ブシュロンは、9月30日(土)午後4時より関東ローカルで放送される、日本テレビの特別番組「From パリ to 東京 : JOURNEY TO ANOTHER SKY」を一社提供いたします。 昨年10月に復活した日本テレビの人気番組「アナザースカイ」のスピンオフである今回の特別番組では、俳優の町田啓太さんがパリを旅します。



初めてパリを訪れた町田さんが、現地での体験やパリで活躍する様々な日本人との対話によって、まだ見ぬ新たな自分を発見していきます。歴史がありながら常に時代の最先端を行くパリの街を散策し、食、アート、ファッション、カルチャー、パリ市の新しい取り組みなど、パリの「クリエイティブ」を探します。



また、番組内では特別に制作された3つのブシュロンのストーリームービー(CM)が流れ、165年の歴史を経てメゾンが辿ってきた旅をご紹介します。







ブシュロン:3つのストーリー

1. パリ、ものがたりの始まり

1858年にパリにて創業したブシュロン。創業者フレデリック・ブシュロンの時代よりメゾンに継承される革新性を、歴史や作品と共に紐解きます。新しい視点によって常に進化を続けるサステナビリティの新たな取り組みなど、まだ見ぬ領域へ挑戦を続けるメゾンの旅。



2. 革新的なクリエイティビティ

165年の歴史を持ちながら、ジュエリー制作において常に革新的な試みを行ってきたブシュロン。白紙委任の意味を持つ、ハイジュエリーのコレクション「カルトブランシュ」では、常識にとらわれない素材や発想によってユニークな作品を発表します。夢や探求心から生まれるクリエイティブな作品を辿る旅。



3. 銀座本店、新しい歴史の幕開け

歴史的な建造物であるヴァンドーム広場に本店を構えるブシュロン。パリ・本店からの壮大な旅を経て、メゾンのDNAが息づく新しい拠点が、東京・銀座に誕生。創業時よりクリエイションの着想を得てきた自然への愛が溢れたブティックでは、最先端のテクノロジーを駆使したCGアニメーションなどを通じて、自然への慈しみを表現します。



2024年にオリンピックを控え、ますます盛り上がりを見せるパリ。世界中の人々の心を惹き付ける魅惑の都市を、俳優・町田啓太さんがクリエイティブな視点で見つめ、その街の魅力を紐解きます。ブシュロンが特別提供する「From パリ to 東京 : JOURNEY TO ANOTHER SKY」は、9月30日(土)午後4時より関東ローカルで放送します。



放送後より1か月間、無料配信動画サービスTverにて視聴可能です。

https://tver.jp/series/srdpklcbb4





プレスリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d48881-103-1ea7fe666a6c4c69dc7a9aa14132502d.pdf





