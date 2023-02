[PETOKOTO(ペトコト)]

フレッシュペットフード「PETOKOTO FOODS(ペトコトフーズ)」を提供する株式会社PETOKOTO(代表取締役社長:大久保泰介、本社:東京都新宿区、以下当社)は、2,000万食を突破したフレッシュドッグフード開発・販売の知見を生かし、「猫たちにとって美味しく健康的な理想のごはんを、猫主導で開発するプロジェクト」として2022年春からキャットフード開発プロジェクトをスタート。約一年間の開発期間を経て、ついに4月上旬の正式販売が決定いたしました。













PETOKOTO FOODS for CATS 開発背景



今回の開発プロジェクトのテーマは「”猫のための “理想のごはん開発」です。そのため、開発の段階からたくさんの猫たちのご意見を集めるため、試食やアンケート調査、座談会にご協力いただく「ニャドバイザー」を募集しました。30組程度を想定した募集には、結果的に100家族200匹を超えるご応募をいただきました。ニャドバイザー枠増加のため社内調整を行い、ほぼ全てのご家族にニャドバイザーとしてご参加いただくことができました。







今回の開発プロジェクトで重要視したのは、飼い主さまだけではなく猫たちのご意見を集めること。社員猫、ニャドバイザーを含めた複数回の試作・試食や座談会を通し、試行錯誤の末に販売メニューとパッケージ仕様が確定しました。



▼ニャドバイザー試食レポートはこちら▼

https://petokoto.com/articles/1818



▼座談会の様子はこちら▼

第一回:https://petokoto.com/articles/1596

第二回:https://petokoto.com/articles/1610



PETOKOTO FOODS for CATS 商品特徴



▼メニューと定期便価格例(単品価格から10%OFF)▼

PETOKOTO FOODS for CATS チキン 75g × 12パック 5,292円(税込・送料別)





PETOKOTO FOODS for CATS カツオ 75g × 12パック 5,292円(税込・送料別)





▼商品特徴▼

◯ 212匹の猫(ニャドバイザー)と共同開発した新鮮ごはん

◯ 世界に約90名しかいない米国獣医栄養学専門医のレシピ

◯ 国産食材をメインに、着色料・保存料等無添加の良質な食材のみ使用







事前登録でお得に試せる割引情報をゲット!





PETOKOTO FOODS for CATSの開発を通し、愛猫にとっての理想のごはんを求めるご家族がたくさんいることを実感してきました。販売開始を待ち望んでくださっている方へ、事前登録をいただくと初回をお得にお試しいただけるクーポン情報を贈らせていただきます。



PETOKOTO MEDIA公式LINE、またはキャットフード開発プロジェクト用のメルニャガ(メルマガ)にぜひご登録ください。どこよりも早く販売開始日のお知らせと、お得にお試しいただける割引特典情報をお届けします(配信日は3月末~4月上旬を予定)。



▼PETOKOTO MEDIA 公式LINE▼

https://liff.line.me/1645278921-kWRP32q/?accountId=yyp8169d



▼PETOKOTO FOODS for CATS メルニャガ▼

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn6EhMAosMzSI6x85adc_a3DY9Me2Lb613GmEr477Ocz9M6Q/viewform





開発プロジェクトメンバーの想い



▼井島七海(執行役員COO/プロジェクトオーナー)





PETOKOTO FOODS for CATSは、PETOKOTOスタッフにとっても念願の開発プロジェクトでした。開発が本格化し、ニャドバイザーの皆さんにご協力いただく中で、 for DOGSの開発時とは異なる壁がいくつもあり、想像以上に頭を悩ませた日々でした。



しかし「愛猫にとっての理想のごはんってなんだろう?」という原点を忘れずに開発を進められたのは、ニャドバイザーや愛猫家の皆さんからの期待があったからこそです。販売開始の時期が決まりワクワクしていますが、ここからがスタート。



開始後も一匹でも多くの犬猫たちに食を通した幸せな日常を届けるため、常に達成することのない「理想」を追い続けていきたいです。





▼佐藤貴紀(取締役副社長CVO/獣医師/プロダクト開発責任者)





商品開発者として、獣医栄養学専門医であるニックのレシピ考案のもと、キャットフードを製造することができました。今までの動物病院での経験上、猫ちゃんは毎日食べているご飯以外はなかなか食べてくれないことが多く、苦労するであろうと推測しておりましたが、予想をはるかに超えた苦労がありました。



また、猫ちゃんの舌には味蕾が少ないことからも、添加物を入れないで匂いを出すことは難しく、嗜好性テストを幾度となく繰り返しながら、やっとの思いで良いものが出来たと感じております。脱水に少し鈍い猫ちゃんではあるだけに、ご飯という自然の形で水分を摂取できるこのご飯は、健康維持のサポートもできると考えております。



今後もたくさんのニャドバイザーの意見を聞きながら、より良いご飯に成長させたいです。ぜひ、たくさんの猫ちゃんに食べて欲しいですね。





▼国井直枝(プロダクトデザイナー)





プロダクトデザイナーとしては、お客さまにとって使いやすく、楽しんでいただけるようにニャドバイザーや社内の猫と暮らすメンバーの意見を取り入れながら試行錯誤しました。



1パックあたりの量も猫の食性にあったグラム数を検討したり、自分も一飼い主として食に向き合えた貴重な機会でした。その中でも、定期契約者さん向けの"お名前ラベル"は多くのお客さまに喜んでいただけるのではないかなと思います。



注文時に猫ちゃんのお名前を入力すると、お名前入りのフードが届く仕組みになっています。直接会ったことない子がほとんどですが、私たちが一匹一匹の幸せを願っていることが伝わると嬉しいです。





▼山本恵太(PETOKOTO MEDIA 編集記者/ペット栄養管理士)





今回、猫のための理想のごはん開発に協力していただく「ニャドバイザー」として、120家族212匹の飼い主さん&猫ちゃんたちにご参加いただくことができました。



多くの飼い主さんが「愛猫のごはんって今のままでいいのかな?」と思っていたからこそ積極的にアンケートや座談会、ごはんサンプルの試食などにご協力いただけたのではないかと思います。



それらは「開発レポート」として記事でも公開し、読者から「いつも読んでます。販売開始が楽しみです!」とお声がけいただくこともありました。次は完成したごはんをたくさんのネコちゃんたちに食べていただき、「美味しかった!」の声を「お客さまレポート」として記事で紹介するのが楽しみです。







フレッシュペットフード「PETOKOTO FOODS」について









PETOKOTO FOODSは、代表の大久保が愛犬コルクと暮らす上で従来のドッグフードに疑問を持ち「私たちが食べても安心できるごはん」を作るために誕生しました。



会社ミッションである「ペットを家族として愛せる世界」の実現を目指し、2022年から愛猫向けのフレッシュフードの開発もスタートしました。



1. 安心安全:国産食材使用 / スチーム加熱・急速冷凍製法で保存料無添加







私たちが食べる品質と同じ国産食材にこだわり、従来のドライフードとは異なるスチーム加熱・急速冷凍製法で食材本来の味や香り、栄養素を閉じ込めました。



冷凍でお届けすることで着色料や保存料など無添加を実現し栄養吸収・消化に優れたごはんです。与える前日に冷蔵庫へ移して自然解凍し、湯煎や電子レンジで温めて与えるので食材本来の旨味を味わうことができます。また、人間の流通で廃棄される野菜の規格外品を活用することで、フードロス削減にも取り組んでいます。



2. 美味しい:世界に約90名しかいないニュージーランド栄養学専門獣医師が開発







レシピはニュージーランド・マッセー大学獣医学部准教授で、世界で約90名しかいない米国獣医栄養学専門医の資格を持つニック・ケイブ獣医師と共同開発しています。



世界で使用されている犬猫の栄養ガイドライン(Global Nutrition Guidelines )を策定した世界小動物獣医師会(WSAVA)小動物栄養学の創立委員会メンバーでもあります。米国飼料検査官協会(AAFCO2016)の提唱する成分配合を満たしており、子猫からシニア猫まで全年齢全猫種で食べられる総合栄養食です。





3. 食事管理:独自アルゴリズムから最適カロリーを算出・獣医師が食事管理をサポート



わずか1分、愛猫の体重・体型・運動量、アレルギーなど10個の質問に回答するだけで最適な摂取カロリー量やメニューのフードプランを提案。パックごとに愛猫の名前を貼ってご自宅にごはんが切れる前にお届けします。



購入後は社内常勤の獣医師やペット栄養管理士にチャットで相談ができ、体重など体の変化をもとに常に最適なフードプランを提案し、一生涯の健康をサポートします。







ペットウェルネスカンパニー「PETOKOTO」について









代表の大久保は、起業する3年前まで犬や猫が苦手でしたが、一匹の犬との出逢いをきっかけに動物が大好きになり、デジタル化の遅れや殺処分問題をはじめとした社会問題などの負を解決するため2015年に起業しました。



現在は、出逢いの場として保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI」、情報の場としてペットライフメディア「PETOKOTO」、食事の場として「PETOKOTO FOODS」を展開し、ペットライフの一生に寄り添うペットライフのコンシェルジュを目指しています。



■ 株式会社PETOKOTO 会社概要

所在地:東京都新宿区四谷本塩町2-8 WEEK四谷

代表者:代表取締役社長 大久保泰介

設立日:2015年3月23日

資本金:307,100,647円

従業員数:24名

ホームページ:https://corp.petokoto.com

事業内容:

・フレッシュペットフード「PETOKOTO FOODS」https://foods.petokoto.com/

・ペットライフメディア「PETOKOTO MEDIA」https://petokoto.com/

・保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI」https://omusubi-pet.com/



■ 受賞実績

日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2023年版】」掲載

Forbes JAPAN「200社一挙掲載! 日本のスタートアップ大図鑑」掲載

東洋経済「すごいベンチャー100 2022年最新版」掲載(2回目)

スタートアップカンファレンス「IVS2022 NAHA LAUNCHPAD」優勝(ドッグフードサービス史上初)https://youtu.be/-rhT0IMCTOo )

2020年度グッドデザイン賞(ドッグフードサービス史上初)

日経トレンディ スタートアップ大賞 優秀賞(ペットサービス史上初)



