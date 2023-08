[株式会社ACSL]

■ACSLは、台湾に拠点を置く3社との間で台湾市場における当社製品の販売に関する戦略的販売代理店パートナーシップに関する覚書(MOU)を締結

■台湾市場において、今後、2025年末までに10億円の当社製品の販売を目指す





株式会社ACSL (本社:東京都江戸川区、代表取締役CEO:鷲谷聡之、以下、ACSL)は、2023年8月4日に、台湾に拠点を置く台灣翔棋科技股份有限公司(Xiangqi Technology Inc. 以下、XQTI)、台灣先創國際股份有限公司(SENTRA INT. Co., Ltd. 以下、SENTRA)及び台灣敦陽科技股份有限公司(Stark Technology Inc.(以下、STI))との間で、台湾市場における当社製品の販売に関する戦略的販売代理店パートナーシップに関する覚書(MOU)を締結いたしましたので、お知らせいたします。



MOU締結の理由及び内容





世界のドローン市場では、地政学的リスクの高まりや不安定な世界情勢などから、経済安全保障やセキュリティ対応への関心が高まっております。当社は、セキュリティが担保された国産ドローンを有しているのみならず、産業用ドローンのハードとソフトの技術を併せ持つとともに用途に応じた用途特化型ドローンを展開しており、企業向け対応および用途特化型をキーワードとしたポジショニング形成が可能であり、海外におけるセキュアなドローンへの需要にも適応することができる可能性が高く、海外での需要の拡大を見込んでおります。

SENTRAは台湾においてドローン及びその関連機器を販売するとともに、航空写真やUAVのライセンス取得のトレーニングなどのソリューションを提供している、台湾大手ディストリビューターであります。また、STIはTWSE(台湾証券取引所)に上場する台湾最大手のシステムインテグレータであり、幅広い業界においてICTソリューションを提供しております。本MOUでは、台湾での当社製品の販売促進及び販売活動を行うSENTRA及びSTIを二次代理店とし、台湾においてこれらを統括するXQTIを一次代理店としております。







当社は、今後の台湾市場での販売拡大のため、XQTI、SENTRA及びSTIとの間で戦略的販売代理店パートナーシップに関するMOUを締結し、台湾市場において、今後、2025年末までに10億円の当社製品の販売を目指します。





適時開示はこちらをご覧ください。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/6232/tdnet/2320940/00.pdf



【株式会社ACSLについて】 https://www.acsl.co.jp/

ACSLは、産業分野における既存業務の省人化・無人化を実現すべく、 国産の産業用ドローンの開発を行っており、特に、画像処理・AI のエッジコンピューティング技術を搭載した最先端の自律制御技術と、同技術が搭載された産業用ドローンを提供しています。既にインフラ点検や郵便・ 物流、防災などの様々な分野で採用されています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-09:46)