[ハイアット ホテルズ アンド リゾーツ]

ダイニングとナイトライフ体験が充実したドリーム・ホテル・グループをポートフォリオに加え、ハイアットのライフスタイルブランドを拡充



ハイアット ホテルズ コーポレーション(https://hyatt.com )(本社:米国イリノイ州シカゴ、社長兼最高経営責任者:マーク・ホプラメジアン、以下「ハイアット」)は現地時間11月30日、ハイアットの関連会社とドリーム・ホテル・グループ(www.DreamHotelGroup.com ) が、ドリーム・ホテル・グループのライフスタイルホテルブランドおよびマネジメントプラットフォームをハイアットが買収することで合意したと発表しました。本買収にはドリーム・ホテル・グループのDream Hotel、The Chatwal Hotel、Unscripted Hotelのホテルブランド獲得と、米州、欧州、アジアの主要な市場で同ブランドが展開している資産が含まれます。









このアセットライト買収には、マネジメントまたはフランチャイズで運営されるライフスタイルホテル12軒のポートフォリオが含まれ、さらに今後開業予定の24軒について長期マネジメント契約が締結される予定です。本買収により、ハイアットのライフスタイルブランド・ポートフォリオに1700室以上が加わり、ニューヨーク市においては、ハイアットの客室数が30%以上増加します。ハイアットは、2018年にトゥー・ローズ・ホスピタリティー(Two Roads Hospitality)、2021年にアップル・レジャー・グループ(Apple Leisure Group)を買収し、今年10月にはドイツのリンドナー・ホテルズ(Lindner Hotels AG)との提携契約を発表しました。今般の買収は、ハイアットのアセットライト経営戦略の一環として行われ、欧州におけるハイアットのブランド展開をさらに拡充させます。



クロージング時にハイアットは基本購入価格として1億2500万米ドルを支払い、今後6年間で最大1億7500万ドルを計画中および開業施設に対して支払います。基本購入価格に関連する安定的マネジメントフィーが約1200万米ドル、また偶発的購入価格として1億7500万米ドルが支払われ、追加の安定的マネジメントフィーは最大で約2700万米ドルになると予想されています。基本買収価格と偶発的買収価格の合計は、予測安定収益に対して1桁台後半の魅力的な買収倍率を示します。



ドリーム・ホテル・グループのホテルは、革新的で各方面の受賞歴を誇る業界リーダーとの戦略的コレボレーションによってプロデュースされた話題のレストランや豪華なエンターテインメント会場、高級ナイトクラブなど、活気溢れるダイニングとナイトライフ体験で知られています。今回の買収により、米国ではナッシュビル、ハリウッド、サウスビーチ、ダーラム、ニューヨーク州のキャッツキル山地やニューヨーク市の複数のロケーションにおいてハイアットのブランドが拡大します。さらに、ラスベガスやセントルシア、ドーハなどの都市での展開も含まれます。



ハイアットのマーク・ホプラメジアン社長兼最高経営責任者のコメント:

「ドリーム・ホテル・グループの創設者サント・シン・チャットワル氏ならびにジェイ・スタイン最高経営責任者、そしてそのチームが築き上げた成果に敬意を表しますとともに、ハイアットがドリーム・ホテルのブランドを育て、より事業を成長させる組織であると信頼してくださったことに感謝いたします。同社の600名以上のスタッフが新たにハイアットファミリーに加わることで、ライフスタイルホテルに関する専門知識をより深め、ライフスタイルブランドをさらに充実させて、ハイアットの成長を一緒に支えてくれることに期待しています。ハイアットが、お客様やロイヤルティ会員の皆様により感動的な体験、慶事や記念日に関連したプログラムを提供し、オーナーやデベロッパーの方々にハイアットのネットワーク価値をお届けできることを嬉しく思います」。



ドリーム・ホテル・グループのサント・シン・チャットワル会長兼創業者のコメント:

「ハイアットは、ライフスタイルホテルの特別さを維持させることに長けており、成長を続けるドリーム・ホテル・グループのブランドにとって理想的な新たな拠点です。ドリーム・ホテル・グループのオーナーとして、当ブランドの次なるステージへの旅を楽しみにしています。また、ハイアットファミリーの一員として、ホテル、オーナー、ゲスト、チームメンバーに明るい未来があると確信しています」。



ドリーム・ホテル・グループの創業者であるサント・シン・チャットワル氏は、ハイアットのポートフォリオに加わる予定の4つのホテルと新規開業予定の2つのホテルのオーナーとして、引き続き指揮を執ります。ドリーム・ホテル・グループの最高経営責任者(CEO)であるジェイ・スタイン氏は、ドリーム・ホテル部門の責任者としてハイアットに加わり、ドリーム・ホテル・グループのブランドをハイアットのポートフォリオに統合することを主導し、各ブランドのユニークなDNAを維持しながら、ハイアットの機能を活用して施設のパフォーマンスを最適化します。ドリーム・ホテル・グループの開発担当最高責任者のデービッド・クーパーバーグ氏はドリーム・ホテル開発担当責任者として、また最高執行責任者(COO)のマイケル・リンデンバウム氏はドリーム・ホテルのグローバル・オペレーション責任者としてそれぞれハイアットに加わります。



本買収は、習慣的な完了条件に従って今後数カ月以内に完了する見込みです。取引完了後、ハイアットは買収したドリーム・ホテル・グループの施設を、ハイアットのロイヤルティプログラム、ワールド オブ ハイアットに加え、会員にさらなる滞在機会とデスティネーションを提供します。



以上



本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアット ホテルズ コーポレーションおよび(または)その関連会社を指す用語として使用されています。



ハイアット ホテルズ コーポレーションについて

ハイアット ホテルズ コーポレーション(本社:米国イリノイ州シカゴ)は、私たちの存在意義を「人を思いやると人は最高の状態になれる」と定める世界有数のホスピタリティー企業です。2022年9月30日現在、世界6大陸の72カ国で1,200以上のホテルやオールインクルーシブ施設を展開しています。ハイアットが展開するブランドには、タイムレス・コレクションとして「Park Hyatt(R)」「Grand Hyatt(R)」「Hyatt Regency(R)」「Hyatt(R)」「Hyatt Residence Club(R)」「Hyatt Place(R)」「Hyatt House(R)」「UrCove」、バウンドレス・コレクションとして「Miraval(R)」「Alila(R)」「Andaz(R)」「Thompson Hotels(R)」「Hyatt Centric(R)」「Caption by Hyatt」、インディペンデント・コレクションとして「The Unbound Collection by Hyatt(R)」「Destination by Hyatt™」「JdV by Hyatt™」、インクルーシブ・コレクションとして「Hyatt Ziva(R)」「Hyatt Zilara(R)」「Zoëtry(R) Wellness & Spa Resorts」「Secrets(R) Resorts & Spas」「Breathless Resorts & Spas(R)」「Dreams(R) Resorts & Spas」「Vivid Hotels & Resorts(R)」「Alua Hotels & Resorts(R)」「Sunscape(R) Resorts & Spas」があります。また関連会社では、ロイヤルティプログラム「World of Hyatt(R)」のほか「ALG Vacations(R)」「Unlimited Vacation Club(R)」「Amstar DMC」「Trisept Solutions(R)」を運営しています。詳しくは https://www.hyatt.com をご覧ください。



ドリーム・ホテル・グループについて

ドリーム・ホテル・グループは、ニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミ、バンコク、最近ではナッシュビルなど、世界で最も競争の激しいホテル市場において、35年にわたり豊富なホテル運営の経験を持つホテルブランドおよびホテル運営会社です。Dream Hotels、Unscripted Hotels、The Chatwal、および新しいBy Dream Hotel Groupのブランドを擁するドリーム・ホテル・グループは、独自ブランド、ホテルマネジメント、ダイニング&ナイトライフの3つのビジネスラインを展開しています。同社は、先進的なデザイン、サービス、ゲストエクスペリエンスを全ての市場セグメントで利用できるようにするという哲学を掲げています。ドリーム・ホテル・グループは、独創的なアプローチを通じて、旅行者が選択したデスティネーションと真のつながりを実感できるようなサービスの提供に専念しています。ドリーム・ホテル・グループとそのブランドの詳細については、www.DreamHotelGroup.com をご覧ください。



