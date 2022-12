[株式会社ギークピクチュアズ]

~DA PUMKEY OFFICIAL POP UP STORE~ DA PUMKEY LAND 2022



株式会社ギークピクチュアズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小佐野 保) のコンテンツ事業に特化したクリエイティブユニットGEEK WONDERSは、株式会社ライジングプロダクション(本社:東京都渋谷区、代表取締役 河西 愛弓美)と共同運用するDA PUMP公式キャラクター、ダンス&ボーカルモンキーDA PUMKEYのポップアップストア「~DA PUMKEY OFFICIAL POP UP STORE~ DA PUMKEY LAND 2022」を、明日12月6日(火)よりSHIBUYA109渋谷店にオープンします。初日の12月6日(火)には、なんとダパンキーも来店予定です!













DA PUMKEY初のポップアップストアオープン!ダパンキーも初お披露目!



2021年春に始動したDA PUMP 公式キャラクター、ダンス&ボーカルモンキーDA PUMKEY初のポップアップストアがいよいよ明日オープンします。

サクラクレパスとのコラボによる特製クーピーペンシルやステッカー、アクリルスタンドなど新商品を多数ラインアップ。また、DA PUMKEYの産みの親である、DA PUMP メンバーのU-YEAHさん直筆サイン入りキャンバスアートボード(限定50個)も、12月12日(月)より東京・大阪両店舗同時に販売します。

さらに、初日の12月6日(火)には、東京店舗のSHIBUYA109渋谷店にダパンキーが来店し、ファンの皆様に初お披露目いたします。ダパンキーに会える貴重なチャンス、ぜひ足をお運びください。







特設サイト:https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=301121





■販売店舗と開催期間

店舗:SHIBUYA109渋谷店8F DISP!!!

住所:東京都渋谷区道玄坂2-29-1

営業時間:10:00~21:00

開催期間:2022年12月6日(火)~12月18日(日)

ホームページ:https://www.shibuya109.jp/



店舗:あべのキューズモールB1F サークルプラザ

住所:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1

営業時間:10:00~21:00 ※最終日は19:00まで

開催期間:2022年12月12日(月)~12月30日(金)

ホームページ:https://qs-mall.jp/abeno/



※営業時間は変更になる可能性がございます。各施設のホームページをご確認下さい。







『DAPUMKEY』とは?







DA PUMP 公式キャラクター

歌って踊れる ダンス&ボーカルモンキー

DA PUMP メンバーU-YEAH氏・原案



なかなか会えない“今”だからこそ、DA PUMP をより近くに感じて欲しい。世の中にもっとDA PUMP のエンターテイメントを知ってもらいたい。

そんな思いで生まれてきた新感覚エンターテイメントキャラクター。



Twitter:https://twitter.com/DA_PUMKEY





原案者 U-YEAH









1983年9月17日生まれ。

米国へのダンス留学を経験後、国内外アーティストのバックダンサー、コレオグラファー、インストラクターの活動を経て、2008年、DA PUMP の新メンバーとしてメジャーデビュー。

2018年、念願の紅⽩歌合戦に出場、翌年にはさいたまスーパーアリーナを終着点とする全国ツアーを成功させる。

ダンサーとしてのキャリアを積む傍ら、グラフィックソフトを独学で修得。同グループ用LIVE グッズのプロダクトデザインや、CDジャケットのアートワークも手掛けている。





Twitter:https://twitter.com/dp_u_yeah

Instagram:https://www.instagram.com/u_yeah1983/







GEEK WONDERSについて







キャラクターIPやNFT、WEB COMICなど新時代のコンテンツクリエイティブ事業を主軸に、アーティストやクリエイターの支援&マネージメント、コンテンツ企画開発から運用までの知見を活かした企業プロモーション活動のサポートを行う。



ホームページ :https://geekwonders.jp/

オンラインストア:https://geekwondersstore.jp/



-----------------------------------------------------------------------------------

[ 会社概要 ]

■株式会社ギークピクチュアズ

所在地:東京都渋谷区神宮前2-27-5

代表者:小佐野 保

設立:2007年2月5日

資本金:6,000万円

事業内容:

・TVCM・映画・ミュージックビデオなどマルチメディアにおける映像コンテンツの企画・制作

・キャラクターIPコンテンツ、NFT、WEBCOMICの開発・運用および著作権の管理、企業サポート、

クリエイターのマネージメント

・イベント・セールスプロモーションの企画制作

・グラフィック・アニメーション・CGIコンテンツなどの企画制作

・デジタルメディアの企画・運営

・音楽著作権の管理・利用の開発および楽譜の出版

ウェブサイト:https://geekpictures.co.jp/

-----------------------------------------------------------------------------------



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp



