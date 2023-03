[スペシャライズド]

クロスタイプのe-BikeであるVado SLの遊び方を一歩踏み込んで提案



多用途で高品質なVado SLで、行きたいところへ行こう。



スペシャライズドのクロスタイプe-BikeであるVado SL(ヴァド・エスエル)。商品名のVadoは「行く」を意味します。あなたの行きたいところはどこですか?

行く先は場所だけではありません。なりたい感情や、思い描く生活スタイルを手に入れた自分が、あなたの行き先かもしれません。



そんなあなたにVado SLができることはたくさん。太陽の光を浴びながらのフィットネスや渋滞知らずのスマートな移動はもちろん、瞑想的なペダリングは頭の中のアイデアを整理し、地球環境に優しい移動習慣が優しい気持ちをもたらすこともあるでしょう。





スポーツバイクブランドが一から開発した真のバイク



Vado SLはライドクオリティと利便性を究極にバランスし、超軽量性とパワーを兼ね備えた真のバイク。だからこそ、単なる移動手段に終わらない変化をあなたにもたらします。



スペシャライズド銀座からVadoにフォーカスした提案



2023年3月17日から4月16日の間、スペシャライズド銀座は「e-Bikeで広がる世界」をテーマに店内のディスプレイを一新し、その魅力を思う存分体験していただけるイベントを多数企画しています。



Vado SLの多用途さ、幅広い可能性を感じていただくため、店内には「旅」「シティライフ」「ライドクオリティの追求」とそれぞれのテーマに合わせてカスタマイズしたコンセプトバイクの展示を行います。また、期間中はVado SLの全モデルを店内で実際にご覧いただけます。



Vado SLの真髄を知るには乗ってみることが一番。そう考えるスペシャライズドは、バラエティに富んだ試乗企画も多数準備しています。営業時間中は基本的にいつでも店内周辺での試乗を受け付けているほか、週末にはVado SLを普段の生活で乗りこなしているスペシャライズドアンバサダーやスペシャリストと一緒にライドと体験ができるイベントを開催します。



本物の世界を、ぜひ体感し、あなたにとっての行きたいところを探しに来てください。





期間限定Vadoストアのスペシャルイベント一覧



下記の日程で、スペシャライズド銀座発着のイベントを開催します。Vado SLのライドと親和性の良いアクティビティを組み合わせ、Vadoでできる多様な体験をよりリアルにイメージしていただける企画です。



●3月26日(日) e-Bike x Yoga(ゲスト:インスタグラマー 後輩ちゃん@kouhaichaaaaan)

ライドの間に後輩ちゃんのヨガレッスンとランチを。

参加申込URL:https://forms.gle/XRMGzX4nUjDLmd3LA



●4月1日(土) e-Bike x Photo(ゲスト:プロカメラマン 岩崎竜太@atuyr)

Vado SLでライドしながらスマートフォンでの写真撮影のコツを教わります。

参加申込URL:https://forms.gle/FZUh3vu8g8yWwYQb6



●4月8日(土) e-Bike x Long Ride(ゲスト:CC TOKYO主宰 萩原武@takeshihagi)

プロガイドと一緒に桜の名所や美味しいスポットを繋ぐ40kmのスポーツライド。

参加申込URL:https://forms.gle/H3SPzVKxvd8LWfGa6



●4月9日(日)e-Bike x Fitness(ゲスト:トライアスロンコーチ MihoCこと中村美穂@mihoc_official)

Vado SLでバイク乗りにピッタリなジムトレーニングをしに行こう。

参加申込URL:https://forms.gle/HRiWNK3SNDhT9ERR9







Onとのコラボレーションイベント(3月25日)



スペシャライズドのe-Bike開発拠点でもあるスイス発のランニングシューズ及びアパレルブランドのOn。共通するのはスイスエンジニアリングというだけではありません。革新的なテクノロジーに重きをおき、体を動かすことで人々を豊かにすることを目指している両ブランドはランニングとサイクリングという違いはあるものの、とても類似した哲学を持っています。そこで、今回の期間限定ストアのタイミングにあわせ、両ブランドストアをVado SLで繋ぐライドを企画。ランナーがスポーツタイプのe-Bikeに乗ることで、新しい土地でランニングを楽しむ為の移動に使ったり、ランニング後に荷重のかからないサイクリングでリカバリーできることを提案します。親和性のある2つのブランドのシナジーはより豊かな生活を人々に提供できるでしょう。



3月25日(土) On x Specialized

「On Tokyo Flagship Store」と「スペシャライズド銀座」間をVado SLでライドした後、皇居を1周ランニングします。

参加申込URL:https://forms.gle/aunxwTZnLfKunyM47





On Tokyo Flagship Store:

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-17-27

https://www.on-running.com/ja-jp







店舗詳細



名称:スペシャライズド 銀座 | TURBO E-BIKEストア

住所:〒104-0031東京都中央区京橋3-7-5 近鉄京橋スクエア 1F

電話番号:03-6263-2405

営業時間:月・火・金 12:00~19:00 /土・日・祝 11:00~19:00

定休日:毎週 水・木曜日

アクセス:東京メトロ銀座線「京橋駅」1番出口から徒歩1分、都営浅草線「宝町駅」A4番出口から徒歩1分



