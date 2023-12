[Birdman]

現役アーティストのプロデューサーならではの、新ジャンルのダンス&ボーカルグループを目指します。来春デビューまでの道のりをフジテレビ「K-POP HOUSE」で密着!!



株式会社Birdman(本社:東京都渋谷区、証券コード:7063、代表取締役:伊達晃洋、以下当社)は、単独コンサートが、全世界主要30都市での公演数が140回以上、累積動員数約200万人を突破する世界的トップアーティストグループ「SUPER JUNIOR」に所属する 「ウニョク」氏をプロデューサーに迎え、K-POPボーイズグループを結成いたします。Birdman所属の上、歌とダンスだけでなく、幅広いジャンルで多様な才能を発揮しながら活躍していくアーティストを目指します。当グループの来春デビューまでの道のりを、当社が制作協力しているフジテレビ「K-POP HOUSE」内で密着を行います。







K-POPボーイズグループの結成について





当プロジェクトは、日本と韓国のダンススクールの練習生やデビュー経験者、SNSで多くのフォロワーを抱える方など、集まった応募者の中から、プロデューサー直々に選考を行いメンバーを選抜。

結成後は日常的なレッスンに加えて、韓国での合宿や、日本全国での武者修行ライブの実施などを予定しており、

デビューに向けての練習に取り組んでいきます。現在、グループのデビューは2024年春頃を予定しています。

※実施内容、デビュー日程は変更になる可能性がございます。

今後の展開について





1.フジテレビで放映中の、K-POP音楽情報番組「K-POP HOUSE」内での密着

当社が制作協力をしている、K-POP音楽情報番組「K-POP HOUSE」でデビューに向けた活動の密着を予定しています。

※放送内容は変更になる可能性があります。

2.現役アーティストとのコラボレーション

SUPER JUNIOR-D&Eでも活躍中のウニョク氏だけでなく、 「BOYS PLANET」のファイナリストである「ONE PACT」ユン・ジョンウ氏にもプロデュースチームに参画いただき、楽曲や振り付け提供を始め、メディアでの共演などを検討しています。

プロデューサーチーム プロフィール









SUPER JUNIOR ウニョク

2005年に「SUPER JUNIOR」としてデビューし、2012年には「SUPER JUNIOR-D&E」としてドンヘ氏と共に日本でデビュー。 2023年6月からワールドツアーを行い、SUPER JUNIORではメインダンサー、メインラッパーとして活躍する傍ら、音楽番組のMCや、バラエティー番組、ラジオなどでも活躍。

◆楽曲制作実績(一部抜粋)

SUPER JUNIOR :one love / I Am / Song for you / Marry U

SUPER JUNIOR-D&E:A Short Journey / I wanna love you



▼グループに対するコメント

今のK-POPは、どのグループもダンスと歌が重要視されすぎています。

大切なことではありますが、他の個性があって輝けるにもかかわらず、わずかに実力が及ばないという理由から埋もれてしまっている魅力的な後輩たちがたくさんいます。

例を挙げると僕たちスーパージュニアみたいに、歌とダンスはもちろんのこと、演技、MC、歌、モデルなど色々な場所で幅広く活動できる、魅力が多くてエネルギーがいっぱいなチームを作りたいです。





ONE PACT ユン・ジョンウ

2023年2月に放送された「BOYS PLANET」ではファイナルまで残り、18位を記録。日本でも人気が高く、放送終了後に東京・大阪で3回のファンミーティングを実施。

東京では豊洲PIT、品川ステラボール、大阪ではCOOL JAPAN PARK OSAKATTホールで実施している。

メインダンサーとして、5世代アイドルではトップを争うほどの実力を持ち合わせており2023年11月30日に「ONE PACT」としてデビュー。

Instagramフォロワー数:約39万人 ※2023年12月時点



◆ONE PACTとしてデビューする前から高い注目度

BOYS PLANETでは、73位から15位まで急上昇する伝説的な記録を残して有名に。

ONE PACTのメンバー発表時は、グループ全体で6万RT / 8.9万いいね を獲得するなど注目度が高い。

K-POP HOUSEについて









2023年10月12日にフジテレビより放送開始。

毎週木曜日の24:25(※)から放送中のK-POPと韓国エンタメ情報盛りだくさんの音楽情報バラエティ。アーティストの本音トークを引き出し、素の一面をお届け。ライブインフォメーション、新人アーティスト紹介、新作MVなど、K-POPの最新トピックスを紹介。

(※)放送時間は変更になる可能性がございます。





K-POP HOUSEでのCM放送など、ご協賛によるお問い合わせは当社までご連絡ください。

※案内は予告なく終了になる可能性がございます。

株式会社Birdman 会社概要







既成概念を打ち破るクリエイティブとビジネスソリューション、それらを実現するテクノロジーを駆使し、ビジネスを変革するアイデアを実装していきます。ブランディング、事業・プロダクト・アプリケーションの開発から、それらを成功させるためのファイナンス、広告まで。私たちはコンサルティング会社・広告会社・PR会社など縦割りで進めていたビジネスを一気通貫し、企業や社会の挑戦に伴走します。

また、2021年よりコロナ禍で試行錯誤の続くエンターテインメント業界をアップデートするべく、新進気鋭のアーティストやクリエイターと連携しながら新しいエンタメの形を創出する「エンターテインメント・トランスフォーメーション事業」を新設。

2022年7月には、既存のEX事業をより強化し、国内に限定せず海外を含めたアーティストと新たなエンターテインメントの形を創出することを目的に、「株式会社Entertainment Next」を設立し、MX事業とEX事業の両軸でさらなる成長を目指します。

会社名 : 株式会社Birdman /東証グロース(7063)

英名表記 : Birdman inc.

代表者 : 代表取締役社長 伊達晃洋

設立日 : 2012年7月26日

資本金 : 397,905千円 (2023年9月30日現在)

事業内容 :コンサルティング、戦略立案、企画開発、ブランディング、PR、デザイン、エンターテインメント・

トランスフォーメーション事業、スタートアップ投資、アクセラレータープログラム

本社所在地:東京都渋谷区松濤 1‒5‒3 オクシブビル

WEBサイト :https://birdman.tokyo



