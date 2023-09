[ヘインズブランズ ジャパン株式会社]

ヘインズブランズジャパン株式会社(本社:東京都新宿区)は、オーセンティックアメリカンアスレティックウェアブランドのChampion (チャンピオン) において、 2021年始動した気鋭のクリエイターとのコラボレーションプロジェクト第7弾を発売いたします。



今回のコラボレーションプロジェクトでは「Life with good coffee」をコンセプトに掲げ、コーヒーを取り入れたライフスタイルを提案し続ける福岡のコーヒーショップ NO COFFEE(ノーコーヒー)とのカプセルコレクションを9月8日(金)より、チャンピオン 公式オンラインストア及びチャンピオン 直営店舗で限定販売を開始いたします。



今回のコラボレーションアイテムは、NO COFFEEらしいキャッチーでありながら洗練されたデザインの大人のデイリーウェアに仕上げています。3種のグラフィックを配したロングスリーブTシャツ、フーデッドスウェットシャツ、クルーネックスウェットシャツの計6型を展開いたします。



一つ目は、両ブランドの象徴ともいえるアルファベットの「C」をモチーフにNO COFFEEのブラックラテをイメージしたデザイン。

二つ目は、NO COFFEE と本拠地である福岡をChampion らしいカレッジ風のグラフィックに落とし込んだデザイン。

そして、三つ目はNO COFFEEのトレードマークでもあるロゴを配したシンプルで洗練されたデザインです。

すべてのアイテムに両者のロゴを配したバックプリントを配しており、今回のコラボレーションを印象づけています。

カラーはすべてホワイト、オックスフォードグレー、ブラックの3色展開で販売いたします。

展開アイテム





【フロントデザイン】



【バックデザイン】※バックデザイン全型共通







商品名: LONG SLEEVE T-SHIRT(C8-Y419)

価格:¥7,000(税抜)

カラー:ホワイト、ヘザーグレー、ブラック

サイズ:S,M,L,XL







商品名:HOODED SWEATSHIRT(C8-Y136)

価格:¥10,000(税抜)

カラー:ホワイト、ヘザーグレー、ブラック

サイズ:S,M,L,XL







商品名:LONG SLEEVE T-SHIRT(C8-Y418)

価格:¥7,000 (税抜)

カラー:ホワイト、ヘザーグレー、ブラック

サイズ:S,M,L,XL







商品名:CREW NECK SWEATSHIRT(C8-Y039)

価格:¥9,000 (税抜)

カラー:ホワイト、ヘザーグレー、ブラック

サイズ:S,M,L,XL







商品名: LONG SLEEVE T-SHIRT(C8-Y420)

価格:¥7,000 (税抜)

カラー:ホワイト、ヘザーグレー、ブラック

サイズ:S,M,L,XL







商品名:HOODED SWEATSHIRT(C8-Y137)

価格:¥10,000 (税抜)

カラー:ホワイト、ヘザーグレー、ブラック

サイズ:S,M,L,XL

NO COFFEE





旗艦店は福岡・天神エリアに近い平尾に位置している。

コンセプトは"Life with good coffee"。



内装は東京のKOFFEE MAMEYAなども手がけている、14sdの林洋介氏が担当。エスプレッソマシンにはイタリアの老舗メーカー"LA MARZOCCO"を使用。



エスプレッソ系のドリンクを中心に、季節限定のドリンクやセレクトしたお菓子の販売、さらにオリジナルグッズの展開にも力を入れており、マグカップ、タンブラー、Tシャツ、iPhoneケースなど幅広い商品を展開している。



また定期的にアーティストやアパレルブランドなどともコラボレーションを行い、あわせて店内イベントも随時開催する。

発売予定日





2023/9/8 (金)

販売先





チャンピオン 公式オンラインショップ https://www.hanesbrandsinc.jp/champion/c/c20/



チャンピオン 直営店舗 https://www.championusa.jp/shop/championshop.php

特設サイト





https://www.hanesbrandsinc.jp/champion/e/enoc23fw/

Champion(チャンピオン)の歴史





チャンピオンは、1919年にニューヨーク州ロチェスターで誕生しました。オーセンティックアメリカンアスレチックウエアとしての機能的なデザイン・耐久性・素材・縫製といったひとつひとつのディテールにこだわるクラフトマンシップは、100年以上の歴史を経てなお脈々と受け継がれており、いつの時代もその時代に合わせた機能性やトレンド性を加味して進化し続けています。代表作のスウェットシャツは、「ザ キング オブ スウェットシャツ」と評されるほど、世界中の多くのファンに愛されてきました。

