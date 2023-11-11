［株式会社アクティオ］

茨城県ひたちなか市 笠松運動公園で開催 （アクティオブース番号38）



総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、2023年11月12日（日）～13日（月）の2日間、茨城県ひたちなか市 笠松運動公園で開催される「第46回全国育樹祭開催記念行事 森林・林業・環境機械展示実演会」に出展いたします。







アクティオでは、林業分野においてもレンタルとコンサルティングを融合させたレンサルティング(R)を通じて安全かつ作業の向上に必要な機械や機材を改良・開発し、現場のニーズにあわせた様々な林業機械と技術力を提供しています。



今回のブースでは、省人化につながる遠隔操作可能な草刈り機、生産性向上につながるモバイルシステムや不安全行動を体験できるVRなど、さまざまな製品をお客様に提案をします。



■主な出展機種







■開催概要

名称：第46回全国育樹祭開催記念行事 森林・林業・環境機械展示実演会

日時：2023年11月12日（日） 9:00～16:30

2023年11月13日（月） 9:00～15:00

場所：笠松運動公園 自由広場ほか

主催：茨城県、一般社団法人林業機械化協会

後援：ひたちなか市、那珂市、東海村、関東森林管理局、全国森林組合連合会、林業・木材製造業労働災害防止協会、森林利用学会、一般社団法人 国産材を活用し日本の森林を守る運動推進協議会、一般社団法人 全国木材組合連合会、全国素材生産業協同組合連合会、全国国有林造林生産業連絡協議会、森を活かす都市の木造化推進協議会、東京地方国有林造林生産業協議会、公益社団法人 茨城県森林・林業協会、茨城県森林組合連合会、茨城県木材協同組合連合会、茨城県林業種苗協同組合、茨城県木材青壮年協会、茨城県木材市場協同組合、茨城県林業改良普及協会、八溝多賀木材乾燥協同組合、宮の郷木材事業協同組合、もっくりん協同組合、茨城県認定事業体連絡協議会、茨城県林業土木事業協同組合、公益社団法人 茨城県農林振興公社、茨城県庭園樹協会、林業・木材製造業労働災害防止協会茨城県支部、一般社団法人 茨城県建設業協会、一般社団法人 茨城県造園建設業協会、笠松運動公園



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