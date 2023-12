[株式会社スパイスワークスホールディングス]

~観光客や地元住民の飲食店利用と事業者のキャッシュレス対応を支援~



株式会社スパイスワークスホールディングス(本社:東京都台東区、代表取締役社長:下遠野 亘、以下:スパイスワークスホールディングス)は、TISインテックグループのTIS株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岡本 安史、以下:TIS)と、沖縄都市モノレール株式会社(本社;沖縄県那覇市、代表取締役社長:渡慶次 道俊、以下:沖縄都市モノレール)両社が参画する「沖縄MaaS」と協業し、12月14日より沖縄県那覇市の国際通りのれん街で利用できるプレミアム付き飲食回数券の利用機能を提供開始したことを発表します。





今回提供を開始したプレミアム付き飲食回数券は、「沖縄MaaS」にユーザー登録した国内外の観光客や地元住民がWEB上で事前に飲食回数券を購入することで、スパイスワークスホールディングスが運営する国際通りのれん街でお得に飲食をお楽しみいただける新機能です。また、事業者に対しては、初期費用を無料とすることでキャッシュレス対応を支援し、飲食回数券の購入から利用までをスマホで完結させることで煩雑な売上管理、精算作業を効率化します。

プレミアム付き飲食回数券の利用機能においては、TISが企画とシステムの構築および運営を、沖縄都市モノレールが沖縄MaaS事業主体者としての販売促進を、スパイスワークスホールディングスがサービス運営および参加店舗の管理を担います。

<プレミアム付き飲食回数券の利用イメージ全体図>



■プレミアム付き飲食回数券の概要

【発売日】2023年12月14日

【利用開始日】2023年12月14日

【提供価格】2,700円(1,000円分回数券×3枚)、4,500円(1,000円分回数券×5枚)の2種類

【対象店舗 】国際通りのれん街の38店舗

※チケットは購入日から90日間有効

※未使用のみ払い戻し可能

【のれん街利用店舗】

沖縄SOULFOOD じゃむ/串カツ田中/ホルモンペペ/牛タン いろ葉/焼鳥ごう/神豚/ポークマン/酒トうどん 大福

MUCHO/くれおーる/ロッキーカナイ/沖福鮮魚店/鶏心/ハンマート/魚寿司/みずとみ精肉店/焼肉オリオン

でんすけ商店/日本海いづも/訳あり/〇上水産/アガリコ餃子楼/しまねこ/馬王/北斎/ニューオキナワ

でんこちゃん/山頭火 /豚トン亭/とんこつもんじゃ コナマミレ/ヤキガキヤ/ユラユラ/大和撫子

/ロバートタイワンブロンクス/ocean good table/海酒 イケんの!?ヤレんの!?/バスターコール

沖縄そば わった~家(12/28~)

プレミアム付き飲食回数券の導入・利用メリット





【地元住民・観光客】

⚫ プレミアム付きで通常よりもお得に飲食可能

⚫ クレジットカードによる事前決済で購入から利用までスマートフォンで完結

【事業者】

⚫ キャッシュレス導入初期費用無料

⚫ 導入による誘客・回遊促進に期待

⚫ 回数券利用時は店員による目視確認のみでレジでの精算処理は不要

⚫ 回数券の紙管理不要、売上・精算業務を電子化することで業務効率化

今後について





国際通りのれん街での飲食回数券の利用機能提供後は、沖縄全域での本格展開を予定しています。今後もTISと沖縄都市モノレールは沖縄MaaSの利用拡大に向けて、観光客や地域住民の利便性向上につながる、沖縄MaaSでしか体験できない魅力的なサービス提供を進めていきます。

沖縄MaaSについて





沖縄MaaSは、国土交通省の「令和2年度日本版MaaS推進・支援事業」に採択された実証事業で、2020年12月から沖縄全域のモノレール、バス、船舶などの乗車券や観光/商業施設、その他サービスと連携し展開しています。

TISはMaaSプラットフォーマーとしてサービス提供を行い、MaaSの成功モデルの確立を目指し構想策定などの支援を行ってきました。また、沖縄都市モノレールは運営者として実証事業全体の取り纏めを行い、また沖縄県内の交通機関において中核サービスを提供する事業者として沖縄県内の交通課題解消に向けて他の交通関連事業者へ連携を働きかけてきました。

詳細は以下をご参照ください。

https://service.paycierge.com/okinawa-maas/

「MaaS プラットフォームサービス」について





TISが提供する「 MaaS プラットフォームサービス」は、鉄道、バス、タクシーなど複数の移動手段を使用できる地域で、各事業体が共同での施策を実施する際に活用できる「 MaaS プラットフォームサービス」として提供しています。 MaaS による利便性向上、地域住民や観光客などの交通における社会課題解決を実現するプラットフォームを目指しています。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.tis.jp/service_solution/maas_platform/

沖縄都市モノレール株式会社について





沖縄都市モノレールは、

2003 年 8 月に開業し 2019 年 10 月には 4 駅の延長を行いました。ゆいレールは高架の運行であり、その車窓からの眺望は、まさに「空中散歩」さながらです。運行にあたっては、安全を第一に安定輸送を心がけ、定時・定速でもある ことから、安心して快適なモノレール沿線の旅をお楽しみ頂けるお手伝いをいたします。

株式会社スパイスワークスホールディングスについて





スパイスワークスホールディングスは 店舗の空間プロデュース・企画から建築、運営まで全てを手掛ける、総合店舗プランナー です。 『マイナーをメジャーに、メジャーを定番に』の想いの元、創業より色々な業態を創出してきました。 国際通りのれん街に関しても、国際通りの一等地で食を通じて観光客や地元の方々に今後も社会にとって意味のあることを発信していきます。



TIS株式会社について( https://www.tis.co.jp/)





TISインテックグループの TIS は、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種 3,000 社以上のビジネスパートナーとして、お客様のあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるための IT 」を提供しています。 50 年以上にわたり培ってきた業界知識や IT 構築力で、日本・ ASEAN地域の社会・お客様と共創する IT サービスを提供し、豊かな社会の実現を目指 しています。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。



