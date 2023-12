[株式会社MERY]

モデルやインフルエンサーとして活躍する橋下美好がプロデュースするメイクアップブランド『haomii(ハオミー)』より、完売した限定バスソルト「haomii with bath(ハオミーウィズバス)」を、12月10日(日)より公式オンラインストア(https://haomii-cosme.com)にて再販いたします。

11月にホリデーコレクションとして限定発売した「haomii with bath」は、宝石のような大粒のヒマラヤ岩塩に、haomiiオリジナルの香りをプラスしたフレグランスバスソルト。〈pink crystal〉と〈mood crystal〉2種の香りをセットにしてお届けいたします。クリスマスムード漂うパッケージで、自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにおすすめの商品となっています。

発売開始後大変好評をいただき、一度完売となりましたが、お客様より再販希望のお声をたくさんいただき、この度追加販売することとなりました。

ハオミーウィズバス

まるで香水のようなリッチな香りを楽しめるフレグランスバスソルトセット。(香り2種)



価格:6,600円(税込)

取扱店:haomii公式オンラインストア

再販日:2023年12月10日(日)



〈pink crystal〉



レザーを感じさせる、ムスク系のしなやかで温かみのある香り















〈mood crystal〉



ウッディ系の凛とした爽やかな香り

















●haomiiオリジナルのリッチな香り



至福のバスタイムを過ごしていただけるよう、岩塩には香水のような奥深い香りをプラス。その日の気分で香りを選んだり、2種をmixするのもおすすめです。また、蓋を開けておけば香りが広がるので、お部屋に置いてルームフレグランスとして楽しむことも◎













●宝石のような大粒のヒマラヤ岩塩



天然ミネラル成分を豊富に含んだ、大粒のヒマラヤ岩塩を使用。身体が芯まであたたまり、お風呂上がりもぽかぽか、湯冷めしにくくなるため、質の高い睡眠も期待できます。1回につき、1~3個を入れてご使用ください。











●赤×緑クリスマスカラーのBOX



ホリデー気分を盛り上げる、クリスマスカラーのBOXに入れてお届け。高級感もあり、友人や大切な人へのギフトとしても喜ばれるアイテムです。

















「A step with you」をコンセプトに、橋下美好がプロデュース。少しずつ理想の自分に近づいていくあなたを応援するコスメブランドです。



Instagram:@haomii_official(https://www.instagram.com/haomii_official)

Twitter:@haomii_official(https://twitter.com/haomii_official)

LINE:@haomii_official(http://line.naver.jp/ti/p/@haomii_official)

Pinterest:@haomii_official(https://www.pinterest.jp/haomii_official/)



多数の広告に出演するモデル・インフルエンサー。同年代から支持され、SNSの総フォロワー数は100万人を超える。2021年、短編映画『純猥談』の主役に抜擢され本格的に演技に挑戦。2022年のドラマ『恋愛ドラマな恋がしたい』(ABEMA)への出演や、その他TV出演、イベントなど活動の幅を広げている。アパレルブランドの「sō4ū」のディレクターも務める。









"UPDATE MY HAPPINESS"のコンセプトのもと、メディア「MERY」の運営を通して、これからのライフスタイルを提案し続ける。本プロジェクトでは、MERY編集部協力のもと、橋下美好とともに"haomii"を企画・開発。

コーポレートサイト:https://mery.co.jp/

メディア『MERY』:https://mery.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-10:16)