[日本ECサービス株式会社]

日本ECサービス株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:清水将平)は、株式会社MY WAY SMART 代表 白木氏、81wind 代表 原田氏をお招きして、楽天ショップの公開コンサルティングを2023年10月18日(水)に博多で開催しました。







■内容

・会場参加者の悩みをその場で解決!リアル版公開コンサルティング

・9つのチェックリストのワークショップ

・ゲスト特別対談 株式会社MY WAY SMART 代表 白木氏、81wind 代表 原田氏



■レポート

今回の博多セミナーは県内外からも多くの方が参加されました。ゲストのお話もブランディングをテーマにして、実際にお店を運営する側だからこそ聞ける事例や戦略もお話いただけて、感想にも多くの共感や参考になったとの声が寄せられました。県内外の実際に楽天ショップを運営している方の情報が聞けて、交流もできる貴重な機会となったのではないでしょうか。



■参加者の声

清水さんのお話に加えて出店者の方の生の話が参考になった(愛媛県 株式会社アクトコーポレーション 相原様)



お店のブランド作りにはあまり力を入れてなかったです。非常に参考になりました。(福岡県 ティアーモ株式会社 清水様)



清水さんのお話は、復習になり、登壇者さんのお話が参考になりました。今日も多くの学びをありがとうございました。(山口県 株式会社ミネラリスト 永茂様)





■実施概要

日時:2023年10月18日(水)14:00~17:00

場所:リファレンス駅東ビル貸会議室 会議室H-1/3F

参加者:44名

ゲスト:

株式会社MY WAY SMART 代表 白木氏

「MY WAY SMART」楽天市場店舗ページ:https://www.rakuten.co.jp/mywaysmart/

81wind 代表 原田氏

「81wind」楽天市場店舗ページ:https://www.rakuten.co.jp/81wind/



講師:日本ECサービス株式会社 代表取締役

一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会 参事 清水将平

「次回セミナーはこちら」 https://seminar.ec-masters.net/



■日本ECサービス株式会社について

元楽天ECコンサルタントの代表清水が創業し、20社のコンサルで提供していたサービスを、日本全国のお困りのネットショップをサポートすべく2014年から会員制サポートサービスとして「ECマスターズクラブ」を運営。現在楽天ショップの22社に1社、日本全国2,500社以上の楽天ショップが利用し、71%の会員が売上を伸ばしている。昨年には、楽天ショップに特化したLINE配信サービス「LSEG」を事業譲受し、R-SNS契約者6,000ショップのうち1,000ショップ以上にシステムを提供。現在は、ネクストエンジンのプラチナパートナー、Yahoo! JAPANコマースパートナーにも認定。

※1 2023年10月現在

※2 自社アンケート調べ



