時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

【5月10日～5月12日】アルムナイ事業を展開するハッカズー…

【5月10日～5月12日】アルムナイ事業を展開するハッカズークが第12回HR EXPO［春］に出展

［株式会社ハッカズーク］

アルムナイ（退職者）専門サービス『Official-Alumni.com』を提供する株式会社ハッカズーク（本社：東京都、代表取締役CEO：鈴木仁志「以下ハッカズーク」）は2023年5月10日（水）～5月12日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第12回 HR EXPO［春］（人事労務・教育・採用）」に出展します。


当社ブースではアルムナイ専門サービス「Official-Alumni.com」のサービス概要やクライアント事例をご紹介します。

　※ブースイメージ

第12回 HR EXPO［春］（人事労務・教育・採用）





『Official-Alumni.com』の概要



ハッカズークが提供する『Official-Alumni.com』は、シェアNo.1(*)のアルムナイ専門サービスです。企業とアルムナイ、アルムナイ同士が繋がることができるクラウドサービスとともに、豊富な知見を基にしたコンサルティング及び運用支援を提供しています。アルムナイ採用やビジネス協業、離職率改善など、さまざまな価値を生み出します。
（導入企業例：みずほフィナンシャルグループ、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社ニトリホールディングスなど）

【サービスURL】https://official-alumni.com/
*日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要：2021年6月期 企業向けアルムナイ専門サービス競合調査によるもの

ハッカズーク　会社概要


会社名：株式会社ハッカズーク（英語名：Hackazouk Inc.）
代表者：代表取締役CEO　鈴木 仁志
所在地：東京都新宿区西新宿6-21-1 アイタウンプラザ 205
設立：2017年7月

事業内容
・『Official-Alumni.com』の企画・開発・販売・運営
・『アルムナビ』の企画・開発・運営
・人事・採用・アルムナイに関するコンサルティング
ウェブサイト：https://hackazouk.com/
サービスページ：https://official-alumni.com/
アルムナビ：https://alumnavi.com/
問い合わせ先：contact@official-alumni.com

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/02-18:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
4月号の特集は「習近平政権、本格始動」。 国内経済・社会に不安要素を抱えた船出となった。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ