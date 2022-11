[チョーヤ梅酒株式会社]

チョーヤ梅酒株式会社(本社:大阪府羽曳野市、社長:金銅 重弘、以下 チョーヤ)は、「プレミアム福袋2023」を2022年12月1日(木)午前9:00から通信販売「蝶矢庵」にて数量限定発売、12月26日(月)までのご注文で1セットにつき販売価格から500円オフになる早期特典もご用意しました。(https://www.choya-an.jp/page/69)







「プレミアム福袋2023」は、全4種類のラインナップ。梅酒好きの方には梅酒や梅製品が存分に楽しめる毎年恒例の「松セット」「竹セット」「梅セット」。

今年は全てのセットに限定品「The CHOYAフロム・ザ・バレル」が同梱される、まさにプレミアムな福袋です。他にもロングセラーの定番梅酒から話題の新商品、年末年始にぴったりの金箔入り梅酒など梅のちからをたっぷり詰め込みました。



お酒が苦手な方やお子さまとも一緒に楽しめる、ノンアルコール商品を集めた「蝶セット」もご用意しましたので、クリスマスや忘年会など年末年始も梅の恵みを存分にお楽しみいただけます。

(※ご注文順に順次お届け。年内のお届けは12/26(月)ご注文分まで)



■松セット 10,000円(税込・送料無料)

チョーヤの歴史を振り返る、定番梅酒から新商品まで勢揃い。「うめ実ごろ」も一緒にどうぞ!



【セット内容】 総額11,397円(約12%OFF)

・The CHOYA FROM THE BARREL 2014

・The CHOYA BLACK

・The CHOYA FLIGHT #利き梅酒

・紀州

・エクセレント

・うめ実ごろ(550g×2袋)



■竹セット 20,000円(税込・送料無料)

華やぐ金箔入り梅酒やチョーヤの熟成の技が光る限定梅酒など、逸品を取り揃えました。



【セット内容】 総額23,350円(約14%OFF)

・The CHOYA FROM THE BARREL 2014

・限定熟成梅酒

・Gold Edition

・特撰蝶矢人参液(50ml×3本)

・うめ実ごろ 熟成梅酒のドライフルーツ(100g×2袋)

・うめ実ごろ(550g×2袋)



■梅セット 30,000円(税込・送料無料)

チョーヤが誇る至極の逸品からワイン梅酒やゆず酒まで。新年を彩る一番豪華でお得なセット。







【セット内容】 総額35,579円(約15%OFF)

・The CHOYA FROM THE BARREL 2014

・The CHOYA Ume Salute

・CHOYA 五年の宴

・Gold Edition

・CHOYA YUZU

・完熟うめシロップ

・はちみつ梅シロップ



■蝶セット 6,000円(税込・送料無料)

お酒が飲めない方や苦手な方や、お子さまも一緒に楽しめるノンアルコールセット



【セット内容】 総額6,674円(約10%OFF)

・梅ゼリー(180g×6個)

・梅しぼり(125ml×6本)

・特撰蝶矢人参液(50ml×3本)

・完熟うめシロップ

・はちみつ梅シロップ





チョーヤは「とどけ、梅のちから。」をスローガンに、梅のもつ新しい可能性を追求し健康的で楽しい毎日を送れるよう梅の素晴らしさを世界中の人々にお届けします。





■製品概要

品名 :「プレミアム福袋2023」

販売価格:「松セット10,000円」「竹セット20,000円」「梅セット30,000円」「蝶セット6,000円」

※いずれも税込・送料無料

※12月26日(月)までのご注文で1セットにつき販売価格から500円オフ

※ご注文順に順次お届け。年内のお届けは12/26(月)ご注文分まで



■発売要綱

発売日 2022年12月1日(木)午前9時から ※数量限定の為、完売次第終了

販売先 公式通信販売「蝶矢庵」

フリーダイヤル:0120-919-553(平日9:00~17:00)

▼郵便、FAXをご利用の方はこちら

URL:https://www.choya-an.jp/help

▼ECサイトご利用の方はこちら

URL:https://www.choya-an.jp/page/69



■会社概要

名称 : チョーヤ梅酒株式会社

設立 : 1962年6月

資本金 : 2,800万円

代表者 : 代表取締役社長 金銅 重弘

事業内容 : 梅酒、梅関連製品の製造販売

所在地 : 〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷160-1

主な販売先 : 全国酒類卸問屋、欧米各国、東南アジアなど諸外国

ホームページ: https://www.choya.co.jp



■お問い合わせ先

チョーヤ梅酒株式会社

TEL:072-956-0515(代表)



