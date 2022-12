[株式会社GameWith]

~ファン向けの新規サービスを同時開始、11部門を有する国内最大級のeスポーツチームへ~



株式会社GameWith(本社:東京都港区、代表取締役社長:今泉卓也、以下「当社」)の子会社である株式会社DetonatioN(以下、「DetonatioN」)は、プロeスポーツチーム「DetonatioN Gaming」と「TEAM GAMEWITH」を12月12日(月)付でブランド統合したことをお知らせいたします。さらに、ブランド統合にあわせてチーム名を「DetonatioN FocusMe」(以下、「DFM」)に改称し、リブランディングした新チームでの活動をスタートいたします。







今回のブランド統合によって両チームの選手はDFMに所属することとなり、eスポーツ事業のチーム運営も一本化されます。

今後はDetonatioN Gamingの強みである「チーム運営・選手サポート面のノウハウ」と、TEAM GAMEWITHの強みである「発信力・動画配信のノウハウ」を互いに享受し合い、世界の競合と肩を並べられるチームを目指してまいります。

また、今回のチーム統合をきっかけとして、ファン向けの新規サービスやイベントの開催など新たな取り組みを実施していく予定です。



■ブランド統合の背景

当社は2022年11月1日(火)に、当社が運営するeスポーツチーム「TEAM GAMEWITH」の運営をはじめとしたeスポーツ事業を、子会社であるDetonatioNと統合いたしました。

今回のブランド統合によって、両社の強みを掛け合わせた世界トップレベルのチームを目指すとともに、eスポーツ事業の成長をより加速させてまいります。

また、両社のリソース・人材を統合することで生産性の向上を実現し、さらなる利益確保につなげてまいります。



■株式会社DetonatioN 代表 梅崎伸幸コメント

この度、DetonatioN GamingとTEAM GAMEWITHの統合を実施し、それに合わせてチーム名の変更とロゴのアップデートをはじめとするリブランドを実施させていただくことになりました。

両者の強みを掛け合わせたチームである「DetonatioN FocusMe」として、グローバルの名だたるチームと戦っていく覚悟を固めております。

我々が目指す夢を掴みとる為に、新たな仲間と共に、チーム一丸となって取り組んでまいります。



■新チーム名「DetonatioN FocusMe」とロゴについて





新たなチーム名であるDetonatioN FocusMeは、DetonatioN GamingのLeague of Legends(リーグ・オブ・レジェンド)部門が2014年から使い続けてきた歴史ある名前です。

人気・成績ともにDetonatioN Gamingをけん引してきたチーム名「DetonatioN FocusMe」を、今後は全ての部門が掲げ、世界中で活動してまいります。



新たなロゴについては、皆様に親しまれたDetonatioN Gamingのロゴデザインを継承しつつ、世界からも認知されるeスポーツチームタグ ”DFM” を中央に配置しました。

イメージカラーは、「DetonatioN Gaming」のスカイブルーと「TEAM GAMEWITH」のライトグリーンをかけ合わせ以前に比べ深みを増したブルー。

様々な歴史を積み重ねてきたDetonatioNを表現できるカラーとなりました。



■新ユニフォームについて





ユニフォームは、時代を超えても愛される普遍的なデザインに刷新いたしました。

ロゴを変更しただけでなく、前面と背面にはTEAM GAMEWITHの象徴であるパルスデザインを取り入れ、両チームの統合の証としています。



■新スポンサーについて

今回のブランド統合を契機に、新たに4社とのスポンサー協賛契約を締結いたしました。

今回のブランド統合を契機に、新たに4社とのスポンサー協賛契約を締結いたしました。



■公式サポーターズクラブ「DFM CREW」





公式サポーターズクラブとして、特定の部門や選手に限定すること無くDFMを「箱推し」できるサブスクリプションサービス「DFM CREW」の提供を開始いたします。

加入者限定動画の配信や、選手を身近に感じられる限定イベントなど、さまざまな特典をご用意しております。



※サービス開始時は、VALORANT、League of Legends、Fortniteの3部門が対象

詳細はこちら: dfmcrew.bitfan.id



■「DFM STORE」の開設と新商品のご紹介

DFMブランドのオンラインショップ「DFM STORE」を12月23日(金)にオープンする予定です。

オープン時は、Tシャツ、パーカー、キャップをはじめとしたアパレルを中心としたラインナップをご用意しており、同時にDFM新ユニフォームの受注販売も開始いたします。

今後もサポーターの皆様に喜んでいただけるアイテムを発売してまいりますので、ぜひご期待ください。



■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe(DFM)は、世界大会出場経験のある国内トップレベルのプロeスポーツチームであり、名古屋にホームスタジアムを据えて活動しています。強さと発信力を兼ね備えたチームを目指して、2022年12月にTEAM GAMEWITHと統合しました。所属人数は60名を超え、チームとしてのブランド力はMOBA、FPS、TPS、TCG、格闘ゲーム、対戦アクション、サッカーゲームなど幅広く及んでおり、常に世界の舞台で勝つことを目標に掲げています。



2015年2月に現在のプロeスポーツチームモデルの基盤となる「プロゲーミング専業・フルタイム制」を確立し、2016年3月にチーム所属外国人選手に対して「アスリートビザ」を取得、2021年10月に League of Legends部門が同ゲームタイトルの世界大会において日本初となるベスト16を達成するなど、日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとして注目を集めています。



また、VALORANT部門では、世界屈指の強豪チームが集結する『VALORANT Champions Tour PACIFIC』の参加チームとして、2023年2月にブラジル・サンパウロで実施される『キックオフトーナメント』出場を皮切りに、3月より韓国・ソウルで開催されるリーグに出場いたします。



DetonatioN FocusMeホームページ: http://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe Twitter:https://twitter.com/team_detonation

DFM eSports Twitter:https://twitter.com/DFMeSports



■株式会社DetonatioN会社概要

社名:株式会社DetonatioN

代表者:代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立:2015年6月15日

事業内容:プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金:10百万円(2022年8月末時点)

URL:http://detonation.jp/



■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith概要

社名:株式会社GameWith

代表者:代表取締役社長 今泉 卓也

所在地:東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立:2013年6月3日

事業内容:ゲーム情報等の提供を行うメディア事業

資本金:551百万円(2022年8月末時点)

URL:https://gamewith.co.jp/



