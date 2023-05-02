【5月10日～5月12日】アルムナイ事業を展開するハッカズー…
［株式会社ハッカズーク］
アルムナイ（退職者）専門サービス『Official-Alumni.com』を提供する株式会社ハッカズーク（本社：東京都、代表取締役CEO：鈴木仁志「以下ハッカズーク」）は2023年5月10日（水）～5月12日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第12回 HR EXPO［春］（人事労務・教育・採用）」に出展します。
当社ブースではアルムナイ専門サービス「Official-Alumni.com」のサービス概要やクライアント事例をご紹介します。
※ブースイメージ
第12回 HR EXPO［春］（人事労務・教育・採用）
『Official-Alumni.com』の概要
ハッカズークが提供する『Official-Alumni.com』は、シェアNo.1(*)のアルムナイ専門サービスです。企業とアルムナイ、アルムナイ同士が繋がることができるクラウドサービスとともに、豊富な知見を基にしたコンサルティング及び運用支援を提供しています。アルムナイ採用やビジネス協業、離職率改善など、さまざまな価値を生み出します。
（導入企業例：みずほフィナンシャルグループ、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社ニトリホールディングスなど）
【サービスURL】https://official-alumni.com/
*日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要：2021年6月期 企業向けアルムナイ専門サービス競合調査によるもの
ハッカズーク 会社概要
会社名：株式会社ハッカズーク（英語名：Hackazouk Inc.）
代表者：代表取締役CEO 鈴木 仁志
所在地：東京都新宿区西新宿6-21-1 アイタウンプラザ 205
設立：2017年7月
事業内容
・『Official-Alumni.com』の企画・開発・販売・運営
・『アルムナビ』の企画・開発・運営
・人事・採用・アルムナイに関するコンサルティング
ウェブサイト：https://hackazouk.com/
サービスページ：https://official-alumni.com/
アルムナビ：https://alumnavi.com/
問い合わせ先：contact@official-alumni.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/02-18:16）
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