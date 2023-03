[リーバイ・ストラウス ジャパン 株式会社]



NewJeansがLevi’s(R)の新しいグローバルアンバサダーに就任

Levi’s(R) 501(R)の150周年を祝い

Levi’s(R)と話題のK-POPガールズグループがパートナーシップを発表





2023年3月6日、グローバルスタイルの最も永続的なアイコンの一つであり、他のすべてのジーンズの原型となったLevi’s(R) 501(R)の150周年を記念して、リーバイ・ストラウス・コリアは韓国の人気K-POPガールグループであるNewJeans(ニュージーンズ)をLevi’s(R)のグローバルアンバサダーに任命しました。2023年春夏と秋冬の1年間にわたるパートナーシップでは、ブランドをフィーチャーした新しいキャンペーンのほか、コンサートといった公の場への出演も予定されています。



Finji(ミンジ)、Hanni(ハニ)、Danielle(ダニエル)、Haerin(ヘリン)、Hyein(ヘイン)のメンバーからなるNewJeansは、2000年代のサウンドをK-POPとシームレスに融合させた先進的な音楽で、Gen-Z世代の若者の心を奪ってきました。デビューシングル「Attention」のミュージックビデオでブレイクしたNewJeansは、セルフタイトルのデビューEPから「Hype Boy」と「Cookie」という大胆なシングルで、自分たちの音楽に対する認識を覆すことに成功しました。続くシングル「Ditto」と「OMG」はビルボードのHot 100にランクインし、彼らのサウンドをさらに拡大させました。音楽だけでなく、NewJeansはその革新的な美学で世界中のファンを獲得しています。Y2Kにインスパイアされたファッションとモダンなトレンドをミックスしたファッションで知られるNewJeansは、Gen-Zのアイドルとなり、K-POPが世界のファッションに影響を与えることを実証したのでした。

グループ名の「NewJeans」は、まるでジーンズのように、人々が飽きることなく穿き続けられる、新しい時代のタイムレスなアイコンになりたいという想いを込めています。Levi’s(R) 501(R)ORIGINALSほど、時代を超えたジーンズはないでしょう。なぜならLevi’s(R)は、150年もの間、ファッションの中心であり続けながらアイコニックなスタイルを進化させ、その影響力を世界中に拡げてきたのですから。Levi’s(R) 501(R)ジーンズのように、NewJeansもグローバルでタイムレスでありたいという願いを込め、伝統に根ざしながら、同時に未来に目を向けたスタイルを新しく創造しています。



「私たちは、文字通り世界で最もアイコニックな新しいジーンズを作りながら、常に未来を見据えている、時代を超えた Levi's(R)というブランドのグローバルアンバサダーに加わることを光栄に思い、感激しています。」さらに、NewJeansは、次のように述べています。「彼らの若者世代への文化的なサポートと、彼らの美しいブランドへの感心を考えると、これは自然なパートナーシップなのです。」



このパートナーシップを開始するにあたり、Levi’s(R)は、NewJeansが2023年春夏コレクションのアイテムを着用しながら、グループのポジティブなエネルギーと各メンバーのユニークな個性を称えるブランドキャンペーンを発表する予定です。この刺激的でアイコニックなグループは、Levi’s(R) 501(R) '81 Jeansや501(R) ORIGINAL、Tシャツやデニムシャツ、トラッカーなどを着用して登場します。



さらに、NewJeansは、1873年にリーバイ・ストラウス社がパンツをリベットで補強することに関する特許を取得した日である5月20日の「501(R) DAY」をソウルで祝い、ライブパフォーマンスを披露します。



NewJeansは、年間を通じて、Levi’s(R) 501(R)の150周年を祝い、グローバルアンバサダーとしてブランドを代表していきます。



About the Levi’s(R) brand

1873年に世界で初めて「ジーンズ」を誕生させ、 1890年には 501(R)を発表、「伝統と革新」というコンセプトのもとに様々な銘品を世に贈る Levi's(R)。いつの時代も核となってきた 501(R)を中心に新しいスタンダードを打ち出し続ける Levi's(R)ジーンズは、時代を切り拓いてきた世界中のパイオニア達に愛され、今もなお、最良の定番として愛され続けています。2019年には、ブランドアイコンである 501(R)が、時代と共に変化する価値観を超えて、スタンダードであり続ける力を持ったデザインを顕彰する賞であるグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。



About the NewJeans

NewJeansは、ミン・ヘジン率いるHYBEのレーベルADORから発売された最初のグループです。5人のメンバー(MINJI、HANNI、DANIELLE、HAERIN、HYEIN)は、若々しいスピリットを証明する本物の音楽を通して、既存のK-POPシーンのボーダーラインを広げ、K-POPを新しい高みへと引き上げることを目指しています。ジーンズが何世代にもわたって全てのワードローブの主役であるように、NewJeansは、プレイリストの中で時代を超えて愛されるような魅力的な曲を提供していきます。2022年8月1日には、デジタルアルバム『New Jeans』をリリースし、待望のグランドデビューを果たしました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-16:46)