WAISTRICK BY JOHNBULL(ウエストリック バイ ジョンブル)は圧倒的な穿きやすさ、 遊べるウエストのギミックが特徴のパンツシリーズ。 JOHNBULLのアイデンティティを乗せリリースされたパンツは、 自社の製造背景を活かしているからこそ、 クオリティーの高いデザインでも価格を抑えて展開。 機能性を考え、 幅広い世代の方へご提案。





最新の2023年春夏コレクションの LOOKBOOK が 2023年2月18日(土)より公開。







WAISTRICK BY JOHNBULL 2023 春夏コレクション







●PANTS 参考商品





●PANTS lot.WR231P04 ¥16,500(tax in) https://www.privatelabo.jp/item/69619004.html





●PANTS lot.WR231P01 ¥16,500(tax in) https://www.privatelabo.jp/item/69619001.html





●PANTS lot.WR231P03 ¥16,500(tax in) https://www.privatelabo.jp/item/69619003.html





●PANTS lot.WR231P07 ¥15,400(tax in) https://www.privatelabo.jp/item/69619005.html





●PANTS lot.WR231P07 ¥15,400(tax in) https://www.privatelabo.jp/item/69619003.html





●PANTS lot.WR231P08 ¥15,400(tax in) https://www.privatelabo.jp/item/69619006.html





< WAISTRICK BY JOHNBULL LOOKBOOK 画像のダウンロード>

https://86.gigafile.nu/0323-qee7cc5bff56798710d31d77081b65b46



<2023年春夏コレクション WAISTRICK BY JOHNBULL LOOKBOOK>

URL: https://www.privatelabo.jp/contents/lookbook/?p=1569120





商品お問い合わせ先:ジョンブルカスタマーセンター

TEL:086-470-5770



※上記、URL掲載商品は既に入荷済み、もしくは予約を受け付けている商品となります。





【会社概要】



JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



<公式ブランドサイト>

https://johnbull.co.jp/

<公式オンラインサイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/











<公式WAISTRICK BY JOHNBULLインスタグラム>

@johnbull_private_labo https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/?hl=ja



