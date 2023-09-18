DigiKey、学生応援キャンペーン2023年「Back2S…
［DigiKey Electronics］
半導体・電子部品を提供するグローバルオンラインディストリビュータのリーダーであるDigiKey ( https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )は毎年好評の学生応援キャンペーン「Back2School」( https://www.digikey.jp/ja/resources/social/back2school?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )を今年も開催すると発表しました。このキャンペーンでは学生を対象に、次世代ソリューションの制作や設計に必要な製品の購入に使用できるDigiKeyクレジットを抽選で提供します。
当選者は厳正なる抽選の上、決定します。1等賞（1名）には1,000米ドル分のDigiKeyクレジット、2等賞（3名）には500米ドル分のDigiKeyクレジット、3等賞（5名）には250米ドル分のDigiKeyクレジットが授与されます。
DigiKeyのグローバルアカデミックプログラム担当ディレクタのYC Wangは「大きな期待が寄せられている2023年Back2Schoolキャンペーンを開催し、授業でも、課外学習における設計や制作でも進歩を早めるのに必要なツール、製品、リソースを提供できることを嬉しく思います」と述べ、さらに「DigiKeyは次世代ソリューションのエンジニアリングに取り組む世界中の学生たちの育成とサポートに力を入れています」と語りました。
大学や短期大学、高専などの高等教育機関の電子メールアドレスを持つ学生であれば、誰でも「Back2School」キャンペーンに参加できます。また、日本語での応募が可能です。「Back2School」キャンペーンの詳細やキャンペーンへの応募については、DigiKeyウェブサイトの本ページ ( https://www.digikey.jp/ja/resources/social/back2school?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease )をご覧ください。応募受付期間は2023年9月5日から10月30日までで、2023年11月15日以降に当選者を発表します。
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企業プレスリリース詳細へ （2023/09/18-01:40）
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