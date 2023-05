[ヴァレンティノ ジャパン 株式会社]



フランスで開催中の第76回カンヌ国際映画祭にて、世界で活躍する数々のセレブリティがヴァレンティノ(VALENTINO)を着用しレッドカーペットに登場しています。







レオニー・ハンネ(Leonie Hanne)

2023年5月21日(日)

映画「Firebrand」のレッドカーペットにて、2023年フォールコレクション ‘アーバンリヴィエラ’ のドレスを着用







リリー・グラッドストーン(Lily Gladstone)

2023年5月20日(土)

映画「Killers of the Flower Moon」のレッドカーペットにて、2022-23年秋冬オートクチュールコレクション ’ザ ビギニング’ のドレスを着用









ナオミ・キャンベル(Naomi Campbell)

2023年5月20日(土)

映画「Killers of the Flower Moon」のレッドカーペットにて、2023年5月22日2022年春夏オートクチュールコレクション ‘ル クラブ クチュール’ のドレスに2022-23年秋冬オートクチュールコレクション ‘ザ ビギニング’ のケープを合わせて









サム・レヴィンソン&アシュリー・レヴィンソン(Sam Levinson & Ashley Levinson)

2023年5月20日(土)

映画「Killers of the Flower Moon」のレッドカーペットにて、サム・レヴィンソンは ’エッセンシャル’ コレクションのルックを着用。アシュリー・レヴィンソンは2020-21年秋冬コレクション ‘アクト’ のドレスを着用







ナオミ・アッキー(Naomi Ackie)

2023年5月19日(金)

映画「The Zone Of Interest」のレッドカーペットにて、2023-24年秋冬コレクション ’ブラック タイ’ のドレスを着用



また、日本からは、TikTokクリエイターの景井ひなさんが、2023年フォールコレクション ‘アーバンリヴィエラ’ のドレスを着用し、映画「Killers of the Flower Moon」のレッドカーペットに登場しました。



