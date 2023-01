[株式会社TBWA HAKUHODO]

革新的なブランド体験を創造する体制へ



TBWA HAKUHODO(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO: 今井明彦)は、広告コミュニケーションの領域を越えて「トータルブランドエクスペリエンス」の提供を推進するべく、2023年1月より米澤香子(よねざわ きょうこ・Kyoko Yonezawa)をHead of Innovationに迎えます。







誰もがネットに常時接続する時代。人とブランドは広告やコンテンツだけでつながるわけではありません。スマートフォンやスマートウォッチなどのデバイス、そして自動車や家や街のインフラを通じた「ブランド体験」が大きな鍵になりつつあります。



TBWA HAKUHODOは、従来の広告メディアだけでなく、コマースやプロダクトやサービスなど、人とブランドの間にあるすべてを「トータルブランドエクスペリエンス」と呼び、その一連を設計し、ストーリー化し、デザインし、運用する創造的体制を整えてきました。



今回新設するHead of Innovationは、中でもビジネスの根幹となるプロダクトやサービス、一過性で終わらない次世代コンテンツの開発をリードするポジションです。TBWA HAKUHODOの哲学である Disruption(R)(創造的破壊)のもと、革新的なブランド体験を提供し、ビジネスパートナーの成長に貢献していきます。さらに、TBWA HAKUHODO内において、部署を横断し、社員一人ひとりがクリエイティビティを最大限発揮できる組織体制構築の推進と、Creativity Companyとしてイノベーションを牽引していく役割を担います。



米澤は、東京大学で航空宇宙工学を専攻、学際情報学で修士号を取得した後、2010年より電通に入社。宇宙スタートアップ企業のispaceへの出向などを経て、2020年からはWieden+Kennedy TokyoでCreative Tech Directorとして活躍してきました。カンヌライオンズグランプリやD&ADブラックペンシルをはじめ世界最高峰の受賞実績を有し、国内外の広告賞で審査員を務めるなど広告業界におけるイノベーションリーダーとして注目されています。





【Head of Innovation 米澤香子 コメント】

予測できないさまざまなことが起こる今だからこそ、人に愛され、価値を与え、社会に根付く革新的なソリューションがブランドと生活者の間に絆を作る鍵となっています。このエキサイティングな時代に、Disruption thinking を実践するTBWA HAKUHODOのチームとともにどんな価値を創っていけるか、とてもワクワクしています。



【Chief Creative Officer 細田高広 コメント】

テクノロジーと猫を溺愛する最高のイノベーターがTBWAの船に飛び乗ってくれました。私たちの存在理由、「社会に意味ある変化をつくる」を実現するために、彼女の創造性とリーダーシップはとてつもない推進力を与えてくれると確信しています。



【Chief Operating Officer 井木クリス コメント】

革新的なブランド体験は、マーケティング戦略において重要事項になっています。Creativity Companyとしてクライアントの革新的な成長を達成するために、あらゆる視点から統一されたアイデアを提供することが重要です。彼女はクリエイティブ部門を超え、TBWA HAKUHODO全体で大きなシナジーを生み出してくれるでしょう。





■ TBWA HAKUHODO について

2006 年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいヴィジョンを見いだすTBWA HAKUHODO の哲学です。マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp



