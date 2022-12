[株式会社ギークピクチュアズ]

開催期間:2022年12月26日(月)~2023年1月8日(日)



株式会社ギークピクチュアズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小佐野 保) のコンテンツ事業に特化したクリエイティブユニットGEEK WONDERSは、ヨッシースタンプのポップアップストア「ヨッシースタンプ Year of the Rabbit in 新宿マルイ」の開催をお知らせいたします。









2023年の干支「卯」にちなんで、ヨッシースタンプのキャラクター達がうさぎに変身!「Year of the Rabbit」のメインアートを中心とした商品で、新年をお祝いします。



大人気「うさぎさん」「くまさん」「ぬこさま」「ぶたさん」の「うさぎ年着せ替えドレス」のほか、今回のイベントで初登場となるTシャツやトートバッグなどもご用意。

他多数ラインナップも展開いたします。



また、特典として4,500円(税込)以上のお買い上げでオリジナル卓上カレンダー、2,200円(税込)以上のお買い上げで非売品ステッカーをプレゼント! ※数量限定につき、無くなり次第特典終了



非売品ステッカーは、新年をお祝いする楽しいデザインです。

会場には顔出しパネルもご用意しております。ぜひ会場に足をお運びください。







イベント情報



店舗:新宿マルイ本館1F ザッカセレクト バイ マルイ

住所:東京都新宿区新宿3-30-13

営業時間:11:00~20:00

※12月31日(土) 18:00まで営業

※1月1日(日)~3日(火) 休館

※1月4日(水) 11:00より営業

※1月8日(日) 18:00まで営業予定

ホームページ:https://www.0101.co.jp/003/event/detail.html?article_seq=55300&article_type=sta



※営業時間は変更になる可能性がございます。事前にホームページをご確認ください。







商品ラインナップ



Tシャツ、トートバッグ、風呂敷の新商品を含め、うさぎ年アートのグッズが充実!











購入特典





非売品ステッカー



※数量限定につき、無くなり次第特典終了となります。また、ステッカーの絵柄はお選びできません。あらかじめご了承ください。







ヨッシースタンプとは







うさぎ100%、くま100%など 100%シリーズがSNSで人気のキャラクター。

LINE Creators Stamp AWARD 2016年、2017年で準グランプリを獲得。また、第4回「LINE Creators MVP AWARD 」で準グランプリを受賞。

商品、企業キャンペーンやCM、カフェ、プリ機など様々な分野で展開し、幅広い年齢層に支持されているキャラクターです。





公式サイト:http://yosistamp.co.jp/

Twitter :https://twitter.com/yosistamp/

Instagram :https://www.instagram.com/yosistamp/

LINEスタンプ:https://store.line.me/stickershop/product/27168/ja







GEEK WONDERSについて







キャラクターIPやNFT、WEB COMICなど新時代のコンテンツクリエイティブ事業を主軸に、アーティストやクリエイターの支援&マネージメント、コンテンツ企画開発から運用までの知見を活かした企業プロモーション活動のサポートを行う。



ホームページ :https://geekwonders.jp/

オンラインストア:https://geekwondersstore.jp/





[ 会社概要 ]

■株式会社ギークピクチュアズ

所在地:東京都渋谷区神宮前2-27-5

代表者:小佐野 保

設立:2007年2月5日

資本金:6,000万円

事業内容:

・TVCM・映画・ミュージックビデオなどマルチメディアにおける映像コンテンツの企画・制作

・キャラクターIPコンテンツ、NFT、WEBCOMICの開発・運用および著作権の管理、企業サポート、

クリエイターのマネージメント

・イベント・セールスプロモーションの企画制作

・グラフィック・アニメーション・CGIコンテンツなどの企画制作

・デジタルメディアの企画・運営

・音楽著作権の管理・利用の開発および楽譜の出版

ウェブサイト:https://geekpictures.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp



