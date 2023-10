[株式会社ディー・エル・イー]

株式会社ディー・エル・イー(本社:東京都 千代田区、代表取締役:小濱 直人、以下DLE)は無店舗型買取サービス「KLD USED CLOTHING」や、リユースシステム「mesee」の開発をおこなう株式会社KLD(本社:福岡県⽷島市、代表取締役:伊東健太、以下KLD)との資本業務提携契約を締結しました。本資本業務提携に伴い、DLEより1名がKLDの取締役に就任することをお知らせいたします。





・概要 / 出資の目的

今回、KLDはDLE及び個人投資家を引受先とする第三者割当増資を実施。DLEはKLDの30%を取得しDLEグループに取り込みます。DLEは、2014年のマザーズ上場以降、アニメ・コミック・ゲーム領域からファッション・ライフスタイル領域にまでIPブランド戦略を拡大させており、当戦略の1つとして「KLD」ブランドが加わることとなります。



DLEからは取締役/執行役員就任のほか、ハンズオン型支援のための複数名をアサインし、W TOKYOやdouble jump.tokyoで実現したような5年以内のエグジットを目指します。



なお、本提携では認知 / ブランディング領域の強化およびDLEグループ各社アセットとのコラボレーション、2022年8月に子会社化した台湾MYFEEL社との連動や、DLE KOREAとの連動を始めとする世界展開を前提とした新たなブランドの創出にも取り組んでまいります。



その第一弾として、2023年10月末より、、株式会社プラザクリエイト(本社:東京都中央区、代表取締役社長:新谷隼人)が展開する写真店「パレットプラザ」の都内複数店舗にてリアル店舗でのPLAZA Vintage / 古着ショップ展開を予定しております。



・KLD 代表取締役 伊東健太からのコメント

私たちKLDは「世の中に納得できる循環を創る」ことをビジョンに掲げるリユースIT企業です。

当社が運営する、ファッション領域に特化した無店舗型買取サービス「KLD USED CLOTHING」は、「丁寧な査定と納得の買取価格」が支持され、日本全国の高感度なファッショニスタから年間数万点の洋服を買取しています。



難易度の高いファッション領域の「目利き力」を有する査定チームと、それを支える自社開発システムにより、2020年のコロナ禍以降年平均50%を越える成長を続けてきました。

ビジョンの実現とさらなる事業拡大のため、様々なスタートアップピッチに登壇する中で、DLE創業者の椎木さんと出会いました。椎木さんとの話を重ね、当社とDLEの様々なプロダクトとコラボレーションした未来に胸が躍りました。

両社で事業シナジーを生み出し、新たなブランドで世界に向かって戦っていくビジョンに対して、⾮常にワクワクしています。



・DLEから派遣するKLD新取締役/執行役員吉澤からのコメント及び経歴

福岡のスタートアップピッチでの弊社との出会い/邂逅を経て、伊東さんと未来に関する議論を何度も重ねました。当該領域におけるKLD社のビジネスモデルの確かさと今後弊社のハンズオン支援によるスケーラテビリティを鑑み、KLD社への出資の意思決定をいたしました。



本提携を通じ既に子会社としているMYFEEL社他グループ各社との連携を通じFashion領域におけるJapan Vintageを世界に発信していく事業を、創造をしてまいります。



吉澤立彦:経歴

慶應義塾大学卒業後、新卒で広告会社ADKに入社。コンテンツタイアップ / プロモーション、TV広告の営業・企画、海外向け動画プラットフォームの運営・広告モデル開発を経験。以後テレビ系ビッグデータを扱うスタートアップTVISION INSIGHTS(現REVISIO)を経てNewsPicksにて動画ビジネスの立ち上げ・マネタイズに従事。その後Google Japanにて大手広告会社向けセールスを担当し、2023年8月DLE入社。Future Labにて新規事業開発を行う。



・KLDについて

KLDは、ファッション感度の高いユーザーへの高還元を実現する無店舗型買取サービス「KLD USED CLOTHING」を展開しています。本サービスは2019年のサービス提供開始以降、口コミを中心としサービスを拡大してきました。また、自社開発リユースプラットフォーム「mesee(ミーシー)」により、テクノロジー・AIを活用したデータドリブンでの査定品質の向上、また多くの業務の自動化を実現し、生産性を飛躍的に向上してきました。





会社名:株式会社KLD(ケーエルディー)

代表取締役:伊東 健太

設立: 2016年10月3日

本社所在地: 福岡県⽷島市篠原東1-7-2

事業内容:

・洋服のオンライン買取サービス「KLD」の運営

・リユースプラットフォームサービス「mesee」の運営

URL:https://corporate.kld-c.jp/

販売サイト:https://store.kld-c.jp/



・DLEグループについて

DLEグループは、世界中の人々から愛され、多くの日本人が誇りに思ってくれる、特別で重要な「ブランド」となることを経営理念とするIPプロデュース会社です。





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-14:46)