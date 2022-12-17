一般社団法人 予防医療研究協会 参与 格闘家の「成瀬昌由」氏…
［一般社団法人予防医療研究協会］
株式会社リザエヴ代表「成瀬昌由」氏による予防医療という考えに重きを置いたトレーニングを実施。地域住民の健康的なカラダ作りの場を提供し健康寿命の延伸を推進している。
一般社団法人 予防医療研究協会（所在地：東京都渋谷区、会長：苅部淳、理事長：高木希奈）に参与として参画している格闘家の「成瀬昌由（ナルセマサユキ）」氏が、地元の東京都杉並区にオープンした『パーソナルジム・リザエヴ』が、今年2022年でオープン６周年を迎えました。
この6周年目のタイミングで、今年2022年3月に1号店である『パーソナルジム・リザエヴ荻窪店』の隣の駅に、2号店目となる『パーソナルジム・リザエヴ阿佐ヶ谷店』もオープンし、地域住民の健康的なカラダ作りの場を提供し、毎日熱心に指導！
成瀬参与は日本総合格闘技のパイオニアと言われる「前田日明」氏が率いる格闘技団体リングス『前田道場』の第一期生です。
1992年プロデビュー、その後も前田氏とは親交が続き、2020年には前田氏のYouTubeチャンネルでも対談。
現在でも弟子として前田氏の事を厚く師事しています。
また、成瀬参与は当協会に格闘家とパーソナルトレーナーという立場で、健康的なカラダ作りや、認知症予防の筋トレ、将来寝たきりにならない為のロコモティブ症候群対策の運動など、実践的で速効性のある様々な運動を提案しています。
◆【パーソナルジム・リザエヴ】公式ホームページはこちら
https://rezaev.jp/
■パーソナルジム・リザエヴ 荻窪店
TEL : 03-6915-1542
営業時間 : 10:00～22:00
住所 : 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-20-6 スターフィールド上荻2F
＜最寄り駅＞
JR中央線 荻窪駅 西口出口 徒歩3分
JR総武線 荻窪駅 西口出口 徒歩3分
東京メトロ丸ノ内線 荻窪駅 西口出口 徒歩4分
■パーソナルジム・リザエヴ 阿佐ヶ谷店
TEL : 03-6693-3197
営業時間 : 9:00～21:00
住所 : 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-34-11 松永ビル2階
＜最寄り駅＞
JR中央線/総武線/東西線 阿佐ヶ谷駅 南口出口 徒歩3分
東京メトロ丸の内線 南阿佐ヶ谷駅 2a出口 徒歩4分
◆「前田日明」氏【YouTubeチャンネル】はこちら
https://youtube.com/@user-ym3jv5oi1z
◆総合格闘技団体【リングス】公式ホームページはこちら
http://rings.co.jp/
■「成瀬昌由」参与プロフィール
株式会社REZAEV 代表取締役
一般社団法人ロコモ・認知症予防療法協会 理事
一般社団法人 予防療法研究協会 参与
元加圧トレーニング特定資格者
総合格闘家
【経歴】
1991年 前田日明氏率いる総合格闘技団体リングス入門テストに合格
1992年 有明コロシアムでプロデビュー
1997年 リングス初代中量級王者獲得
2001年 新日本プロレス参戦 第69代IWGPjr王者
2003年 大晦日「Dynamaite!!」出場し一本勝
2004年 ブラジル北朝鮮パラオと3ヶ月連続で海外遠征/第77代アジアタッグ王者
2011年 出身地杉並区阿佐ヶ谷に加圧トレーニングジムをオープン
2013年 GURABAKA菊田早苗戦/素手MMAルール
2014年 パンクラス/近藤有己戦
2016年 杉並区荻窪にパーソナルジム「リザエヴ荻窪店」をオープン
2022年 杉並区阿佐ヶ谷にパーソナルジム「リザエヴ阿佐ヶ谷店」をオープン
■「苅部淳」会長プロフィール
「予防医療研究協会」創始者、YouTube・Instagram等で医食同源を始め独自の世界観を発信して注目を集めている医師
【著作】
未来を変えるEthical Mind [エシカル・マインド] - 医療の現場から考える、持続可能な社会
■【苅部淳Instagram】 https://www.instagram.com/dr.jun_/
■【苅部淳YouTube】 https://youtube.com/channel/UC-4assorK-poJFZeH-nU_Ug
■オンラインサロン「予防医療大学院」
HP : https://lounge.dmm.com/detail/3590/
【職務経歴】
順天堂大学医学部卒業
東京大学附属病院臨床研修医 修了
東京大学附属病院形成外科 入局
埼玉医大総合医療センター 形成外科・美容外科 助教
福島県立医大付属病院 形成外科 助教
寿泉堂総合病院 形成外科
山梨大学附属病院形成外科 助教・医局長
医療法人社団FAM 理事長
BiotopeClinic白金 院長
麹町皮ふ科・形成外科クリニック 名誉院長
【所属学会】
日本形成外科学会正会員
日本美容外科学会(JSAPS)正会員
日本美容皮膚科学会正会員
日本顔面神経学会正会員
日本マイクロサージャリー学会正会員
日本抗加齢医学会正会員
日本再生医療学会正会員
アメリカ形成外科学会正会員
アメリカ抗加齢医学会正会員
日本東洋医学会正会員
日本人類遺伝学会正会員
日本アロマテラピー学会正会員 予防医療部会 部会長
日本マインドフルネス学会正会員
【所属協会】
一般社団法人 予防医療研究協会 会長
一般社団法人 日本ブレインケア・認知症予防研究所 理事
一般社団法人 ロコモ認知症予防療法協会 参与
■Biotope Clinic
住所 : 東京都港区白金台4-9-10 グリーンリーブス2階
TEL : 03-5422-9901
HP : https://biotopeclinic.com/
Instagram : https://www.instagram.com/biotopeclinic/
■麹町皮ふ科・形成外科クリニック
住所 : 東京都千代田区平河町1-4-5 平和第一ビル地下1階
TEL : 03-6261-2458
HP : https://kojihifu.com/
Instagram : https://www.instagram.com/kojihifukeisei/
■一般社団法人予防医療研究協会とは
一般社団法人予防医療研究協会は医食同源の考えを推進する団体。食の大切さを伝えるため腸内細菌学・栄養学の資格発行を行う他、良質な製品製造を啓発するためスキンケア、サプリメント等の監修にも注力しています。
HP : https://yobouiryou.or.jp/
Instagram : https://www.instagram.com/yobouiryou/
Facebook : https://www.facebook.com/groups/1071587792994969/
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/17-17:46）
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