2023年 12月1日(金) 発売 マーク・ハミルが登場する特別映像も公開



1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」(株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 新宿区新宿6-27-30 7F 代表:マッスィモ ラッザリ)は、2016年から続くルーカスフィルムおよびスター・ウォーズシリーズとの共同プロジェクトにおける新作コレクション「The Skywalker(TM)︎ Pilot Collection(スカイウォーカー・パイロット・コレクション)」を2023年12月1日(金)にコロンビア公式ウェブサイト(https://www.columbiasports.co.jp/shop/pages/starwars.aspx)およびTHE LIFESTYLE STORE by Columbiaにて限定発売します。





本コレクションは9つのアイテムで構成され、日本ではそのうちの8点を展開します。これまでのスター・ウォーズ・コレクションとしては過去最大のアイテム数を誇り、ファンに人気のオレンジ色のフライトスーツのディテールを取り入れ、帝国(そして自然の猛威)に立ち向かうために必要な実用性、技術、スタイリングを兼ね備えたアイテムがラインナップされています。「スカイウォーカー・パイロット・コレクション」では、温かさのゴールドスタンダードとして、コロンビアが数々の賞を受けた自社オリジナルの熱反射保温テクノロジーOmni-Heat Infinity(TM)を取り入れ、ファンが1段階上のレベルの温かさと通気性で冬の自然の猛威を克服できるようにしました。

またルーク・スカイウォーカーのフライトスーツにインスパイアされたスカイウォーカー・パイット・コレクションは、雪山から都会のストリートまで、快適さとパフォーマンスを発揮できるよう入念に作られ、オリジナルのコスチューム、宇宙船の略図、クラシックなスター・ウォーズのイラストなど、ファンに人気のディテールを取り入れています。



■発売情報

発売日:

12月1日(金) ※時間は営業時間に準じます



発売店舗:

コロンビア公式ウェブサイト

https://www.columbiasports.co.jp/shop/pages/starwars.aspx



THE LIFESTYLE STORE by Columbia

住所:東京都渋谷区神宮前6-13-11 原宿川名ビル1

電話:03-3499-5010



■特別映像

ルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミル氏も出演!

コロンビアの商品開発担当と、ルーカスフィルムによるコレクション開発のコンセプトをご紹介します。

https://youtu.be/dPlH6vRgAZM



■イメージ画像









■商品詳細





ルーク・スカイウォーカーにインスパイアされ、STAR WARSファンが好むディテールを取り入れたスペシャルなスキースーツ。

コロンビア独自の防水透湿機能「オムニテック」を備えた表面と、熱反射保温機能「オムニヒートインフィニティ」を裏地に施し、冷気を遮断しながら湿気を通して快適な暖かさを閉じ込めます。ハンドポケットに加えて、多機能ポケットが付き、裾、袖口、脚に付属するジッパーで着心地を調整できます。









ルーク・スカイウォーカーのフライトスーツにインスパイアされたスペシャルなスキージャケットには、STAR WARSファンとスキーヤーが好むディテールをあしらいました。コロンビア独自の防水透湿機能「オムニテック」を備えた表面と、熱反射保温機能「オムニヒートインフィニティ」を裏地に施し、冷気を遮断しながら湿気を通して快適な暖かさを閉じ込めます。ハンドポケットに加えて、多機能ポケットが付き、裾、袖口、脚に付属するジッパーで着心地を調整できます。ファンに人気のディテールとして、反乱軍やコムリンクを表現したエンボス加工シリコン製ロゴのパッチに加え、内側のセキュリティポケットにはオーラベッシュ(STAR WARS の銀河系で使われる文字)でメッセージが書かれた、T-65 Xウイング・スターファイターの設計図が隠れています。









ルーク・スカイウォーカーにインスパイアされ、STAR WARSファンが好むディテールを取り入れたスペシャルな薄手のジャケット。

コロンビア独自の熱反射保温機能「オムニヒートインフィニティ」が冷気を遮断し、暖かさを閉じ込め、コスチュームにインスパイアされた袖のキルティング、さらに多機能なハンドポケットにより便利でスタイリッシュに仕上げました。

ファンに人気のディテールとして、反乱軍やコムリンクを表現したエンボス加工シリコン製ロゴのパッチに加え、内側のセキュリティポケットにはオーラベッシュ(STAR WARSの銀河系で使われる文字)文字のメッセージが記された、T-47エアスピーダー/スノースピーダーの設計図をあしらいました。









ルーク・スカイウォーカーにインスパイアされ、STAR WARSファンが好むディテールを取り入れたスペシャルなフード付きプルオーバー。

厚手の綿混紡生地により、どこにでも着ていける耐久性を備え、ハイロフトフリースの裏地、マジックテープ付きの胸ポケット、ジッパー付きカンガルーポケットにより、快適さと便利さを提供します。ファンに人気のディテールとして、反乱軍を表現したエンボス加工シリコン製ロゴのパッチに加え、背中にはオーラベッシュ(STAR WARS の銀河系で使われる文字)文字のメッセージと共に、T-65 Xウイング・スターファイターまたはT-47エアスピーダー/スノースピーダーの設計図をあしらいました。









TAR WARSファンが好むディテールに加え、ルーク・スカイウォーカーのプリントをあしらったスペシャルな長袖シャツ。

厚手の綿混紡生地で耐久性と快適さを提供し、ファンに人気のディテールとして、反乱軍を表現したエンボス加工シリコン製ロゴのパッチに加え、ルーク・スカイウォーカーのビンテージSTAR WARS コンセプトアートを取り入れたスタイリッシュなグラフィックプリントが含まれます。









STAR WARSファンが好むディテール、プリントをあしらったスペシャルな半袖シャツ。

厚手の綿混紡生地で耐久性と快適さを提供し、ファンに人気のディテールとして、反乱軍を表現したエンボス加工シリコン製ロゴのパッチに加え、胸と背のデザインには、T-65 Xウイング・スターファイターまたはT-47エアスピーダー/スノースピーダーを取り入れました。さらに、ルーク・スカイウォーカーのヘルメットにインスパイアされた紋章、オーラベッシュ(STAR WARS の銀河系で使われる文字)文字のメッセージが付いています。









ルーク・スカイウォーカーにインスパイアされ、STAR WARSファンが好むディテールを取り入れたスペシャルな斜め掛けバッグ。

長さが調整できるストラップで思い通りの快適さが得られ、多機能ポケットで持ち物を安全に収納できます。

ファンに人気のディテールとして、エンボス加工シリコン製の反乱軍、コムリンクのロゴパッチに加え、ルーク・スカイウォーカーのヘルメットの紋章にインスパイアされたエンブレムとオーラベッシュ(STAR WARSの銀河系で使われる文字)文字のメッセージが付いています。









ルーク・スカイウォーカーにインスパイアされ、STAR WARSファンが好むディテールを取り入れたスペシャルなキャップ。

後頭部のメッシュによる高い通気性、スナップバック式のサイズ調整バンドにより、思い通りの快適さを提供します。

ファンに人気のディテールとして、表にルーク・スカイウォーカーのヘルメットの紋章にインスパイアされたエンブレム、エンボス加工シリコン製の反乱軍のパッチとコロンビアのロゴが付き、内側のテープには、反乱軍のシンボルとオーラベッシュ(STAR WARS の銀河系で使われる文字)文字のメッセージが記されています。





<読者からのお問い合せ先>

株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

フリーダイヤル:0120-193-803

受付時間 月~金10:00~12:00, 13:00~18:30(土日祝休み)



