パウダーフーズフォレスト株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役CEO:森永 照久)は、スヌーピーデザインのギフト専用コーヒーシリーズ「PEANUTS coffee for greetings」から、メッセージ入りの封筒型コーヒーギフトを新発売しました。

ありがとう/おめでとう/うまくいくよ の英文メッセージとスヌーピーたちが描かれた封筒の中に、各メッセージとリンクした味わいのコーヒーが1杯分入っています。宛名を書いて切手を貼れば、ポスト投函も可能です。



ちょっとした感謝やお祝いの言葉(Greeting)にコーヒーも添えることで一層気持ちが伝わり、

慌ただしい毎日の中に温かなコミュニケーションが生まれるようにと願って作りました。



各メッセージにつき2つの図柄を展開し、合計6つのレトロでカラフルな図柄をお楽しみいただけます。

公式オンラインストアのほか、全国の雑貨店・書店等にて順次販売予定です。

アメリカ生まれの世界的コミックス『PEANUTS』をデザインしたコーヒーシリーズ「SNOOPY coffee」から、

ギフトに特化した新ライン「PEANUTS coffee for greetings」が誕生しました。



第一弾の商品は、ありがとう/おめでとう/うまくいくよ の気持ちを、

美味しいコーヒーと一緒に贈ることができる封筒型ギフトです。



賑やかなピーナッツ・ギャングと英文メッセージが描かれた封筒に、

そのメッセージのシーンに合うコーヒー(またはカフェラテ)が1杯分入っています。

レトロで可愛いピーナッツ・ギャングとコーヒーも一緒ならば、気持ちがもっと伝わるはずです。







【このようなシーンを温かく演出します】

・お礼やお祝いを、メールで済ませるには物足りない時に

・ギフトカードとしてプレゼントに添えて

・複数種類を組み合わせてオリジナル感たっぷりのギフトに

・大人数に贈りたい時に





また、封筒の裏面には宛先を書くことができ、切手を貼ればそのままポスト投函も可能です。



スマホやPC、タブレットを駆使し、体が24時間オンライン状態と言っても過言ではない日々の中で、

住所を手で書いてポストに投函するアナログな時間は、深いリラックスにつながります。



便利なオンラインギフトやメッセンジャーアプリが増える昨今、

時には心の癒しも兼ねて、オフラインのギフトを選んでみてはいかがでしょうか。



ありがとう/おめでとう/うまくいくよ の気持ちを、コーヒーの味わいにも込めました





SNOOPY coffeeが大切にしているのは、手に取った時から飲み終わるまで、楽しく満足して過ごしていただける商品であることです。

そのため、何にでも合うコーヒーではなく、

メッセージやお相手の環境に合う味わいのコーヒーを選びました。

コーヒーはパウダータイプのため、お湯やミルクで溶かすだけでOKです。

手軽なうえにカフェで飲むようなリッチな味わいをお楽しみいただけます。





■ありがとう“Thank you! You’re the best!”×ハートフルブレンド



世代やシーンに関係なく、たくさん伝えたい感謝の気持ち。

そのため幅広い世代の方に美味しく召し上がっていただけるよう、香りがよくバランスの取れた味わいのブレンドコーヒーに仕上げました。





■おめでとう“May happiness be with you” ×Wミルクカフェラテ



お相手の幸せのムードが2倍になるように、まったりと超濃厚、ダブルのミルク感を贅沢に楽しめるカフェラテをチョイスしました。ミルクを注ぐだけで出来上がりです。





■うまくいくよ“Everything is going to be alright!” ×スイートカスタードラテ



背中をポンと押してあげたい時は、エールと一緒に元気が湧いてくるような甘いカスタードラテを添えて。こちらもミルクを注ぐだけで出来上がりです。炊き立てのカスタードのような豊かな香りにも癒されます。



全色集めたくなるレトロなカラー&デザイン、そして隅々までスヌーピー尽くし





クラシックな活版印刷ポスターを彷彿させるアルファベットやイラスト、可愛すぎない絶妙なカラー、マットな紙の手触り。

オフラインのコミュニケーションだからこそ感じていただきたい温もりをパッケージで表現しました。

年齢性別、トレンドを問わず長く愛していただけるデザインです。



ひとつのメッセージにつき2つの図柄があるため、お好みに合わせてお選びいただけます。



封筒を開けると、ピーナッツ・ギャングの総柄のコーヒーフィルムと

コースターとしても使える、スヌーピーデザインの飲み方カードが入っています。

裏面には、手紙を持った可愛らしいスヌーピーがいます。

ひとつの封筒に、いくつもの楽しさ、美味しさを詰め込みました。





商品情報





■価格:各431円(税込)

■カラー展開:

ありがとう/オレンジ、パープル

おめでとう/イエロー、ブラウン

うまくいくよ/グリーン、ベージュ



■コーヒーが入っているフィルムスティック(3種類共通)



■オンラインストア

https://www.inic-market.com/c/snoopy_lineup/forgreeting



SNOOPY coffeeとは





たった5秒で淹れたてドリップコーヒーの味わいを楽しめるINIC coffeeから、スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS」をテーマにしたデザインで展開しているシリーズです。「PEANUTS」の世界観をイメージしたオリジナルブレンドをはじめ、デカフェやマイボトル専用コーヒー、季節に合わせた甘いラテなど、毎日を彩るコーヒーを販売しています。シンプルで可愛らしいデザインと本格的な味わいはギフトにもオススメです。

「ピーナッツ」とは





「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV+で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

会社概要





商号 : パウダーフーズフォレスト株式会社

代表者 : 代表取締役 森永照久

所在地 : 〒465-0021 愛知県名古屋市名東区猪子石2-1607

設立 : 2012年2月27日

事業内容: 粉末食品(高級ドリップパウダーコーヒー、フレッシュフルーツパウダー等)の企画・製造・販売

資本金 : 1,000万円

URL : http://www.pfforest.com/



