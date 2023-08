[日本ビジネスシステムズ株式会社]

~日系グローバル企業へのマイクロソフトライセンスやグローバルヘルプデスクサービスの提供強化~



日本ビジネスシステムズ株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:牧田幸弘、以下「JBS」、証券コード:5036)は、2023年8月30日(水)に Crayon Group AS(本社:ノルウェー オスロ CEO:Melissa Mulholland、以下「Crayon」、証券コード:CRAYN (OSE))とグローバル市場での戦略的業務提携契約を締結しました。このパートナーシップにより、日本のグローバル企業に対して、世界中どこでもマイクロソフトのライセンスやヘルプデスクサービスを提供することを可能とし、企業の IT 投資にさらなる価値をもたらすことになりました。これにより本社主導での IT 統制推進が可能となり、包括ライセンス契約による調達コストの削減やガバナンス強化を実現することができます。







JBSは、マイクロソフトビジネスにおいて 20年以上の実績を持つ日本有数のマイクロソフトパートナーであり、海外 4拠点を通じて日系グローバル企業の IT サポートを行ってきました。近年、日系企業の海外進出に伴い、グローバル拠点におけるマイクロソフトのライセンス調達やサービスのニーズが高まっています。 当社は、世界 46か国でマイクロソフト事業を展開する世界有数のマイクロソフトパートナーである Crayon との戦略的業務提携により、日系グローバル企業へのサポート体制を強化します。



お客さまにとってのメリット





日系グローバル企業の皆さまは、マイクロソフト製品を中心としたソフトウェアライセンス調達及びグローバルヘルプデスクサービス(多言語、24/365)の拡充と共に、Crayon が提供している「ソフトウェアコスト最適化ソリューション」を利用できるようになります。JBS と Crayon は更に、お互いの強みであるマイクロソフト製品を中心とした AI 及びセキュリティ領域での連携、サービス拡充を推進し、お客さまの DX 推進に貢献していきます。



JBS 代表取締役社長 牧田 幸弘は、この度の提携に際して次のように述べています。

「Crayonとのグローバル業務提携を大変うれしく思います。Crayon はマイクロソフトパートナー企業の中でも世界 TOP10に入るリーディングカンパニーです。Crayon のグローバルビジネスにおける知見や、全世界の拠点を JBS が活用することで、日系グローバル企業の皆さまによりよいサービスを提供できる基盤が整いました。これを機に、皆さまのビジネス発展に一層貢献してまいります。」



Crayon の CEO である Melissa Mulholland 氏は、次のように述べています。

「私は JBS に深い尊敬と称賛を抱いており、顧客に対する共通のビジネス・アプローチがあると信じています。私たちはともに、企業がクラウドベースのサービスを最大限に活用できるよう支援し、グローバルな成功を実現するための革新に取り組んでいます。さらに、"優れたテクノロジーを、親しみやすく"という JBS の Mission は、"the power of technology to drive the greater good."という当社の信念と一致しています。このグローバル・パートナーシップを通じて、両社のシナジーがより多くの企業の成長を支援できることを楽しみにしています。



Crayon の EVP Asia Pacific である Rhonda Robati 氏は次のように述べています。

「日本企業の海外進出が拡大するにつれ、マイクロソフトのライセンスとサービスに対する需要が急増しています。世界市場の80% をカバーし、40か国以上に 50 以上のオフィスを持つ Crayon は、皆さまの国際的な事業展開とその熱意を支援するというユニークな企業です。私たちは日本市場を重要な成長機会と見ており、JBS とのパートナーシップを強化するとともに、エンドユーザーとパートナー双方へのサービスオファリングを継続的に強化してまいります。」



また、この度の提携に関して、日本マイクロソフトよりエンドースメントをいただいております。



この度の JBS 様と Crayon 様の素晴らしい提携に心より歓迎申し上げます。Crayon 様はクラウド製品展開のグローバルリーダーであり、多彩なマイクロソフト製品を提供されている JBS 様との提携により、日系グローバル企業様への密なサポートがお客さまのビジネス成長に一層貢献されることと存じます。

またクラウド活用のサポートに加えて、AI 技術の活用がますます重要性を増しています。デジタルトランスフォーメーションに留まらず、お客さまが AI 技術をビジネスプロセスに統合する”AI トランスフォーメーション”を実現できる環境の実現にも寄与されることを期待します。今後も日本マイクロソフトは、長年のパートナーであり、大規模ライセンスとサポートの取り扱い実績を持つ JBS 様、Crayon 様とともに皆さまのビジネス変革を支援してまいります。

日本マイクロソフト株式会社

業務執行役員

パートナー事業本部 副事業本部長

エンタープライズパートナー統括本部長

木村 靖



JBSは、Crayon、マイクロソフトをはじめとするパートナーとの強力な協業を通じて、技術革新がもたらす企業と社会の持続的成長に貢献できる企業であり続けたいと考えています。



【Crayon Group AS について】





Crayonは、46か国に 3,700人以上の社員を擁する、顧客中心のイノベーションおよび IT サービス企業です。企業の IT 資産を最適化し、信頼できる専門知識でイノベーションを支援します。Crayon のサービスは、企業が今日繁栄し、明日に向けてスケールするための価値を創造します。

URL: https://www.crayon.com/



【日本ビジネスシステムズ株式会社(JBS)について】





■会社概要

代表者:代表取締役社長 牧田 幸弘

設立:1990年10月4日

社員数(連結): 2,379名 (2023年3月31日現在)

URL: https://www.jbs.co.jp/



■事業概要

「優れたテクノロジーを、親しみやすく」を Missionとし、マイクロソフトをはじめとするクラウドソリューションに強みを持つ JBS は、コンサルティングからソリューションの導入・運用・活用に至る一連のご支援を通じて、お客さまのクラウド活用力向上と社会のデジタル変革に貢献します。

・JBSは、日本マイクロソフトが選定する「日本マイクロソフト パートナー オブ ザ イヤー」を 2013年から連続受賞(2023年度:Dynamics 365 Services、Solution Partner Capabilityの2部門で受賞)

・マイクロソフトAzure Expert マネージド サービスープロバイダー(MSP)認定

・マイクロソフトSolution Partner 認定 (5カテゴリのバッジ保有)



※記載されている会社名、ロゴ、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※本リリースに記載されている内容は全て作成時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。また、様々な事由・背景により、一部または全部が変更、キャンセル、実現困難となる場合があります。予めご了承下さい。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-11:16)