンサーシップを決めました。

外為ファイネストはDetonatioN FocusMeとeスポーツを愛する全ての人々を応援しています。



外為ファイネスト:https://www.gaitamefinest.com/

外為ファイネストMT5のご紹介:https://www.gaitamefinest.com/mt5



■ライフカード株式会社 「Vプリカ」





若年層のeスポーツ人口が増えつつある昨今、クレジットカードの代替となるネット決済手段が求められています。

ライフカード株式会社が提供する「Vプリカ」はネット専用Visaプリペイドカードで、Visaマークのある加盟店にてクレジットカードと同じように利用することができます。

多様な決済手段を確保することは、国内eスポーツ市場の益々の発展につながるものと確信しております。



ライフカード株式会社 代表取締役社長 北之坊 敏泰様コメント:

「枠にはまることのない斬新な発想力で果敢に挑戦し、独自のユニークな商品・サービスを提供する」というビジョンを掲げている当社にとって、日本プロeスポーツ界のパイオニアであるDetonatioN FocusMe様の取り組みに共感し、協賛を決定させていただきました。

ライフカードとしても、DetonatioN FocusMe様との取組みを通じ、eスポーツの成功と社会の発展に更に貢献してまいる所存です。



Vプリカについての詳細:https://vpc.lifecard.co.jp/index.html

Vプリカアカウント開設:https://vpcevssl.lifecard.co.jp/LW11/LW1101OP01BL.do

VプリカOnline Shop:https://lifecard-vpc.shop-pro.jp

Twitter Vプリカ公式アカウント:https://twitter.com/vpreca_life



■株式会社 創通メディカル 「MYTREX」





eスポーツは、 日々の練習や試合においても、PCの前に長時間座っている必要があり、身体、特に眼や肩、腰に大きな負担がかかります。創通メディカル のボディケアブランド「MYTREX」 (マイトレックス)には EMS機器を始めとし、マッサージガンや美顔器、シャワーヘッドなど、セルフケアを無理なく習慣化するためのアイテムが豊富に揃っております。 創通メディカルとの協業により「MYTREX」のアイテムを活用することで選手の身体トラブルを軽減し、競技パフォーマンスの最大化を図ってまいります。



株式会社 創通メディカル コメント:

株式会社創通メディカルは、それぞれのライフスタイルにあった日常にフィットする健康器具、美容機器等を提供する企業です。

医療機器メーカーとしての専門性と技術力を生かし、革新的かつ斬新なアイデアで、世界中の人に愛されるプロダクトをつくり続け、長く健康でいられる、生き生きとした人生を実現していきます。ボディケアブランド「MYTREX」を通して、eスポーツに関わるすべての人々のセルフケアをサポートし、業界の発展に貢献していきます。



株式会社 創通メディカル:https://st-medical.jp/

MYTREX:https://mytrex.jp/





■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe(DFM)は、世界大会出場経験のある国内トップレベルのプロeスポーツチームであり、名古屋にホームスタジアムを据えて活動しています。強さと発信力を兼ね備えたチームを目指して、2022年12月にTEAM GAMEWITHと統合しました。所属人数は60名を超え、チームとしてのブランド力はMOBA、FPS、TPS、TCG、格闘ゲーム、対戦アクション、サッカーゲームなど幅広く及んでおり、常に世界の舞台で勝つことを目標に掲げています。



2015年2月に現在のプロeスポーツチームモデルの基盤となる「プロゲーミング専業・フルタイム制」を確立し、2016年3月にチーム所属外国人選手に対して「アスリートビザ」を取得、2021年10月に League of Legends部門が同ゲームタイトルの世界大会において日本初となるベスト16を達成するなど、日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとして注目を集めています。



また、VALORANT部門では、世界屈指の強豪チームが集結する『VALORANT Champions Tour PACIFIC』の参加チームとして、2023年2月にブラジル・サンパウロで実施される『キックオフトーナメント』出場を皮切りに、3月より韓国・ソウルで開催されるリーグに出場いたします。



DetonatioN FocusMeホームページ: http://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe Twitter:https://twitter.com/team_detonation

DFM eSports Twitter:https://twitter.com/DFMeSports



■株式会社DetonatioN会社概要

社名:株式会社DetonatioN

代表者:代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立:2015年6月15日

事業内容:プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金:10百万円(2022年8月末時点)

URL:http://detonation.jp/



■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith概要

社名:株式会社GameWith

代表者:代表取締役社長 今泉 卓也

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立:2013年6月3日

事業内容:ゲーム情報等の提供を行うメディア事業

資本金:551百万円(2022年8月末時点)

URL:https://gamewith.co.jp/



