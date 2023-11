[株式会社Thirdverse]

株式会社Thirdverse(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:國光 宏尚)は、Thirdverse USスタジオにて開発されたVRマルチプレイヒーローシューター『X8(エックスエイト)』において、11月14日よりMeta QuestおよびSteamにて日本版正式サービスを開始したことをお知らせいたします。





『X8(エックスエイト)』グランドリリーストレーラー







Meta Quest : https://www.meta.com/ja-jp/experiences/6691859957556584/

Steam:https://store.steampowered.com/app/1763510/X8/



アーリーアクセスを終了し、正式サービス開始!





2023年5月19日より、全世界同時にアーリーアクセスを開始した『X8(エックスエイト)』の日本版正式サービスを本日11月14日より開始したことをお知らせいたします。



アーリーアクセス期間中に公式Discordサーバー上で、ユーザーの皆様から数多くのフィードバックをいただき、正式リリースに向け多くの機能追加やゲーム内容のブラッシュアップを行ってまいりました。



9月には東京ゲームショウ2023 のPICOブースにて全国の大学eスポーツサークルの中から10校を招待し、『X8(エックスエイト)』初となる、オフラインVR eスポーツトーナメントを実施いたしました。





今後も、『X8(エックスエイト)』はVR eスポーツ領域でのプレイヤー支援、大会の開催を行っていく予定です。

正式サービスを開始した『X8(エックスエイト)』をお楽しみください。



正式リリース記念スキンアイテム販売開始!





正式リリースを記念して、2種類のスキンアイテムを販売します。

銃の見た目が変わるだけでなく、特殊なエフェクトや銃撃音をこのアイテムオリジナルなものに変更することができます。



1.スターターパック『アークエンジェル』 価格:X8コイン 1000

販売開始日:2023/11/14



2.ファウンダーパック『ミゾス』 価格:X8コイン 3000

販売期間:202311/14 ~ 2023/12/8





※Meta Quest版およびSteam版にてアプリ内からX8コインを購入後、アプリ内メインメニューにてスキンを購入いただくことができます。Steam版はスターターパック『アークエンジェル』が購入時に自動的に付与されます。



『X8(エックスエイト)』について





・ゲームバックストーリー

『X8(エックスエイト)』は、異なるシューティングゲームの世界で活躍する様々なヒーロー達が時空を超えて集結し、驚異的な能力を駆使して戦い合うVRマルチプレイヒーローシューターです。

原因不明のデジタル大変動が突如発生し、ヒーロー達が住まう全てのシューターゲームワールドが無へと分解(リブート)されてしまった。ヒーロー達は自らの世界を復元するために、共通の起源と言われるゲームエンジンを手にするため競い合う事になる。







・ゲームプレイについて

プレイヤーは個性豊かなヒーローとなり、VRジェスチャーにより発動する特殊能力や様々な武器を使用して対戦します。各ヒーローは3種類のユニークな特殊能力を持ち合わせており、さらに、メインウェポンと呼ばれる独自機能を持った銃とヒーローアイテムと呼ばれる特殊アイテムを使用する事ができます(※特殊能力は合計数十種類)。









・ゲームモードについて

プレイヤーは最大5vs5の2つのチームに分かれ、「サイフォン」と呼ばれる起爆装置を設置・起爆する攻撃チームと、それを阻止する防御チームに分かれ、攻守を交代しながら2分 x 複数ラウンドを戦います。ゲームモードはアップデートにより複数導入を計画しております。











株式会社Thirdverse 取締役CBO /『X8(エックスエイト)』エグゼクティブプロデューサー大野木 勝 コメント







ユーザーと共に創り上げてきた『X8(エックスエイト)』の正式リリースを迎えられることをとても嬉しく思います。ブラッシュアップを続け、アクション、戦略性、カスタマイズ可能なゲーム性など、アーリーアクセス開始当初からより良くなり、ユーザーのポジティブな反応を多くいただいています。正式リリース後も、『X8(エックスエイト)』はコミュニティとともにゲームをより良い方向へ、開発を続けて参ります。





◆ 概要

対応プラットフォーム: Meta Quest 2, 3, Pro、 Steam VR

※PlayStation VR2版、PICO版は近日サービス開始予定

リリース日:2023年11月14日

価格:Meta Quest版 基本プレイ無料(アプリ内課金あり)、Steam版 1,200円(アプリ内課金あり)

ジャンル:VRマルチプレイヒーローシューター

音声:英語

スクリーン言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、繁体中文 、簡体中文 、韓国語

プレイ人数:最大10人(5vs5)(オンライン専用)

公式サイト:https://playx8vr.com/

Discord: https://discord.gg/VZbfMX4wc4

Twitter: https://twitter.com/PlayX8VR_J



◆Thirdverse USスタジオについて

Thirdverse USスタジオはThirdverse米国法人のゲームスタジオです。中心メンバーは米国在住でありながら、その他メンバーは全世界4大陸17ヶ国から開発を行う完全リモートスタジオです。Xbox Game Studios のひとつ“InXile Entertainment”出身者など業界歴20年以上のゲームクリエイターを中心に構成されています。



◆ 株式会社Thirdverseについて

Thirdverseは「10億人が生活する、新しい仮想世界の創造」実現のため、日米スタジオの2拠点においてVRゲームの企画開発・パブリッシングを行う会社です。

所在地:東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F WeWork内

代表取締役CEO:國光 宏尚

コーポレートサイト:https://www.thirdverse.io/

(C) Thirdverse, Co., Ltd.



