[株式会社ジョンブル]

Swell Vintage × JOHNBULLコラボレーションの刺繍デニムなど、数量限定のスペシャルアイテムやPOP UP STOREの情報を一挙公開!







JOHNBULLの新業態店舗となる「JOHNBULL HEAD HARBOR(ジョンブル ヘッド ハーバー) 」が2023年2月23日(木・祝)グランフロント大阪にオープン。

オープンを記念して、ここだけでしか手に入らない数量限定のスペシャルアイテムや Swell Vintage(スウェル ヴィンテージ)のPOP UP STOREを開催。

2月23日(木・祝)には、Swell Vintageオーナーの山本めぐみさんも在店予定。





「JOHNBULL HEAD HARBOR is a modern discovery store.」

新しい発見 まだ見た事ない物が集まって出入りする拠点

ジョンブルヘッドハーバーはデニム・ミリタリー・ヴィンテージを新しいコンセプトで提案

HARBORは港を意味する







Swell Vintage POP-UP STORE at JOHNBULL HEAD HARBOR 2/23 (木・祝) スタート

住所:〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館4階

営業時間:11:00~21:00

電話番号:06-6136-7399

Instagram:@johnbull_head_harbor https://www.instagram.com/johnbull_head_harbor/















■フィールドシェルトラウザー

lot.SC111 size.24/26/28/30/32/34 price.¥30,800(tax in)

Sewing Chop O'alls(ソーイング チョップ オールズ)ならではの仕様と細部へのこだわりはそのままに、これからの暖かい季節にも穿きやすい生地(コーマ糸と呼ばれる綿糸の紡績工程で毛羽や短い繊維を徹底的に取り除き糸ムラが少なく強度があり光沢にも優れた糸の中でも上質な糸)を使った綿ウェザーで特別に作製。本格的な仕様なのに少し上品で高級感のある佇まいに仕上がっています。



Instagram:@sewing_chop_oalls https://www.instagram.com/sewing_chop_oalls/











■刺繍ブラックデニム Swell Vintage x JOHNBULL DENIM "Horse with no name"

lot.GYSW1101 size.26/28/30 price.¥33,000(tax in)

Swell VintageとJOHNBULLがコラボレーションした刺繍ブラックデニム。

ヴィンテージにインスパイアされた刺繍の配置やカラーリング、丈感と加工まで拘り抜いた一本。JOHNBULL店舗での4月発売に先駆けて、特別にJOHNBULL HEAD HARBORで数量限定にて先行発売。

Swell Vintage(スウェル ヴィンテージ):多くのヴィンテージラバーから絶大な支持のある東京原宿を拠点にするヴィンテージショップ。オーナー山本めぐみさんが独自の目線でセレクトした、エフォートレスシックなアイテムやグッドセンスなインスタグラムが人気で業界内でもファンが多い。



online:https://www.swellvtg.com/

Instagram:@swellvtgshop https://www.instagram.com/swellvtgshop/













■アイゾメコフカバーオールジャケット

lot.RE231L10 size.M/L price.¥38,500taxin

アフリカ・ブルキナファソで作られ、使用されていたアフリカンインディゴ染のコットンラグを解体し、カバーオールタイプのジャケットに仕上げています。手染め、手織りのラフな雰囲気と、ラフ特有のフリンジを裾に持ってきたデザインがポイント。色の濃い物から、使い込まれて色落ちしたものまで1点1点違う味わい深いジャケット。



■パッチワークイージーパンツ

lot.RE231P08 size.S/M/L price.¥29,700taxin

rebear定番のパッチワークイージーパンツを大胆にミリタリーグリーン×レオパードで仕上げたパンツ。一見個性の強い者同士の組み合わせに感じるが、実は非常に相性が良く、様々なスタイルにはまる1本。ゆったりとしたリラックス感のあるイージーパンツ。



Instagram:@rebear_by_johnbull https://www.instagram.com/rebear_by_johnbull/













■デニムジャケット



lot.JY231L01 size.36/38/40/42 price.¥33,000taxin



■レギュラージーンズ

lot.Y1004 size.24/26/28/30/32/34 price.¥19,800taxin



■ワイドジーンズ

lot.Y1005 size.24/26/28/30/32/34 price.¥19,800taxin



13ozのデニム生地を使用したデニムジャケットと、12ozのデニム生地を使用したレギュラーストレート、ワイドテーパードのジーンズ、計3型を限定カラーで仕上げました。色が退色した時の多様な表情を作る為、ベースとなるピンクの製品染めに加え、各縫目の厚みのある部分に薄めのブルーで汚し加工を施しています。そうする事でピンク単色の染めに比べ、全体的に奥行きと深みのある立体的な表情に仕上がっています。











■セーラープルオーバー&ハット

lot.MY231S01 size.F price.¥23,100taxin

JOHNBULL HEAD HARBORをイメージして、マリアのヴィンテージアーカイブをもとに作ったセーラープルオーバーとハットのSET。柔らかくさらっとしたコットンリネン素材のグリーンボーダー。ユニセックスで着れるサイジングでウィメンズM~L、メンズS~M相当。セーラーハットはバイカラーとオールボーダーとリバーシブル。



online:https://www.moystoretokyo.com/

Instagram:@

moy_store_tokyo

https://www.instagram.com/moy_store_tokyo/









【会社概要】

JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行います。

<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインストア>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

@johnbull_private_labo https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/?hl=ja



