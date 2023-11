[LINEヤフー株式会社]

「麻実 麗」「壇ノ浦 百美」がコラボ限定仲間としてゲーム内に登場!「映画鑑賞券(ムビチケコード)」が当たるキャンペーンも開催





LINEヤフー株式会社は、当社が展開する3マッチパズルゲーム「LINE ポコポコ」(iPhone・Android対応/無料)と、映画『翔んで埼玉~琵琶湖より愛をこめて~』とのコラボレーションイベントを開催します。



本コラボレーションでは、「映画鑑賞券(ムビチケコード)」などの豪華賞品が当たるキャンペーンや、本作をモチーフにしたコラボステージなど、さまざまなイベントを開催するほか、映画『翔んで埼玉 ~琵琶湖より愛をこめて~』に登場する「麻実 麗」「壇ノ浦 百美」がコラボ限定仲間やイベントとしてゲーム内に登場します。



【イベント開催期間】2023年11月15日(水) ~ 11月24日(金)10:59まで

※各種イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。



■映画『翔んで埼玉~琵琶湖より愛をこめて~』コラボ記念、公式X(旧Twitter)フォロー&リポストキャンペーン

期間中、「LINE ポコポコ」の公式X(旧Twitter)アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストすれば、抽選で豪華賞品が当たります。奮ってご参加ください。



【賞品】

・映画鑑賞券(ムビチケコード)2枚:3名様

※当選結果は11/22(水)、「LINE ポコポコ」の公式X(旧Twitter)アカウントから当選者へDMでお知らせします

【期間】2023年11月15日(水)~ 11月21日(火)10:59まで





■映画『翔んで埼玉 ~琵琶湖より愛をこめて~』コラボ記念、プレゼントキャンペーン開催!

期間中、ゲーム内のミッションを全てクリアすると、報酬として「東西Tシャツセット」をプレゼントします。



【条件】コラボ記念「イベントステージ」と「チェリーケーキ作り」イベントをクリア

【賞品】東西Tシャツセット:2名様

※当選結果は12/4(月)にポコポコLINE公式アカウントから当選者へ告知・案内します

※TシャツのサイズはLサイズとなります



【期間】2023年11月15日(水)~ 11月21日(火)23:59まで





■コラボステージ開催!「麻実 麗」を仲間にしよう!

映画『翔んで埼玉 ~琵琶湖より愛をこめて~』をモチーフにした期間限定のコラボステージが登場します。コラ

ボステージは全7ステージとなっており、全てクリアすると報酬として、コラボ限定仲間「麻実 麗」を仲間にすることができます。

※コラボステージは通常ステージ12までクリアするとプレイ可能です



【期間】2023年11月15日(水)~ 11月20日(月)10:59まで





■「壇ノ浦 百美」のチェリーケーキ作りイベント!

期間中、チェリーケーキ作りイベントを開催します。ステージは全10ステージとなっており、全ステージをクリアすると報酬として限定仲間の「壇ノ浦 百美」を仲間にすることができます。

※通常ステージ12までクリアしたユーザーが対象です



【期間】2023年11月15日(水)~ 11月24日(金)10:59まで





■映画『翔んで埼玉~琵琶湖より愛をこめて~』

「埼玉県人にはそこらへんの草でも食わせておけ!」「埼玉なんて言ってるだけで口が埼玉になるわ!」といった数々の埼玉ディスを連発するも埼玉の寛容さに助けられ、まさかの大ヒット!空前の埼玉ブームを巻き起こした『翔んで埼玉』がこの秋、再びスクリーンで壮大な茶番劇を繰り広げる!

東京都民からひどい迫害を受けていた埼玉県人は、麻実麗率いる埼玉解放戦線の活躍により、通行手形を撤廃し自由と平和を手に入れた。日本埼玉化計画を推し進める麗は、埼玉県人の心を一つにするため、越谷に海を作ることを計画する。白浜の美しい砂を求め、未開の地・和歌山へと向かうのだが・・・関西にも存在する“超・地域格差”に“通行手形制度”!そして、恐るべき大阪の陰謀はやがて日本全土を巻き込む東西対決へと展開していくのだった!



出演:

GACKT 二階堂ふみ 杏 加藤諒 益若つばさ 堀田真由 くっきー!(野性爆弾) 高橋メアリージュン / 和久井映見 アキラ100% 朝日奈央 天童よしみ 山村紅葉 モモコ(ハイヒール) 川崎麻世 藤原紀香 片岡愛之助

監督:武内英樹(「のだめカンタービレ」シリーズ 「テルマエ・ロマエ」シリーズほか)

原作:魔夜峰央「このマンガがすごい!comics 翔んで埼玉」(宝島社)

脚本:徳永友一

音楽:Face 2 fAKE

主題歌:はなわ「ニュー咲きほこれ埼玉」(ビクターエンタテインメント)

配給:東映



(C)2023 映画「翔んで埼玉」製作委員会





LINEヤフーは、『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「!」を届ける。』をミッションに掲げ、ユーザーに感動を与えるサービスを提供し続けるとともに、インターネットの力を通じてより豊かで便利な暮らしの実現に貢献していきます。



「LINE ポコポコ」概要

「LINE ポコポコ」は、“ポコタ”をはじめ、人気パズルゲーム「LINE ポコパン」でお馴染みの人気キャラクターが多数登場する3マッチパズルゲームです。ポコ森に再び平和を取り戻すため、それぞれの「ステージ」を高得点でクリアする毎に花を咲かせ、荒地を草原にしていきます。2014年9月3日にサービス公開以降、愛らしいキャラクター達による世界観や、同じキャラクターのブロックを3つ以上揃えて消すだけの簡単さや爽快感がご好評いただいています。日本だけでなく海外でも幅広いユーザーに楽しんでいただき、ダウンロード数は世界累計2,000万ダウンロードを突破(2022年3月時点)。さらに、「ポコパン」シリーズは世界累計7,000万ダウンロード(2020年7月時点)を記録しております。



■LINE ポコポコ

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語、英語、台湾(繁体字)、タイ

サービス地域:日本、台湾、タイ

サービス開始日:2014年9月3日

価格:無料(アイテム課金)

開発:Treenod Inc.

運営:LINEヤフー株式会社

著作権表記:(C) Treenod, Inc. All rights reserved.

▼App Store ダウンロードページ

https://itunes.apple.com/jp/app/id888615473

▼Google Play ダウンロードページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGPKPK

