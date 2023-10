[株式会社サンゲツ]

“自然の色彩を空間に取り入れる”をコンセプトとした壁紙のカラーコレクション



株式会社サンゲツ(本社︓愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員︓安田正介)は、10月5日(木)、不燃認定壁紙見本帳「2022-2025 FAITH」の巻頭企画である「Naturescape(ネイチャースケープ)」において、公益財団法人日本デ

ザイン振興会が主催する「2023年度グッドデザイン賞」を受賞しました。







受賞した壁紙のカラーコレクション【Naturescape(ネイチャースケープ)】



◆プレスリリース原本(PDF):https://prtimes.jp/a/?f=d54227-103-e9df53abbc8c87a8371e668340d937c3.pdf

◆WEBサイト:https://www.sangetsu.co.jp/information/detail/20231004153300.html



2022年11月に発刊した不燃認定壁紙見本帳「2022-2025 FAITH」の巻頭企画である「Naturescape(ネイチャースケープ)」は、自然の風景からインスピレーションを受けて生まれたカラーコレクションです。海外のカラートレンドや、国内のプロユーザーへのヒアリングにより得た意見をもとに市場起点の商品を開発。「Shades of Air / 空気の色彩」「Forest Path / 森の小道」「Shoreline / 海岸線」の3つのテーマで構成した、ベースからアクセントまで使用できる繊細なカラー展開が特長の壁紙です。この度、バイオフィリックデザインを繊細な色で表現した点が評価を受け、グッドデザイン賞を受賞しました。



【 審査員の評価コメント 】

自然とのつながりを感じさせる空間づくりとしてバイオフィリックデザインがあり、本製品は色でそれを表現している。他業界でも顕著に伸びているニュアンスカラーもその類と言えるが、こうした色は人に安心感やリラックス感を与えるという意味で、今後も需要が高くなるであろう。丹念に、多くの繊細な色を品揃えをしている点を評価した。



当社はこれからも、クリエイティブな発想とデザイン力で魅力的な商品を開発し、ブランドステートメント“Joy of Design”のもと、デザインするよろこびを人々と分かち合い、やすらぎと希望にみちた空間を提案してまいります。



・「Naturescape」特設サイト

https://www.sangetsu.co.jp/pickup/naturescape/



・関連ニュースリリース(2022/11/1)プロユーザーをサポートする不燃認定壁紙見本帳「2022-2025 FAITH」を11/17に発刊

https://www.sangetsu.co.jp/information/detail/20221026111434.html



・グッドデザイン賞公式WEBサイト

https://www.g-mark.org/







◆株式会社サンゲツについて

住宅から非住宅分野まで、人々の暮らしに利用される壁装材(国内シェアの約50%)、床材、ファブリック(カーテン・椅子生地)を中心に、自社での商品企画・開発、販売を行っています。ブランドステートメント「Joy of Design」を掲げ、新しい空間を創りだす人々にデザインするよろこびを提供しています。

社名:株式会社サンゲツ(Sangetsu Corporation)

代表者名:代表取締役 社長執行役員 安田 正介

売上高(連結):1,760億円(2023年3月期)

本社所在地:愛知県名古屋市西区幅下一丁目4番1号

https://www.sangetsu.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-05:46)