乃木坂46メンバ−新制服の特別ガチャが期間限定で登場・最大200連無料ガチャも



株式会社10ANTZ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:高澤真)が企画・運営するスマートフォン向けゲームアプリ「乃木恋」 が、本日3月31日~7周年を記念した“乃木恋 新体験”キャンペーンを始動。第1弾企画として、7周年を迎え初のリニューアルとなった乃木恋新制服ビジュアルとキャンペーンムービーを公開いたしました。







乃木坂46とホンキで恋するスマホゲーム「乃木恋」は、2016年4月26日にリリースされ間もなく7周年を迎えます。累計1,000万DLを突破する本ゲームアプリは乃木坂46全メンバーが登場する恋愛シミュレーションゲームとなっており、推しメンとの関係を築いていく胸キュンストーリーが楽しめるほか、多数の撮り下ろし写真や、これまでに発売された生写真から厳選した豊富なカードコレクション、また「乃木恋」だけの貴重なムービーやボイスも多数登場します。



本日、“乃木恋 新体験”と題した7周年記念キャンペーンが始動。第1弾企画としてゲームの舞台である乃木坂学園の制服が初のリニューアルを実施され、7周年キービジュアルと共に初披露されました。併せて「乃木恋」公式YouTubeでは7周年キャンペーンムービーを公開いたしました。





https://youtu.be/uELROFrK_w8

※エンベットでの紹介可能です



「乃木恋」ゲーム内では、新制服姿の乃木坂46メンバーの写真が登場する『~7th Anniversary~桜の下で恋をして ポイントガチャ』が開始、7周年特別デザインが施されたゲーム内カードは4月13日まで期間限定配信されます。また、ガチャと同時にスタートしたゲーム内イベント『~7th Anniversary~はじめまして、ずっと好きな人。』では、新制服姿の乃木坂46メンバーとの胸キュンシーンを体験できる「新制服お披露目ムービー」を配信中です。



さらに「乃木恋」公式Twitterならびに「乃木恋」ゲーム内にて“乃木坂学園だより 7周年特集”を公開。乃木坂46メンバーの新制服に対する感想や「乃木恋」に関する思い出などを掲載したコンテンツを提供。他にも新アイテムの登場、カード進化などがアップデートされ、より一層ゲームを楽しめるようにアップデートいたしました。



今回7周年を記念し、「乃木恋」史上初となる、最大200連ガチャが無料になるログインボーナスも開催。毎年好評の映像企画や、大型イベントの実施も予定しておりますのでぜひ7周年を迎える「乃木恋」を是非お楽しみください。

















乃木恋7周年キャンペーン第1弾

■「乃木恋」7周年キャンペーンムービー

■ゲーム内イベント「~7th Anniversary~はじめまして、ずっと好きな人。」:

開催期間:3月31日(金)15:00~4月13日(木)22:59

概要:新制服イベントをプレイして「新制服お披露目ムービー」をGETしよう!



■ゲーム内ガチャ「~7th Anniversary~桜の下で恋をして ポイントガチャ」:

開催期間:3月31日(金)15:00~4月13日(木)22:59

概要:7周年ロゴつき&限定デザインのメンバー(カード)がガチャ限定で登場!

才能開花で「キュン満開(ハート)ムービー」開放!乃木恋限定撮りおろしの新制服姿!



■最大200連無料ガチャ:

開催期間:3月31日(金)15:00~4月20日(木)4:59

概要:毎日ログインすると最大200連ガチャが無料で回せる10連ガチャチケットをGETしよう



■「乃木恋~坂道の下で、あの日僕は恋をした~」とは:累計1,000万ダウンロードを突破!乃木坂46とホンキで恋するスマホゲーム「乃木恋」は、スマートフォン向けアプリで展開する、乃木坂46メンバーが登場する恋愛シミュレーションゲーム。推しメンとの関係を築いていく胸キュンストーリーが楽しめるほか、多数の撮り下ろし写真や、これまでに発売された生写真から厳選した豊富なカードコレクション、また乃木恋だけの貴重なムービーやボイスも楽しめるファン必携のアプリです。



■『乃木恋~坂道の下で、あの日僕は恋をした~』

対象OS:iOS/Android

利用料:基本無料/アイテム課金

乃木恋公式サイト:https://nogikoi.jp

乃木恋公式LINE:https://lin.ee/anybXT0

乃木恋公式Twitter:https://twitter.com/nogikoiofficial

乃木恋公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCekZSp8FYtUPO4RzD3nLBsQ

著作権表記:(C)乃木坂46LLC/Y&N Brothers Inc. (C)allfuzInc./10ANTZ Inc.

配信プラットフォーム:

iOS版 App store https://itunes.apple.com/jp/app/id1060937234

Android版 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nogikoi.and

ブラウザ版 GREE http://gree.jp/r/89273/1

Amazonアプリストア版 ダウンロードサイト

Androidの方はこちら:https://amzn.to/2qKKoEq

Android以外の方はこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B07K2VCDPW

