［株式会社日経ＣＮＢＣ］

複眼経済塾の渡部 清⼆氏とエミンユルマズ氏が山形県庄内地域を巡り、歴史と未来を探る



株式会社日経CNBC(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：⽵之内源市、以下「日経CNBC」)は、投資家の視点に立って日本各地を金融・経済・歴史などの切り口で探訪する番組「複眼流 投資家道中ひざくりげ」(提供:株式会社レーサム 東京都千代田区 )第５話を2023年12月28日(木)11時40分に放送します。また、年末年始はこれまで放送した熊本篇、大阪篇（各2話）を合わせ、1～5話を一挙放送します。





番組ページ ⇒ https://www.nikkei-cnbc.co.jp/program/hizakurige



▼「複眼流 投資家道中ひざくりげ」とは

「分かりやすく、楽しく、真面目に」投資の方法を教える「複眼経済塾」の塾長の渡部清二氏とトルコ出身の人気経済アナリスト エミン ユルマズ氏が全国をめぐる、投資家やビジネスパーソンのための紀行・教養バラエティ番組です。２人とアシスタントの井上綾夏氏が、その地ならではの歴史・社会・文化に触れ、そこから生まれた産業の足跡をたどり、未来につながる「いま」を目撃します。各地のゲストとの出会いや、渡部氏、エミン氏の深い蘊蓄に裏付けられた洞察も楽しみな番組です。



第５話 [山形庄内]前編 概要







山形県庄内地域を巡ります。最初は、投資家にとっては縁が深いチャート分析の祖ともいえる「酒田五法」が生まれ、かつて「西の堺、東の酒田」と称され栄えた酒田市へ。その背景を豪商・本間家、西回り航路などから学びます。その後、日本有数の米どころ・庄内地方の美しい田園風景の中を鶴岡市に向かい、田園の真ん中に建つ研究施設「鶴岡サイエンスパーク」を訪れます。世界最先端のバイオテクノロジー研究や事業を行っている施設に入り、冨田勝所長にインタビュー。さらに入居しているスタートアップ企業への取材を行い、庄内発の新しい産業の萌芽を目撃しました。





散策篇 ※日経CNBC（有料テレビ放送）、日経CNBC online等で放送・配信

■出演（敬称略）

本間謙三（本間家旧本邸）

今野啓（本間家旧本邸）

田中章夫（本間美術館 館長）

冨田勝（鶴岡サイエンスパーク 代表理事／慶應義塾大学 名誉教授）

佐藤基（ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ メタボロミクスセンター長）

福田真嗣（メタジェン 代表取締役CEO）

冨樫修（Spiber Marketing&Communication部門 Communicationセクション）





■日経CNBC 放送日程：

第5話：12月28日(木)11:40～12:10放送予定 ※ほか再放送あり

■日経CNBC online オンデマンド配信日程：日経CNBC放送日の同日14時頃から配信予定

■日経CNBC 公式YouTubeチャンネル：日経CNBC第5話放送の1週間後を予定



アフタートーク篇 ※日経CNBC online スタンダード会員限定

■日経CNBC online 配信予定：各話1回目放送日と同日14時頃



番組概要





毎月1話更新で、テレビやインターネットで放送・配信する「散策篇」と日経CNBC online 独占配信の「アフタートーク篇」で構成しています。



■番組名：「複眼流 投資家道中ひざくりげ」(提供：レーサム)

■出演(敬称略)

渡部清二（複眼経済塾 塾長）、エミンユルマズ（複眼経済塾 塾頭）、井上綾夏（生島企画室）

散策篇 ※日経CNBC（有料テレビ放送）、日経CNBC online等で放送・配信

■日経CNBC 放送予定：毎月最終木曜日11:40～12:10

アフタートーク篇 ※日経CNBC online スタンダード会員限定

■日経CNBC online 配信予定：各話1回目放送日と同日14時頃



番組公式X(旧Twitter)「投資家道中ひざくりげ_日経CNBC」で番組情報を発信中。

▶ https://twitter.com/hizakurigecnbc （@hizakurigecnbc）



〈出演〉



渡部 清二（複眼経済塾 代表取締役・塾長）

筑波大学第三学群基礎工学類変換工学卒業後、1990年に野村證券株式会社入社。中堅企業および個人投資家向け資産コンサルティングに10年、機関投資家向け日本株セールスに12年従事。2014年に四季リサーチ株式会社（投資助言業、金商第2803号）を設立、国内外の機関投資家へ投資情報を提供。2016年、「わかりやすく、楽しく、真面目に」投資の方法を教える投資・ビジネスの教習所・複眼経済塾株式会社を設立。代表取締役・塾長に就任。『四季報を100冊読んでわかった投資の極意』（ビジネス社）『行かないと損をする！株主総会を楽しみ、日本株ブームに乗る方法』（ビジネス社）など著書多数。





エミン ユルマズ（複眼経済塾 取締役・塾頭）

トルコ・イスタンブール出身。1996年、国際生物学オリンピック（ウクライナ・アルテク）優勝。2004年、東京大学工学部化学生命工学科卒業。2006年、東京大学新領域創成学科修士課程修了。同年、野村證券株式会社入社。企業情報部でM&Aアドバイザリー業務に従事。機関投資家営業部、外国株式営業部を経て2014年、野村證券退社。2015年、四季リサーチ株式会社入社。2016年、複眼経済塾株式会社取締役・塾頭就任。著書に『世界インフレ時代の経済指標』（かんき出版）、『大インフレ時代！日本株が強い』（ビジネス社）、『エブリシング・バブルの崩壊』（集英社）など。10月18日に新著『夢をお金で諦めたくないと思ったら 一生使える投資脳のつくり方』（扶桑社）を上梓。





【番組アシスタント】

井上 綾夏

新潟県出身。獨協大学外国語学部ドイツ語学科卒業。新潟総合テレビアナウンサーを経て、現在フリー（生島企画室所属）。ラジオNIKKEI第1「ザ・マネー」、同「投資のベースキャンプ」にレギュラー出演中。YouTubeにもトーク番組やIRなど活躍の場を広げている。趣味はヨガ、ゴルフ、食べ歩きなど。





詳しくはこちらの番組ページをご覧ください。

https://www.nikkei-cnbc.co.jp/program/hizakurige

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■視聴方法：日経CNBCの視聴には、有料テレビチャンネル「日経CNBC」またはインターネット動画配信サービス「日経CNBC online」（月額税込1,650円）への登録が必要です。

■制作著作：日経CNBC





日経CNBCについて





日経CNBCは、日本経済新聞社と米国４大ネットワークのひとつNBCの関連会社CNBCが中核になって1999年10月に開局したマーケット・経済専門チャンネルです。ボーダレス化が進む世界経済の迅速かつ正確な経済・マーケット情報を24時間ノンストップで提供しています。

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