[ロア・インターナショナル]

最新MacBookを最速充電、3台同時充電、240W対応のUSB-CtoCケーブルを同梱



HYPER(ハイパー)は、1ポート140W出力(PD3.1)に対応した「HyperJuice GaN 140W PD3.1 電源アダプタ」の先行発売をGREENFUNDINGにて開始しました。Navitas社製の最新GaNFast(TM)Power ICチップを内蔵し、高い電力効率・小型化・安定出力を実現した次世代のUSB充電器です。USB-Cが2ポート、USB-Aが1ポートの複数ポートタイプです。

GREENFUNDINGページ:https://greenfunding.jp/roa/projects/7042









株式会社ロア・インターナショナル(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:Ally Won)は、HYPER(ハイパー)より、最大140Wの出力が可能な「HyperJuice GaN 140W PD3.1 電源アダプタ」を、国内クラウドファンディングサービス「GREENFUNDING」にて、2023年3月6日12:00より先行販売を開始します。

プロジェクトページ:https://greenfunding.jp/roa/projects/7042



当製品は、高出力PD 3.1に対応し、最大140Wの出力が可能な3ポートGaN電源アダプタです。最新の16インチMacBook Proを含むすべてのMacBookを最短速度で充電可能。最大で3台のデバイスを同時に充電できます。GaN(窒化ガリウム)技術でスリムでコンパクトな形状を実現、折りたたみ式のコンセントプラグで、持ち運びにも最適な製品です。最新規格USB Power Delivery EPRに対応した、240W USB-C to Cケーブルを同梱し、併せて使う事で最大限のパフォーマンスを発揮します。





製品特徴





最大出力140W PD3.1に対応



高出力 PowerDelivery 3.1充電に対応。HYPERは最先端PD規格を追い求め、Navitas社の最新GaNFast™チップと共に140W PD3.1を実現しました。MacBook Pro (16インチ, 2021)は、PD3.1に世界で初めて対応したホストデバイスです。当製品は、同MacBookの性能を100%発揮させるとともに利便性も高める製品を目指し開発されました。1ポートで最大140W出力できるので、最新の16インチMacBook Proを含むすべてのMacBookをパワフルに充電可能です。

Apple USB-C to MagSafeケーブルを使えば、高出力を必要とする16インチMacBook Proを、わずか30分で最大50%充電できます。







コンパクトな小型サイズ



GaN(窒化ガリウム)は熱伝導率が大きく(従来素材のシリコンと比較)、放熱性に優れています。今まで放熱に必要だった内部スペースを削減し、大きくサイズダウンを実現しました。Apple社純正の140W USB-C電源アダプタよりも、およそ24%も小さい超小型設計。トランプ1組ほどのコンパクトサイズで、携帯性に優れています。コンセントプラグは折りたたみ式で、他のものと干渉することなくスムーズにバッグに収納できます。









3台のデバイスを同時充電



USB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載。MacBook、iPad、iPhoneなどの3つのデバイスを同時に充電できます。

各デバイスに合わせた電力でスマートに給電、充電待ち時間をカットし、生産性を高めます。使用ポートやデバイスに応じて電力を自動分配。出力可能な範囲内で、最適な電力を割り振ります。







海外変換プラグ3種付き



ユニバーサル仕様で、電圧100V~240Vに対応。各国の主要なコンセントに合わせた3種類の海外用変換プラグが同梱されています。付属の変換プラグと組み合わせて、世界各地で使用できます。





USB PD EPRケーブルを同梱



最新規格USB Power Delivery EPRに対応した、高品質USB-C to Cケーブルが同梱されます。最大240W(48V/5A)での電力供給が可能なパワフルなケーブルです。2mの長さで大型デバイスへの給電がしやすく、HyperJuice 140W PD 3.1 USB-Cチャージャーと併せて便利に使用できます。





GREENFUNDINプロジェクト概要

受付期間:2023年3月7日(火)12:00から2023年3月27日(月)まで

特別割引:12,292円~(税・送料込み)定価より最大30%オフ

詳細URL:https://greenfunding.jp/roa/projects/7042





【基本仕様】

・商品名:HyperJuice GaN 140W PD3.1 電源アダプタ

・一般販売価格:16,900円(税込)

・合計最大出力:140W

・寸法 : 73 × 73 × 29 mm

・重量 : 260g

・USB-C給電プロトコル: PD2.0/3.0/3.1, PPS, QC2.0/3.0, Apple 2.4A, Samsung 2.0A, BC1.2, AFC, FCP

・USB-A給電プロトコル: QC2.0/3.0, Apple 2.4A, Samsung 2.0A, BC1.2, AFC



株式会社ロア・インターナショナル 概要

設立 :2006年7月

代表取締役社長 :Ally Won

所在地 :〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 近代BLD.20 3F

事業内容 :PC&モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

URL :https://www.roa-international.com

直営販売ショップ:https://www.mycase.jp



