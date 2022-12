[ALPHABOAT]

今後もダイジェスト映像やまとめ映像などを続々配信予定



株式会社ぴえろ(所在地:東京都三鷹市、代表取締役:本間 道幸、以下「ぴえろ」)とALPHABOAT合同会社(所在地:東京都渋谷区、社長:西谷 大蔵、以下「ALPHABOAT」)が運営する『studioぴえろ』公式YouTubeチャンネルより、年末年始の慌ただしいシーズンにあわせて、アニメ『NARUTO-ナルト-』YouTube特別企画として、アニメ本編映像を使用したまとめ映像「師走を駆け抜けろ!疾走シーンまとめ」を公開いたします。

※公式YouTubeチャンネル::https://www.youtube.com/@studio_pierrot









ぴえろは、1979年に発足したアニメーション制作プロダクション。『NARUTO-ナルト-』『おそ松さん』『幽☆遊☆白書』『ヒカルの碁』『BLEACH』『みどりのマキバオー』『魔法の天使 クリィミーマミ』などの国民的作品をはじめ、幅広い年代に愛されるアニメーションを制作しています。



2022年10月3日に、アニメ『NARUTO-ナルト-』は放送開始から20周年を迎えました。20周年を記念して制作され公開された、歴代のオープニングテーマソングにのせて名シーンを新規映像でお届けする20周年記念・完全新作PVは、世界中のファンの間やSNS上で話題となり、再生回数は1500万回以上を記録しています。(※2022年12月5日時点)

同チャンネルでは、このほかにもアニメ本編やオープニング映像とエンディング映像を集めた映像などを配信しています。



▼2022年も残すところあとわずか!今年の師走はナルトたちと駆け抜けよう!

YouTube特別企画として、アニメ本編映像を使用したまとめ映像「師走を駆け抜けろ!疾走シーンまとめ」を公開。

『NARUTO-ナルト-』『NARUTO-ナルト- 疾風伝』シリーズの中から走っているシーンをまとめました。縦横無尽に駆け巡る、疾走感に溢れたナルトたちの映像をお届けします!



▼配信スケジュール

『師走を駆け抜けろ!疾走シーンまとめ』

12月23日(金) 19:00 プレミア公開

URL:https://youtu.be/afLUu0BZ6Dw



※配信スケジュールは予告なく変更となる可能性がございます。

※一部動画は期間限定配信となります。





『NARUTO-ナルト-』関連情報



『NARUTO-ナルト-』のすべての最新情報が集う公式サイト「NARUTO OFFICIAL SITE(ナルトオフィシャルサイト)」

https://naruto-official.com



「アニメ『NARUTO-ナルト-』20周年記念 NARUTO THE GALLERY」開催中!





2022年12月10日(土)~2023年1月31日(火)、AKIBA_SQUARE (秋葉原UDX内)で好評開催中!

放送開始から20年が経った今、再びアニメ「NARUTO-ナルト-」の感動の世界に没入しよう!

公式サイト:https://naruto-20th.jp/gallery/



「アニメ『NARUTO-ナルト-』20周年記念 NARUTO THE LIVE」開催決定!





2023年9月2日(土)・3日(日)の2日間、幕張メッセにて「NARUTO THE LIVE」開催決定!

アニメ『NARUTO-ナルト-』の20周年を記念した音楽ライブイベントで、アニメ主題歌を担当した豪華アーティストが登場いたします!

出演アーティスト第1弾として、「KANA-BOON」「CHiCO with HoneyWorks」「FLOW」を発表!

こちらの3組は、2日間とも出演いたします。

またイベントMCとして、うずまきナルト(竹内順子さん)とうちはサスケ(杉山紀彰さん)が進行を務めることも決定!さらに、2DAYSセットでお得なチケットの超先行抽選受付も開始いたしました。

公式サイト:https://naruto-20th.jp/live/





studioぴえろ公式YouTubeチャンネル概要



studioぴえろ【公式】チャンネルでは、『ニルスのふしぎな旅』『おそ松くん』『魔法の天使 クリィミーマミ』『NARUTO-ナルト-』『NARUTO-ナルト- 疾風伝』などの人気アニメを期間限定で無料配信!

https://www.youtube.com/@studio_pierrot



<配信スケジュール>

アニメ本編や歴代のオープニング・エンディング集に加えて、studioぴえろYouTube公式チャンネル限定の特別映像も公開予定!お楽しみに!



『NARUTO-ナルト-』

毎週火、木曜日18時30分~



『NARUTO-ナルト-』『NARUTO-ナルト- 疾風伝』OP&ED集

毎週金曜日18時30分~



※アニメ本編・OP&ED集は、公開日より1ヶ月限定で配信します。

※配信コンテンツ及びスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。



▼『NARUTO-ナルト-』公開中のエピソード

https://youtube.com/playlist?list=PLIVtHEIFv2BlmvvyebxzXZZ2z7Wp7uRGs

▼『NARUTO-ナルト-』『NARUTO-ナルト- 疾風伝』OP&ED集

https://youtube.com/playlist?list=PLIVtHEIFv2BkG2FEAauH8D6DdX_VLVS6k

▼『NARUTO-ナルト-』『NARUTO-ナルト- 疾風伝』特別映像

https://youtube.com/playlist?list=PLIVtHEIFv2Bkfl4RMH6NP0WXdpb9_wYK4





アニメ『NARUTO-ナルト-』







『絶対、火影になってやるんだってばよ!!』木ノ葉の里の落ちこぼれ忍者、うずまきナルトの夢はいつか里一番の忍者「火影」の名を受け継ぐ事。その身に封印された尾獣「九尾の妖狐」ゆえに孤独な過去を背負ったナルトだが、サスケとサクラという仲間を得、上忍カカシ率いる第七班の一員として任務をスタートさせた!!





株式会社ぴえろ









ぴえろは、1979年の設立以来、独立系の制作会社として日本を代表するアニメーションを多数生み出してきました。代表作は『魔法の天使 クリィミーマミ』『幽☆遊☆白書』『NARUTO-ナルト-』『おそ松さん』『キングダム』など、ジャンルは多岐にわたります。ハイクオリティなアニメーション作りを目指し、最新のデジタル技術も積極的に導入しており、当社独自の生き生きとした演出と作画力によって、登場人物の心情や行動にリアリティを持たせた演出のアニメーションを制作しています。

また、当社が制作した作品のキャラクターを中心としたライセンス管理を行うほか、当社が管理する作品のプロモーション活動のために、全国各地でのイベントの企画・運営も担っています。今後もより面白く質の高い作品づくりに真摯に取り組み、人の心を動かす作品を日本のみならず世界中の人々に向けて発信していきます。



公式HP https://pierrot.jp/company

公式Twitter https://twitter.com/studiopierrot

公式通販サイト https://studio-pierrot-store.jp





ALPHABOAT合同会社









ALPHABOAT(アルファボート)は住友商事のデジタル関連事業の中核を担うSCデジタルメディア、80年を超える映画と演劇の輝かしい歴史を持つ東宝から生まれました。

デジタル・アナログを問わず人々に届くコンテンツを制作し、配信から拡散まで適切に運用。施策の入口から出口まで一気通貫で支援します。私達はSNS時代に最適化したコミュニケーションのスペシャリスト集団です。

【公式HP】 https://www.alpha-boat.com/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/19-19:16)